Exclusiva: un funcionario clave del Departamento de Justicia de Biden alertó sobre la redada del FBI en Mar-a-Lago, según un memorándum

Publicado por Just The News | John Solomon | Jerry Dunleavy 26 de mayo, 2026

Una alta funcionaria del Departamento de Justicia de Biden y aliada clave del entonces fiscal general Merrick Garland planteó "preocupaciones" legales sobre la redada del FBI en Mar-Lago, advirtiendo que el entonces expresidente Donald Trump podría haber desclasificado en realidad los registros incautados por los agentes, según muestra un correo electrónico recién desenterrado obtenido por Just the News.

Patty Stemler, una veterana del DOJ con décadas de experiencia que fue según se informa elegida por Garland en 2022 para ayudar a asesorar en casos relacionados con Trump, envió un correo electrónico apenas dos días después de la redada de la oficina en la casa resort de Trump en Florida el 8 de agosto de 2022, donde Stemler dijo que tenía "algunas preocupaciones".

Stemler envió el correo electrónico a Sophia Brill, una futura abogada de la Casa Blanca de Biden y luego abogada dentro de la División de Seguridad Nacional del DOJ, que desempeñó un papel central en esta investigación anti-Trump.

El memorándum fue descubierto recientemente por el Departamento de Justicia como parte de su investigación sobre la armonización de las fuerzas de seguridad federales.

"No sabía nada de este registro de antemano, pero he estado preocupándome por ello desde entonces y preocupándome más ahora", escribió Stemler a Brill el 10 de agosto de 2022. "¿No mantiene Trump que tenía autoridad para desclasificar documentos mientras aún era presidente?

"¿Alguien en NSD o OLC [Oficina de Asesoría Legal] ha mirado eso? Sé que tenemos procedimientos para desclasificar, pero ¿está el Presidente como Comandante en Jefe obligado por esos procedimientos? También tenemos procedimientos para conceder indultos, pero el Presidente no tiene por qué seguirlos", añadió.

Garland ha dicho que "aprobó personalmente la decisión de solicitar una orden de registro" para la redada sin precedentes del FBI en Mar-a-Lago a principios de agosto de 2022.

No es la primera vez que la redada es cuestionada dentro de la administración Biden

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Sus advertencias son ahora las segundas que muestran el malestar de las fuerzas de seguridad federales con la redada sin precedentes en Mar-a-Lago. Anteriormente, el director del FBI, Kash Patel, proporcionó al Congreso pruebas de que los agentes no creían que no habían cumplido con el estándar legal de causa probable requerido para la redada, pero procedieron de todos modos.

La oficina de Trump dijo Just the News a mediados de agosto de 2022 que los materiales con marcas clasificadas que el FBI incautó en su finca de Mar-a-Lago en realidad habían sido desclasificados en virtud de una "orden permanente" mientras era presidente que le permitía llevar materiales sensibles a la residencia de la Casa Blanca por la noche para continuar con su trabajo.

"El mero hecho de que estos documentos estuvieran presentes en Mar-a-Lago significa que no podían haber sido clasificados", declaró entonces la oficina del expresidente. "Como todos podemos relacionar, todo el mundo acaba teniendo que llevar a casa su trabajo de vez en cuando. Los presidentes estadounidenses no son diferentes. El presidente Trump, con el fin de prepararse para trabajar al día siguiente, a menudo se llevaba documentos,incluidos documentos clasificados del Despacho Oval a la residencia.

La oficina de Trump añadió allá por agosto de 2022: "Tenía la orden permanente de que los documentos retirados del Despacho Oval y llevados a la residencia se consideraran desclasificados.El poder de clasificar y desclasificar documentos recae exclusivamente en el presidente de Estados Unidos. La idea de que un burócrata que se dedica a manipular papeles, con autoridad de clasificación delegada POR EL PRESIDENTE, tenga que aprobar la desclasificación es absurda".

Stemler parecía estar preocupada exactamente por ese escenario, según afirma en su correo electrónico.

"No sé si tenemos la intención de acusar a alguien con respecto a los documentos clasificados incautados ayer, pero si revelamos que hemos encontrado X documentos clasificados antes de solicitar una acusación, ¿perjudicará eso algún derecho a un juicio justo o violará las obligaciones éticas de un fiscal?, escribió.

