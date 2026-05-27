La ex fiscal general Pam Bondi fue diagnosticada con cáncer de tiroides

Publicado por Ben Whedon - Just The News 27 de mayo, 2026

La ex fiscal general Pam Bondi confirmó este miércoles que le habían diagnosticado cáncer de tiroides y que se estaba recuperando del tratamiento para la dolencia.

Bondi confirmó su estado de salud a la CNN, asegurando que se encontraba "bien".

La ex fiscal general sirvió durante más de un año en la Administración Trump, tiempo durante el cual atrajo considerables críticas por su manejo de los archivos Epstein y varios enjuiciamientos políticamente sensibles.

Al principio de su mandato, Bondi orquestó una fallida publicación de materiales relacionados con Epstein, en la que distribuyó carpetas con información mayoritariamente pública a personas influyentes en las redes sociales.

Más tarde se enfrentó al escrutinio por la lenta publicación de los archivos por parte del DOJ después de que Trump firmara un proyecto de ley que obligaba a la agencia a publicarlos.

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