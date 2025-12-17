La Administración Trump desbloquea el desarrollo energético de Alaska con resoluciones que eliminan las trabas de la era Biden

Desde su toma de posesión, la administración Trump ha ido minando las políticas energéticas de la administración Biden-Harris. Este mes, el presidente Donald Trump firmó tres resoluciones que anulan el bloqueo del expresidente Joe Biden al desarrollo energético en el norte de Alaska.

El lunes, los reguladores federales aprobaron los permisos para un gasoducto de 800 millas que transportará gas natural desde el North Slope hasta la península de Kenai, en la parte centro-sur de Alaska, informó The Center Square.

Bernadette Wilson, que se presenta en la carrera totalmente republicana para gobernador de Alaska, dijo a Just the News que estas medidas tendrán beneficios económicos para Alaska, pero los impactos se sentirán en todo el país.

"Bajo la administración de Biden, se impusieron más sanciones contra Alaska que contra Irán. Y aquí tenemos esta oportunidad, y ahora tenemos al presidente listo para actuar", dijo Wilson.

Sullivan: Las políticas de Biden "flagrante extralimitación gubernamental"



El 5 de diciembre, Trump firmó una resolución conjunta del Senado, patrocinada por el senador Dan Sullivan, republicano por Alaska, que anuló un bloqueo de la era Biden sobre la perforación de petróleo y gas en casi la mitad de la Reserva Nacional de Petróleo-Alaska, que cubre aproximadamente 13 millones de acres.

Sullivan calificó la política de Biden de "uno de los ejemplos más flagrantes de extralimitación del gobierno federal" que habría afectado negativamente a los nativos de Alaska del North Slope.

"Este plan bloqueó efectivamente alrededor de la mitad de la Reserva Nacional de Petróleo, un área que el Congreso reservó explícitamente para la producción de energía, ignoró las voces de los nativos de Alaska, violó la clara intención del Congreso y socavó la capacidad de nuestro estado para desarrollar responsablemente los recursos que apoyan a nuestras comunidades y fortalecen a nuestra nación", dijo Sullivan en un comunicado.

El jueves, Trump también firmó dos resoluciones conjuntas que derogan las restricciones a la explotación de petróleo y gas en otras partes del norte de Alaska.

Las tres resoluciones se firmaron al amparo de la Ley de Revisión del Congreso, que permite al Congreso bloquear determinadas normativas federales ya finalizadas.

Reforma de los permisos



El gasoducto es una de las fases del proyecto de 40.000 millones de dólares Alaska LNG, que incluirá una instalación de exportación de gas natural licuado y una planta de tratamiento de gas natural. Según The Center Square, el proyecto comenzó la revisión federal en 2017 bajo FAST-41, un proceso federal creado para acelerar la concesión de permisos para grandes proyectos de infraestructura, y recibió la aprobación inicial en 2020.

En 2021, la organización ecologista Sierra Club solicitó una Declaración de Impacto Ambiental actualizada, lo que retrasó el proceso. La empresa matriz del proyecto reinició el proceso FAST-41 en febrero de 2025, y recibió los permisos antes de lo previsto. El proyecto de oleoducto aún tendrá que obtener algunas aprobaciones a nivel estatal antes de poder proceder a su construcción.

Proteger la seguridad nacional reforzando las infraestructuras



El representante Michael Rulli, republicano de Ohio, declaró a Just the News que el desarrollo natural es vital para la seguridad nacional. Las evaluaciones anuales y estacionales de la Corporación Norteamericana de Fiabilidad Eléctrica constatan periódicamente el deterioro de la estabilidad en partes de la red nacional.

Rulli afirmó que la reforma de los permisos garantizará que Estados Unidos disponga de la infraestructura necesaria para asegurar el suministro de gas natural, lo que creará una red fiable.

"El desarrollo del gas natural tiene que acelerarse inmediatamente, porque si la red no es segura, la seguridad nacional no es segura. Y no sólo eso, el nivel de vida de todos los estadounidenses está en peligro ahora mismo", dijo Rulli.

Rulli se refirió a la lucha por los permisos que durante décadas ha bloqueado el oleoducto Constitution Pipeline. Un estudio de S&P Global publicado en noviembre calculaba que el gasoducto podría ahorrar a los consumidores 11.600 millones de dólares. Muchos en la industria energética recuerdan que el Presidente Biden canceló el oleoducto Keystone XL en su primer día en el cargo.

"Creo que si realmente pudiéramos abordar la reforma de los permisos, no sólo podría ayudar a ese oleoducto [de Alaska] en particular, sino que podría ayudar a otros proyectos que tenemos en marcha en todo el país", dijo Rulli en una entrevista antes de la aprobación del permiso para el oleoducto de Alaska.

Los ecologistas contraatacan



A pesar del esfuerzo de Trump por abrir Alaska al desarrollo energético, los grupos ecologistas siguen esforzándose por mantener el restrictivo entorno normativo de Biden. El mes pasado, el Bureau of Land Management aprobó el programa de exploración de un año de ConocoPhillip, que perforará cuatro pozos de exploración en la zona.

Earthjustice se asoció con Sovereign Iñupiat for a Living Arctic y The Wilderness Society para presentar una demanda ante un tribunal federal con la esperanza de impedir que el proyecto siga adelante.

La demanda afirma que estos cuatro pozos causarán "probablemente" "impactos a nivel poblacional" en las manadas de caribúes que son importantes para los cazadores de subsistencia y las comunidades que dependen de ellos para su alimentación y bienestar.

La Sovereign Iñupiat for a Living Arctic es una organización de nativos de la vertiente norte de Alaska que defiende diversas causas de izquierdas, entre ellas las políticas contra el petróleo y el gas.

Sin embargo, otros nativos de la Vertiente Norte de Alaska ven las políticas de la administración Trump de otra manera. La Voz de los Iñupiat del Ártico, una organización sin ánimo de lucro dedicada a preservar y promover la autodeterminación cultural y económica de los Iñupiat de la Vertiente Norte, elogió el apoyo de Trump a las medidas de apertura de la NPR-A.

"Esta política profundamente defectuosa se redactó sin una consulta legal adecuada con nuestras tribus iñupiat del North Slope y las corporaciones nativas de Alaska. Sin embargo, el desarrollo de hoy muestra que Washington finalmente está escuchando nuestras voces cuando se trata de políticas que afectan a nuestras tierras natales", dijo Nagruk Harcharek, presidente y CEO de Voice of Arctic Iñupiat, en un comunicado.

Harcharek afirmó que las resoluciones cuentan con el "apoyo abrumador" de las comunidades del Talud Norte, incluida Kaktovik, que es la única comunidad situada en la Reserva Nacional de Vida Silvestre del Ártico.

El retroceso es vulnerable



Wilson, candidato a gobernador de Alaska, dijo que el retroceso de la administración Trump de las políticas energéticas de Biden sigue siendo vulnerable a las futuras administraciones, que pueden ser tan hostiles al desarrollo energético en Alaska como lo fue la administración Biden. Por lo tanto, es importante que los proyectos avancen lo más rápido posible, dijo.

"Puedo prometerles que mi gobierno va a entrar en escena y va a poner todos esos atributos a pleno rendimiento, no sólo para Alaska, sino para el resto del país. Comprendo la urgencia de actuar con rapidez", afirmó Wilson.

Además de las dos resoluciones relativas a Alaska, Trump firmó otras tres que revocan normativas de la administración Biden que afectan a Montana, Dakota del Norte y Wyoming.

Kevin Killough es el reportero de energía de Just The News. Puedes seguirle en X para más cobertura.





© Just The News