Se cuestionan los límites éticos de la fiscalía



"Creo recordar que un fiscal tiene cierto margen de maniobra para informar al público de que hemos detenido al asesino en serie y nos hemos incautado en su casa de pruebas que lo relacionan con los asesinatos con el fin de tranquilizar al público de que ahora está a salvo. Pero, ¿no hay límites éticos a lo que un fiscal puede decir de otro modo? Creo que esto surgió cuando Ashcroft era AG - post 9/11. Liza Collery redactó algo para sacarlo de problemas. Déjame ver si puedo encontrarlo."

John Ashcroft fue el fiscal general incluso durante la época posterior al 11-S bajo el mandato del ahora ex presidente George W. Bush. Elizabeth Collery, al igual que Stemler, fue veterana de la Sección de Apelaciones del DOJ dentro de la División Penal.

"¿Alguien ha mirado las limitaciones de privacidad en nuestra divulgación de información incautada en una residencia donde la divulgación es para un propósito distinto de la investigación o el enjuiciamiento (la recaptura de la propiedad del gobierno)?". Stemler también preguntó a Brill. "Creo recordar que un fiscal tiene cierto margen de maniobra para informar al público de que hemos detenido al asesino en serie y confiscado en su casa pruebas que lo vinculan a los asesinatos con el fin de tranquilizar al público de que ahora está a salvo. Pero, ¿no hay límites éticos a lo que podemos decir de otro modo?".

Brill está ahora en el bufete Gibson Dunn, donde tiene posted sobre su participación en la presentación por parte del bufete de un amicus brief en nombre de la supuestamente no partidista Democracy Defenders Fund en apoyo de Anthropic en su demanda contra la Administración Trump por designar el Pentágono a la empresa de IA como "riesgo para la cadena de suministro".

Las preocupaciones de Stemler sobre la redada de Mar-a-Lago son notables, dada su reputación dentro del DOJ.

Fue reported por Law 360 en febrero de 2022 que un portavoz del DOJ había confirmado que Stemler se había retirado de su puesto dentro del DOJ. Bloomberg Law la describió como "Justice Fixer Stemler" al informar sobre su jubilación ese mes. El artículo incluía elogios de colegas del Departamento de Justicia por la perspicacia de Stemler.

El jefe de la División Penal del DOJ, Kenneth Polite, jefe de Stemler en aquel momento, al parecer envió un correo electrónico en el que afirmaba que Stemler seguiría trabajando en el DOJ "en un nuevo puesto durante varios meses, quizá incluso un año si tenemos suerte". Un portavoz del DOJ dijo al medio que el nuevo cargo de Stemler en ese momento sería el de abogado senior.

Los medios elogiaron a Stemler como un "discreto y tímido solucionador de problemas"



Los fiscales del Departamento de Justicia con una cuestión de derecho penal complicada o los altos funcionarios que necesitan resolver un lío de litigios de alto perfil, por lo general han recurrido al mismo solucionador durante décadas", Bloomberg News "Esa discreta y tímida solucionadora de problemas, Patty Stemler, se retiró el lunes de un reinado de 30 años como principal abogada de apelaciones penales del Departamento de Justicia. Sus colegas dicen que ha convertido la sección de apelaciones en una unidad de élite consultada en cada paso de un litigio crítico y que se ha adentrado en algunos de los casos más delicados del DOJ."

El medio decía que Stemler había llegado al Departamento de Justicia en 1976 y que fue promovida para dirigir la sección de apelaciones en 1992 por Robert Mueller, que era el jefe de la División Criminal del DOJ en ese momento antes de pasar a ser director del FBI y luego abogado especial anti-Trump.

Bloomberg también dijo,"Garland ya recurrió a una antigua jefa de la sección de apelaciones penales, Patty Stemler, que se retiró a principios de este año del DOJ, para asesorar como consultora en las investigaciones del 6 de enero a lo largo de este año." El medio añadió que "es probable que otros miembros de la antigua unidad de Stemler y de otras secciones se encarguen de dirigir los casos y las cuestiones de política según sea necesario."

El Colegio Federal de Abogados premió a Stemer con el 56º Premio Anual Justice Tom C. Clark al Abogado Gubernamental Destacado en 2023,donde Garland y otros cantaron sus alabanzas.

Un abogado dijo al DOJ antes de la redada que "según la Constitución de Estados Unidos, el Presidente está investido con el más alto nivel de autoridad cuando se trata de la clasificación y desclasificación de documentos"

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El abogado de Trump, Evan Corcoran, había enviado en mayo de 2022 una carta dirigida a Jay Bratt, jefe de la sección de contrainteligencia y control de exportaciones de la División de Seguridad Nacional del DOJ, en la que sugería que Trump había desclasificado los documentos de Mar-a-Lago que perseguía el DOJ de Biden.

