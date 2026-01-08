Exagentes del FBI y la CBP dicen que es probable que el tiroteo de ICE en Minneapolis se considere justificado

Publicado por Steven Richards 8 de enero, 2026

Exagentes federales afirman que el ICE tiroteo que dejó una mujer muerta será probablemente declarado un uso justificado de la fuerza por los investigadores.

El tiroteo en Minneapolis, en el que se vio implicado un agente, según explicó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se produjo durante una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la ciudad.

Cuando los agentes ordenaron a una mujer que saliera de su vehículo, que estaba bloqueando la carretera, las imágenes de vídeo muestran que la mujer aceleró, golpeando a un agente. Ese oficial disparó varias veces contra el vehículo, alcanzando a la mujer, que murió más tarde a causa de sus heridas.

"En mi mente, cuando vi esto, inmediatamente dije: 'disparo justificado'", Jonathan Gilliam, ex agente especial del FBI, Navy SEAL y alguacil aéreo federal, dijo a Just the News.

"Están tratando de eliminar la amenaza"

"Eso es lo que la gente tiene que darse cuenta, si apuntas con un vehículo a un humano, es lo mismo que apuntarle con un arma, pero si pisas el acelerador, no es diferente a apretar el gatillo", explicó Gilliam en el programa Just the News, No Noise TV del miércoles. "Y cuando la respuesta es que el agente te dispare, es porque están haciendo lo mismo que si apretaras el gatillo de una pistola. Están intentando eliminar la amenaza".

Art Del Cueto, Asesor de Seguridad Fronteriza de la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense y ex agente de la patrulla fronteriza con más de 20 años de servicio, coincidió en que el tiroteo probablemente sería dictaminado como justificado.

Dijo que los investigadores suelen buscar tres cosas al determinar si el uso de la fuerza letal estaba justificado: "¿Tenía [el sospechoso] los medios? ¿Tenía la intención y tenía la oportunidad" de poner a los agentes en peligro?

"Creo que se han cumplido esas tres cosas cuando estaban atacando a un agente federal", dijo Del Cueto a Just the News el miércoles.

Noem: "Un acto de terrorismo doméstico"

La secretaria Noem en una rueda de prensa el miércoles también dijo que cree que el uso de la fuerza estaba justificado.

"Esto parece como un intento de matar o causar daños corporales a los agentes, un acto de terrorismo doméstico", dijo Noem. El agente del ICE respondió realizando "disparos defensivos" y "utilizó su entrenamiento para salvar su propia vida y la de sus compañeros", añadió.

"Ya están tratando de hacer girar esto como una acción de defensa propia"

Sin embargo, estas apreciaciones han sido rebatidas por las autoridades locales, especialmente el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien cuestionó la descripción de los hechos realizada por Noem.

"Por lo tanto, ya están tratando de hacer girar esto como una acción de defensa propia. Después de haber visto el vídeo de mí mismo, quiero decirle a todo el mundo directamente que eso es mentira", dijo Frey en una rueda de prensa. "Se trataba de un agente usando imprudentemente el poder que tuvo como resultado que alguien muriera, que lo mataran".

"Conociendo sus inclinaciones políticas, ahora van a poder acusar"

Del Cueto dijo que es posible que las autoridades locales o estatales presenten cargos contra el agente, utilizando su propia interpretación de los hechos del caso.

"Conociendo sus inclinaciones políticas, ahora van a poder acusar, van a poder decir, 'oye, hay suficientes pruebas ahí para formar un caso mayor', y entonces no sabes cuánto tiempo va a estar ese caso sobre su escritorio", dijo Del Cueto.

"Así que, en una situación como esta, podría muy bien poner a este agente en lo que llamamos el escuadrón de la pistola de goma, lo que significa que estará sentado ahí esperando a que las autoridades locales terminen su caso, y todo ese tiempo no estará en el campo. Así que podría ser un proceso muy desgastante y largo".

© Just The News