Una juez de Milwaukee, declarada culpable de obstrucción por ayudar presuntamente a un inmigrante ilegal a eludir su arresto por ICE

La juez de Milwaukee Hannah Dugan fue declarada culpable por un jurado el jueves de un cargo de delito grave de obstrucción relacionado con sus presuntos esfuerzos para ayudar a un migrante ilegal a evadir el arresto por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Dugan fue acusada por un gran jurado federal en mayo tras su detención en abril por presunta obstrucción a la detención de Eduardo Flores Ruiz, un inmigrante ilegal que también fue arrestado en abril. Ella se declaró inocente del cargo de obstrucción, y de un cargo menor de ocultar a una persona para impedir su detención.

Dugan fue absuelto del cargo de delito menor por ocultar a Flores Ruiz, según CBS News.

Dugan escoltó a Flores-Ruiz y a su abogado fuera de la sala por la 'puerta del jurado'

La juez supuestamente ayudó a Flores-Ruiz y a su abogado a escapar de los agentes federales de inmigración el 18 de abril, después de enterarse de que estaba en el país ilegalmente y de que los agentes estaban esperando para arrestarlo después de su comparecencia ante el tribunal.

"A pesar de haber sido advertido de la orden administrativa de detención de Flores-Ruiz, el juez Dugan entonces acompañó a Flores-Ruiz y a su abogado fuera de la sala por la 'puerta del jurado', que conduce a una zona no pública del tribunal", según un documento de acusación del FBI.

Dugan ha alegado que actuaba en el ámbito de sus funciones oficiales y que, por tanto, tenía derecho a la inmunidad judicial, pero sus intentos de desestimar el caso han sido denegados. Aún puede recurrir el veredicto.

