EEUU planea construir un reactor nuclear en la Luna antes de 2030 para preparar misiones a Marte

Publicado por Brett Rowland | The Center Square | Just The News 16 de enero, 2026

Estados Unidos planea construir un reactor nuclear en la Luna antes de 2030 para preparar futuras misiones a Marte.

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio y el Departamento de Energía de Estados Unidos trabajarán juntos para desarrollar un reactor de superficie lunar. El acuerdo avanza el plan del presidente Donald Trump para la superioridad espacial, NASA dijo el administrador Jared Isaacman.

"Estados Unidos se ha comprometido a volver a la Luna, construir la infraestructura para quedarse y hacer las inversiones necesarias para el próximo gran salto a Marte y más allá", dijo. "Alcanzar este futuro requiere aprovechar la energía nuclear".

El Secretario de Energía de EEUU, Chris Wright dijo que el proyecto "será uno de los mayores logros técnicos en la historia de la energía nuclear y la exploración espacial."

El objetivo es construir el reactor y tenerlo operativo para 2030.

No se dispuso de inmediato de una estimación de costes. Un portavoz de la NASA dijo que la financiación del proyecto nuclear forma parte del trabajo presupuestario en curso de la agencia.

La NASA y el DOE dijeron que el sistema de energía de superficie de fisión "produciría energía eléctrica segura, eficiente y abundante que podrá funcionar durante años sin necesidad de repostar".

"El despliegue de un reactor de superficie lunar permitirá futuras misiones lunares sostenidas al proporcionar energía continua y abundante, independientemente de la luz solar o la temperatura", según la NASA.

En total, el programa multietapa Artemis podría costar más de 100.000 millones de dólares. El inspector general en funciones de la NASA dijo al Congreso en 2024 que esperaba que los costes totales de la campaña Artemis de la agencia alcanzaran los 93.000 millones de dólares entre los años fiscales 2012 y 2025.

El inspector general también proyectó que el sistema SLS/Orion y la infraestructura de lanzamiento terrestre relacionada costarán al menos 4.200 millones de dólares por lanzamiento para las cuatro primeras misiones Artemis. Eso no incluye 42.000 millones de dólares en costes de formulación y desarrollo gastados en los últimos 12 años.

© Just The News