Corcoran señaló "algunos principios fundamentales" en su carta, entre ellos que "un presidente tiene autoridad absoluta para desclasificar documentos".

"Según la Constitución de Estados Unidos, el Presidente está investido del más alto nivel de autoridad cuando se trata de la clasificación y desclasificación de documentos", dijo Corcoran al funcionario del DOJ, y añadió: "Las acciones presidenciales relacionadas con documentos clasificados no están sujetas a sanción penal". Cualquier intento de imponer responsabilidad penal a un Presidente o ex Presidente por sus acciones en relación con documentos clasificados implicaría graves problemas constitucionales de separación de poderes. Más allá de eso, el estatuto penal primario que rige la retirada no autorizada y la retención de documentos o material clasificados no se aplica al Presidente".

Kash Patel -funcionario de inteligencia y defensa durante la primera administración Trump y actual director del FBI- le dijo a Breitbart en mayo de 2022 que "Trump desclasificó conjuntos enteros de materiales en previsión de dejar el gobierno que pensaba que el público estadounidense debería tener derecho a leer por sí mismo."

"El abogado de la Casa Blanca no generó el papeleo para cambiar las marcas de clasificación, pero eso no significa que la información no fuera desclasificada", dijo Patel al medio. "Yo estaba allí con el presidente Trump cuando dijo 'Estamos desclasificando esta información'. [...] Esta historia es solo otra campaña de desinformación diseñada para romper la confianza pública en un presidente que vivía de la transparencia. Es otra forma de atacar a Trump y decir que se llevó información clasificada cuando no fue así."

"Nunca se dio nada que se acercara a una orden tan tonta", dijo a CNN en 2022 John Kelly, que trabajó como jefe de gabinete de Trump entre 2017 y 2019 y emergió como un importante crítico de Trump. "Y no puedo imaginar a nadie que trabajara en la Casa Blanca después de mí que simplemente se hubiera encogido de hombros y hubiera permitido que esa orden siguiera adelante sin morir en la cuneta tratando de detenerla".

"Número uno, todo fue desclasificado", Trump también contestó en Verdad Social a mediados de agosto de 2022. "Número dos, no necesitaban 'incautar' nada. Podrían haberlo tenido en cualquier momento que quisieran sin jugar a la política e irrumpir en Mar-a-Lago. Estaba en un almacén seguro, con una cerradura adicional puesta a petición suya."

Patel también se unió a un podcast presentado por Clay Travis y Buck Sexton a mediados de agosto de 2022, donde el futuro director del FBI enfatizó que "el presidente de Estados Unidos tiene autoridad universal de desclasificación" y que "si lo dice o escribe en cualquier lugar sobre documentos o conjuntos de documentos, se convierten inmediatamente en desclasificados."

"Ahora, en octubre de 2020, el presidente escribió una declaración que ahora está disponible públicamente que decía: 'Desclasifico todos los documentos del Rusiagate y todos los documentos de la investigación del correo electrónico de Hillary Clinton'. Eso es todo. Eso es lo que se necesita", dijo Patel. "Y luego fuera -cuando estaba dejando la presidencia en diciembre o enero- emitió más órdenes de desclasificación de barrido en la Casa Blanca sobre conjuntos enteros de documentos. Por lo tanto, esos documentos deberían haber sido desclasificados inmediatamente".

Trump y sus aliados condenaron una presentación judicial del DOJ de Biden de finales de agosto de 2022 en la que aparecía una foto en la que se veían documentos incautados en Mar-a-Lago dispuestos en el suelo para que una foto fuera distribuida a la prensa. "Terrible la forma en que el FBI, durante la redada de Mar-a-Lago, arrojó documentos al azar por todo el suelo (¡quizá fingiendo que fui yo quien lo hizo!), y luego empezó a hacerles fotos para que el público los viera", dijo Trump en su cuenta de Truth Social. "¿Pensaron que querían que se mantuvieran en Secreto? Suerte que los desclasifiqué!".

El entonces presidente Biden afirmó que no se pronunciaría sobre el caso, pero luego scoffed y tropezó con la defensa legal de Trump al hablar con los periodistas. "Sólo quiero que sepan que he desclasificado todo en el mundo. Soy presidente, puedo hacerlo... vamos", dijo Biden.

La orden ejecutiva 13526, del presidente Barack Obama, emitida en 2009, establecía el estricto proceso que todos los funcionarios y agencias federales debían seguir para la desclasificación, pero eximía explícitamente al presidente en funciones y al vicepresidente de tener que seguir esos procedimientos.

