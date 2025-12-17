La CBP asegura que ha recaudado hasta ahora más de 200.000 millones de dólares en aranceles de la Administración Trump

Publicado por Misty Severi 17 de diciembre, 2025

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunció el martes que ha recaudado más de 200.000 millones de dólares en ingresos arancelarios desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero, atribuyendo el éxito récord a más de 40 órdenes ejecutivas de Trump.

La agencia dijo que utiliza las últimas herramientas de análisis de datos para descubrir esquemas de evasión arancelaria, incluyendo subvaluación, clasificación errónea, violaciones de derechos antidumping y compensatorios y "double-dipping", que reclama múltiples exenciones arancelarias como un medio para evitar el pago de los ingresos adeudados al gobierno.

El CBP dijo que también ha emitido 63 acciones de inhabilitación contra ciertas partes por no pagar las deudas, impuestos y tasas al gobierno federal e investigó casi 1.200 e-alegaciones centradas en los ingresos de la comunidad comercial desde enero.

"La aplicación de la CBP ofrece resultados", dijo el Comisionado de CBP Rodney Scott en un comunicado. "Mediante la combinación de objetivos dirigidos por la inteligencia, la supervisión rigurosa y la acción rápida, estamos salvaguardando la economía de Estados Unidos, protegiendo las industrias estadounidenses y responsabilizando a aquellos que buscan infringir nuestras leyes comerciales."

Las cifras suponen un fuerte aumento con respecto al año fiscal 2024 bajo la Administración Biden. Un informe del Comité para un Presupuesto Federal Responsable señaló en octubre que el aumento de los derechos de aduana en el año fiscal 2025 es más del 250% de lo recaudado el año pasado.