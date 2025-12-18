La Cámara de Representantes aprueba una ley que tipifica como delito la realización de procedimientos trans a menores de edad

Publicado por Israel Duro 18 de diciembre, 2025

La Cámara de Representantes aprobó legislación el miércoles por la noche que convierte en delito que los médicos practiquen cirugías y procedimientos transgénero en menores, a pesar de la fuerte oposición de más de 200 demócratas de la Cámara de Representantes.

La legislación, titulada Ley de Protección de la Inocencia Infantil, fue aprobada en una votación de 216-211, en la que 207 demócratas y cuatro republicanos moderados de la Cámara se opusieron. Tres miembros del Partido Azul se unieron a sus homólogos republicanos para aprobarla.

Los cuatro republicanos de la Cámara que votaron con los demócratas son los representantes Mike Lawler de Nueva York, Brian Fitzpatrick de Pensilvania, Mike Kennedy de Utah, y Gabe Evans de Colorado, mientras que los tres demócratas son los representantes Don Davis de Nueva York, Brian Fitzpatrick de Pensilvania, Mike Kennedy de Utah, y Gabe Evans de Colorado. Don Davis de Carolina del Norte, Vicente González de Texas, y Henry Cuéllar de Texas, según el Daily Signal.

Victoria postrera de Marjorie Taylor Greene

La legislación fue presentada por la representante republicana de Georgia Marjorie Taylor Greene, que se dispone a retirarse de la Cámara el mes que viene.

"Proteger a los niños no es opcional, es nuestro deber,", dijo Greene en X. "Hoy, en la Cámara, hablé por los que no tienen voz: Los niños de Estados Unidos. Los niños no tienen edad suficiente para votar, conducir o hacerse un tatuaje y desde luego no tienen edad suficiente para ser castrados químicamente o mutilados permanentemente.

"Un duro freno a la explotación de menores por ideólogos radicales"

"Mi Ley para Proteger la Inocencia de los Niños pone un duro freno a la explotación de menores por ideólogos radicales y una industria codiciosa y con ánimo de lucro", continuó. "Mi proyecto de ley penaliza los llamados cuidados de afirmación de género para menores, responsabiliza a los infractores y refleja exactamente lo que votó el pueblo estadounidense. Esto es sentido común. Esto es el bien contra el mal".

La legislación convertiría en delito grave la realización de cirugías y procedimientos transgénero en menores al ampliar la definición de castración química y mutilación corporal o genital para incluir una serie de procedimientos relacionados con la transexualidad. Los infractores podrían enfrentarse a hasta 10 años de prisión federal.

El proyecto de ley también prohíbe que los fondos federales se utilicen para la atención de afirmación de género

Hay exenciones para ciertas afecciones y emergencias médicas, pero no para cuestiones relacionadas con la salud mental.

El proyecto de ley también prohíbe que los fondos federales se utilicen para la atención de afirmación de género o para subvencionar planes de seguro de salud que cubran la atención de afirmación de género.

La legislación aún deberá ser aprobada por el Senado.

© Just The News