La autoridad legal de Trump reconocida previamente por Obama



La orden de la era Obama -que seguía vigente durante el primer mandato de Trump- establecía las reglas para la "Revisión Obligatoria de Desclasificación", pero decía que "la información originada por el presidente en funciones o el vicepresidente en funciones; el personal de la Casa Blanca del presidente en funciones o el personal del vicepresidente en funciones; los comités, comisiones o juntas nombrados por el presidente en funciones; u otras entidades dentro de la Oficina Ejecutiva del Presidente que únicamente asesoren y asistan al presidente en funciones está exenta de las disposiciones" de esa sección.

El abogado de Trump, Christopher Kise enfatizó la autoridad de desclasificación del presidente en una presentación ante un tribunal federal en septiembre de 2022.

"El presidente Obama promulgó la actual Orden Ejecutiva que prescribe los parámetros para controlar la información clasificada en 2009", escribió Kise. "Esa Orden Ejecutiva, que se controló durante el mandato del presidente Trump, designa al presidente como autoridad de clasificación original, y otorga autoridad para desclasificar información ya sea al funcionario que clasificó originalmente la información o a los supervisores de ese individuo -incluyendo necesariamente al presidente-. Por lo tanto, suponiendo que la Orden Ejecutiva pudiera siquiera aplicarse para limitar a un Presidente, el Presidente tiene autoridad absoluta para desclasificar cualquier información."

El abogado de Trump añadió: "No existe ningún argumento legítimo de que la desclasificación de documentos por parte del Presidente requiera la aprobación de los componentes burocráticos del poder ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno aparentemente sostiene que el presidente Trump, que tenía plena autoridad para desclasificar documentos, retuvo voluntariamente información clasificada en violación de la ley. Además, el Gobierno trata de impedir cualquier oportunidad para considerar esta cuestión.

"El demandante nunca ha discutido que la búsqueda del Gobierno recuperó registros que llevaban marcas de clasificación. En cambio, el tribunal de distrito citó partes de las presentaciones del demandante en las que sugirió que podría haber desclasificado esos documentos o pretendido designarlos como registros 'personales' en virtud de la PRA [Ley de Registros Presidenciales] antes de dejar el cargo", el DOJ de Biden said. "Pero a pesar de múltiples oportunidades, el Demandante nunca ha representado que de hecho tomó cualquiera de esos pasos -mucho menos apoyó tal representación con evidencia competente".

El DOJ de Biden también insistió en que, incluso si Trump realmente hubiera desclasificado los documentos, los investigadores federales aún habrían escudriñado las acciones del ex presidente, diciendo al tribunal que "si los registros hubieran sido realmente desclasificados, el gobierno tendría una necesidad imperiosa adicional de entender qué había sido desclasificado y por qué (y quién lo ha visto) para proteger las fuentes y métodos de inteligencia.".

La jueza Aileen Cannon accedió a la petición del equipo de defensa de Trump de un maestro especial, y la designada por Trump también bloqueó temporalmente al DOJ el uso de los documentos incautados en su investigación penal sobre Trump -lo que pronto fue anulado por un tribunal federal de apelaciones-.

"El Tribunal autoriza por la presente el nombramiento de un maestro especial para revisar la propiedad incautada en busca de artículos y documentos personales y material potencialmente privilegiado sujeto a reclamaciones de privilegio abogado-cliente y/o ejecutivo", dictaminó el juez Cannon a principios de septiembre de 2022. "Además, en conjunción natural con ese nombramiento, y en consonancia con el valor y la secuencia de los procedimientos de los maestros especiales, el Tribunal también prohíbe temporalmente al Gobierno revisar y utilizar los materiales incautados con fines de investigación a la espera de la finalización de la revisión del maestro especial o de una nueva orden del Tribunal."

El juez Raymond Dearie, ex juez federal y miembro de la Corte FISA, fue seleccionado como el maestro especial en el caso de los documentos clasificados a finales de ese mes. "Si voy a verificar la clasificación, ¿qué estoy mirando? Hay alguna alegación de que el documento está clasificado que no debería haberlo estado?". Dearie preguntó en una vista judicial en septiembre de 2022.

"La razón por la que pregunto es que si el gobierno esencialmente me da evidencia prima facie de que estos son documentos clasificados y usted, por la razón que sea, decide no avanzar en ninguna reclamación de desclasificación, lo cual entiendo que es su prerrogativa, me quedo con un caso prima facie de documentos clasificados", dijo el maestro especial al equipo de defensa de Trump. "Y en lo que a mí respecta, ese es el final del asunto".

Los abogados de Trump intentaron contraatacar en el tribunal.

