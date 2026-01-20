Con el respaldo de Trump, Julia Letlow lanzó su candidatura al Senado en Luisiana contra Bill Cassidy

Publicado por Joaquín Núñez 20 de enero, 2026

Julia Letlow anunció su candidatura al Senado en Luisiana. Ya con el respaldo del presidente Donald Trump, desafiaría al actual senador republicano, Bill Cassidy, quien declaró que espera ganar en las primarias del próximo 16 de mayo. La congresista de 44 años se presenta como un voto conservador confiable, capaz de representar mejor los valores de Luisiana en Washington DC.

Letlow fue la esposa de Luke Letlow, quien ganó un asiento en la Cámara de Representantes en 2020 pero falleció antes de asumir. Ella se presentó entonces en la elección especial de 2021 y ganó el escaño que le habría pertenecido a su esposo. Ganó cómodamente y desde entonces se convirtió en una gran aliada de Trump en la Cámara Baja.

Debido a las permanentes tensiones con Cassidy, Trump respaldó a la congresista el domingo 18 de enero. Días después, este impulso la empujó a ingresar formalmente en la carrera.

"Mis padres me enseñaron bien. Me enseñaron que cuando el Señor abre una puerta, no hay que atravesarla caminando, sino corriendo. Es un honor compartir con ustedes hoy que anuncio oficialmente mi candidatura al Senado de los Estados Unidos", expresó Letlow en un evento empresarial anual con otros líderes estatales en Baton Rouge.

El anuncio formal llegó unas horas después en su cuenta de X, donde publicó un video de lanzamiento en el que destacó el liderazgo de Trump y criticó indirectamente a Cassidy: "Estoy agradecida por el valiente liderazgo de nuestro presidente. He sido testigo de primera mano de cómo el presidente Trump está luchando contra la corrupción y cumpliendo con el pueblo estadounidense. Nuestro presidente está cumpliendo sus promesas".

"En un estado conservador como el nuestro no deberíamos tener que preguntarnos cómo votará nuestro senador cuando haya presión. Luisiana se merece defensores conservadores, líderes que no se acobarden. Este escaño en el Senado les pertenece a ustedes, el pueblo de Luisiana, y nunca lo olvidaré", añadió.

Por su parte, el senador Cassidy fue inicialmente elegido en 2014 y luego reelegido en 2020. Es uno de los pocos médicos del Senado y actualmente preside la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones. Sin embargo, la relación con el presidente no ha sido la mejor. Pese a respaldar buena parte de su agenda entre 2017 y 2021, fue uno de los siete senadores republicanos que votó para condenar a Trump en el segundo intento de impeachment. Además, Cassidy atacó a Trump en reiteradas ocasiones antes de las elecciones presidenciales del 2024, cuestionando su liderazgo.

En una publicación de X, se refirió a la candidatura de Letlow y subrayó que espera que los votantes de Luisiana le otorguen otro mandato.

"La congresista Letlow me llamó esta mañana para decirme que se presentaba. Me dijo que me respetaba y que había hecho un buen trabajo. Seguiré haciendo un buen trabajo cuando gane la reelección. Soy un conservador que se despierta cada mañana pensando en cómo hacer de Luisiana y de los Estados Unidos un lugar mejor para vivir", escribió.

Además de a Cassidy, Letlow enfrentará a John Fleming, excongresista y actual tesorero de Luisiana.