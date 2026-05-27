Joe Biden demanda al Departamento de Justicia para impedir la divulgación de grabaciones de audio relacionadas con la investigación del fiscal especial Hur

Publicado por Misty Severi 27 de mayo, 2026

El ex presidente Joe Biden demandó a la Departamento de Justicia el martes para bloquear la publicación de grabaciones y transcripciones de entrevistas que concedió a un escritor fantasma para sus memorias de 2017, que se incluyeron en una investigación del fiscal especial sobre su manejo de material clasificado después de ser vicepresidente.

La demanda se produce antes de que el departamento planee entregar el 15 de junio los materiales al Comité Judicial de la Cámara de Representantes y a la conservadora Heritage Foundation, que solicitó la información bajo la Ley de Libertad de Información, según Reuters.

Hur finalmente declinó presentar cargos

La Fundación Heritage solicitó el material después de que fueran utilizados en la investigación 2023 del entonces abogado especial Robert Hur sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Biden, por la que Hur finalmente declinó presentar cargos.

Hur determinó que los lapsus de memoria de Biden harían difícil demostrar que actuó voluntariamente.

Biden pide al tribunal que prohíba permanentemente la divulgación de los registros

La demanda, que está relacionada con conversaciones privadas que el expresidente mantuvo con su biógrafo en 2016 y 2017,pide al tribunal de Washington DC que declare pretextual e inválida la petición del comité, y que prohíba permanentemente la divulgación de los registros.

Las grabaciones formaban parte de las memorias de Biden de 2017 en las que detallaba su decisión de optar a la presidencia mientras su hijo mayor Beau luchaba contra un cáncer cerebral.

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