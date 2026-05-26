El Tribunal Supremo respalda a Trump sobre los límites de discurso de los jueces de inmigración

Publicado por Just The News 26 de mayo, 2026

La Corte Suprema le dio el martes a la administración Trump una victoria al revertir un fallo de un tribunal inferior contra un requisito de que los jueces de inmigración busquen la aprobación oficial antes de dar discursos en sus capacidades oficiales.

La Corte de Apelaciones del 4to Circuito intervino el año pasado a la luz del despido por parte del presidente Donald Trump de varios jefes de agencias responsables de escuchar quejas, informó Reuters. La política proviene de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que supervisa a unos 750 jueces de inmigración.

Los jueces no se pronunciaron sobre el fondo del caso, sino que se limitaron a revocar la decisión del tribunal inferior y devolverlo para que se lleven a cabo procedimientos adicionales.

Sin embargo, la decisión es una victoria para Trump, que se ha enfrentado a un considerable escrutinio judicial sobre sus esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración y sus planes de deportaciones masivas.