"No se trata de ser una especie de gamusino, simplemente no puedo hacerlo sin ver los documentos reales", dijo el abogado defensor de Trump, Jim Trusty, y añadió: "No hemos estado en posición, ni deberíamos estarlo en esta coyuntura, de revelar completamente una defensa sustantiva relacionada con la desclasificación hasta que veamos los documentos y tengamos la oportunidad de explorar nuestras opciones."

Dearie respondió: "Mi opinión al respecto es: No puedes tener tu pastel y comértelo".

Dearie, como antiguo miembro del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, había aprobado anteriormente la tercera y profundamente defectuosa renovación de la orden FISA contra el exsocio de la campaña de Trump Carter Page.

"Entiendo perfectamente que la gente que no conoce al juez Dearie desconfíe mucho de cualquiera que Trump quiera. Yo también lo sería. Pero en realidad se trata de una metedura de pata (nada sorprendente) del equipo de Trump: que su propia elección de Special Master falle en su contra será divertido de ver. Dearie es un juez modelo".

Un trío de jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito criticó los argumentos de desclasificación del equipo de defensa de Trump en un fallo de finales de septiembre.

"El demandante sugiere que puede haber desclasificado estos documentos cuando era presidente. Pero el expediente no contiene pruebas de que ninguno de estos registros fuera desclasificado. Y ante el magistrado especial, el demandante se resistió a aportar pruebas de que hubiera desclasificado alguno de estos documentos. En cualquier caso, al menos a estos efectos, el argumento de la desclasificación es una pista falsa porque desclasificar un documento oficial no cambiaría su contenido ni lo haría personal. Así que incluso si asumiéramos que el demandante desclasificó algunos o todos los documentos, eso no explicaría por qué tiene un interés personal en ellos."

Trump se refirió a "Jack Smith y su grupo de matones" durante un town hall de la CNN en mayo de 2023, en el que el presidente defendió su decisión de llevarse documentos con marcas de clasificación de la Casa Blanca a Mar-a-Lago.

"Tenía todo el derecho a hacerlo en virtud de la Ley de Registros Presidenciales. Ustedes tienen la Ley de Registros Presidenciales. Estuve allí y me llevé lo que me llevé y se desclasifica", dijo Trump, añadiendo que "no tengo documentos clasificados". Y, por cierto, se desclasifican automáticamente cuando me los llevo".

Smith y el DOJ de Biden acusaron a Trump en junio de 2023 por acusaciones relacionadas con la retención indebida de documentos clasificados, a lo que siguió una acusación de suplantación el mes siguiente. Los documentos de acusación alegaban que "la divulgación no autorizada de estos documentos clasificados podría poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos."

El juez Cannon desestimó el caso de Smith sobre documentos clasificados contra Trump en julio de 2024, dictaminando que Smith había sido "nombrado ilegalmente" como abogado especial. Smith intentó apelar el fallo, pero pronto lo abandonó después de que Trump ganara las elecciones de 2024 frente a la entonces vicepresidenta Kamala Harris.

Cannon desestimó el caso de los documentos clasificados de Smith contra Trump en julio de 2024, dictaminando que Smith había sido nombrado ilegalmente como abogado especial. Smith intentó apelar el fallo, pero pronto lo abandonó después de que Trump ganara las elecciones de 2024 frente a la entonces vicepresidenta Kamala Harris.

La jueza Tanya Chutkan desestimó el caso relacionado con el 6 de enero contra Trump en noviembre de 2024 tras la victoria de Trump, señalando la postura de la Oficina de Asesoría Jurídica de que un presidente en funcionesno podía ser procesado por su propio DOJ. Smith publicó su informe en enero de 2025, un par de semanas antes de la segunda toma de posesión de Trump.

Fiscal anti-Trump del DOJ acusada de robar documentos clasificados y esconderlos en su ordenador como "recetas de pasteles"



Una fiscal federal de la oficina del DOJ que colaboró en el caso de los documentos clasificados de Smith fue acusada la semana pasada por presuntamente enviarse ilegalmente por correo electrónico una copia de los materiales disfrazados de recetas de pasteles.

El DOJ identificó a la fiscal acusada como Carmen Mercedes Lineberger, una fiscal federal adjunta gerente de la sucursal de Fort Pierce de la Fiscalía de EE.S. Attorney's Office for the Southern District of Florida, que ha sido acusada de dos cargos de robo de dinero o propiedades del gobierno; de destrucción, alteración o falsificación de registros en investigaciones federales; y de ocultación, sustracción o mutilación de registros públicos.

Ellase ha declarado inocente.

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