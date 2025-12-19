Voz media US Voz.us
Un ataque del ELN deja al menos seis soldados muertos y 28 heridos en una base militar de Colombia

El asalto se produjo en una instalación de un batallón de infantería ubicada en una zona rural del departamento del Cesar, en el norte del país, de acuerdo con un comunicado de las Fuerzas Militares citado por la AFP.

Una guerrillera del ELN, en una foto de archivoAFP

Diane Hernández

Al menos seis soldados murieron y otros 28 resultaron heridos en un ataque con drones y explosivos contra una base militar colombiana cercana a la frontera con Venezuela, atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), informó el Ministerio de Defensa del país suramericano, según la AFP.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, actualizó el balance de víctimas en la madrugada del viernes, luego de que las autoridades reportaran inicialmente cuatro militares fallecidos y una decena de heridos.

El ataque se produjo en una instalación de un batallón de infantería ubicada en una zona rural del departamento del Cesar, en el norte del país, de acuerdo con un comunicado de las Fuerzas Militares de Colombia.

"El terrorismo del cartel del ELN es una amenaza que debe ser desmantelada totalmente. No hacerlo es poner en grave riesgo a la población", afirmó Sánchez en la red social X, al señalar que la guerrilla utilizó drones cargados con artefactos explosivos.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a militares heridos siendo trasladados en camillas y sillas de ruedas a centros médicos, así como incendios dentro de la base, presuntamente causados por las explosiones.

El ministro indicó que los heridos reciben atención médica y anunció una recompensa de 50.000 dólares por información que permita identificar y capturar a los responsables, o anticipar efectivamente atentados terroristas.

Segundo ataque en una semana

Según la AFP, este es el segundo ataque mortal del ELN contra la fuerza pública en una semana, en medio de negociaciones de paz estancadas con el gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro y sin señales de la tradicional tregua navideña que la guerrilla había declarado en años anteriores.

