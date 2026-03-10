Disparan contra el consulado de EEUU en Toronto (Canadá)

Consulado de EEUU en Toronto (Canadá) tras ser blanco de un tiroteo. Marzo de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 10 de marzo, 2026

El consulado de Estados Unidos en Toronto (Canadá) fue blanco de un tiroteo este martes por la mañana.

No se reportaron víctimas mortales ni heridos.

La Policía de Toronto indicó que el tiroteo se produjo en torno a las 5:29 AM hora local. Al recibir el aviso sobre unos disparos que se estaban produciendo en los aledaños del consulado, varias patrullas acudieron al lugar para responder al ataque.

La semana pasada, un grupo de manifestantes se reunió a las puertas del consulado para protestar contra la actuación de Estados Unidos en el conflicto en Oriente Medio.