Deserción roja: la CIA despliega un nuevo vídeo para atraer a soldados chinos a EE UU en medio de la agitación del EPL

Publicado por John Solomon 15 de febrero, 2026

La CIA publicó un nuevo vídeo de reclutamiento en idioma mandarín, con la esperanza de atraer a soldados chinos para que deserten en medio de una importante agitación dentro del Ejército Popular de Liberación, donde dos generales han sido destituidos por el presidente Xi Jinping.

El nuevo vídeo, titulado "La razón para dar un paso adelante: Para salvar el futuro", sigue a una serie de vídeos que datan de finales de 2024 y que, según la Agencia, han tenido éxito a la hora de animar a algunos chinos a desertar o cooperar con Estados Unidos.

Los vídeos anteriores tuvieron cierto "éxito" a la hora de sortear la censura china en Internet, lo que impulsó al director de la CIA, John Ratcliffe, a realizar el nuevo, según declaró un alto funcionario estadounidense a Just the News, "Si los vídeos no funcionaran no haríamos más de ellos".

El nuevo vídeo"ilustra el verdadero abismo entre las élites chinas que quieren lo mejor para sus bancos y los ciudadanos chinos que quieren lo mejor para su país", dijo el funcionario,

El nuevo vídeo, que debutó en YouTube, retrata a un militar chino que se pone en contacto con la CIA tras desilusionarse con el liderazgo de su país y pensar en el futuro de su hija pequeña.

"Este es el mundo que conozco, defender la patria y proteger al pueblo. Pero día tras día, la verdad se hace cada vez más evidente. Lo que realmente protegen los líderes es su propio interés", afirma el narrador.

Puede ver el vídeo aquí.

Los funcionarios dijeron a Just the News que la nueva versión también incluye esfuerzos encubiertos para ayudar a los soldados a utilizar redes privadas virtuales (VPN) u otro software de seguridad para ayudarles a ver el vídeo sin ser descubiertos.

El último vídeo está diseñado para explotar la reciente agitación dentro del EPL,donde Xi destituyó al general de más alto rango, Zhang Youxia,y lo puso bajo investigación por corrupción, así como a Liu Zhenli, miembro de la Comisión Militar Central.

Justin Fulcher, ex asesor del secretario de Guerra Pete Hegseth, dijo a Just the News que cree que el presidente Donald Trump ha hecho varios movimientos de poder contra Pekín antes de una cumbre prevista con Xi en abril, incluyendo la creación de una reserva estratégica de minerales de tierras raras para reducir la dependencia de Estados Unidos de China y cortejar a los países africanos y latinoamericanos para que se acerquen a Estados Unidos.

"Creo que lo que vimos con la llamada telefónica del presidente Trump y Xi es la preparación y el establecimiento de las bases para esa posible visita del presidente Trump a Pekín en abril", dijo. "Y creo que esto es parte de la administración Trump, sentar esas bases. Y también es muy oportuno el anuncio de las reservas minerales estratégicas y de tierras raras. Estamos preparados para actuar y poner dólares reales e inversión real para asegurar nuestra cadena de suministro y asegurar nuestra base industrial de defensa, para que Beijing no tenga la capacidad de tenernos como rehenes.

"China, por desgracia, ya saben, se ha aprovechado de su dominio en este espacio durante demasiado tiempo", añadió Fulcher.

Los movimientos de poder de Trump han parecido inquietar un poco a Xi y han debilitado la economía de Pekín, según los expertos.

Cerrar la frontera estadounidense, imponer aranceles y rechazar a académicos chinos enviados a Estados Unidos para robar tecnología sólo ha acelerado la dinámica, dijo a Just the News. el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Rick Crawford, republicano de Arkansas.

"Los chinos han estado explotando nuestro sistema de inmigración durante décadas, y he tenido recelos sobre esto durante mucho, mucho tiempo. Además, han estado practicando un falso capitalismo de forma que pueden ayudar a financiar actividades contra Estados Unidos", dijo. "También se trata de su objetivo a largo plazo de desplazar a Estados Unidos como la economía preeminente, el ejército preeminente, el líder político preeminente a nivel mundial, en todas las categorías.

"Tenemos que cerrar la puerta y hacer algunos cambios en este país, o va a ser mucho peor para nosotros, porque ese es el objetivo de China", dijo.

