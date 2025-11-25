La Fiscalía de París anuncia otras cuatro detenciones por el atraco al Museo del Louvre

Publicado por Natalia Mittelstadt - Just The News 25 de noviembre, 2025

La Fiscalía de París anunció este martes que se habían practicado cuatro detenciones más en relación con el atraco al Museo del Louvre del mes pasado, en el que se robaron joyas por valor de 102 millones de dólares.

Dos hombres y dos mujeres de la región de París están bajo custodia y sus edades oscilan entre los 31 y los 40 años, dijo la fiscal, Laure Beccuau, cuya oficina dirige la investigación, según la Associated Press.

Beccuau no precisó qué papel se sospecha que desempeñaron las cuatro personas en el robo del 19 de octubre.

Las joyas robadas no han sido recuperadas. Entre las joyas figuran un collar de diamantes y esmeraldas que Napoleón regaló a la emperatriz María Luisa, joyas vinculadas a las reinas del siglo XIX María Amelia y Hortensia, y la tiara de perlas y diamantes de la emperatriz Eugenia.

La policía había capturado anteriormente a otros presuntos miembros del equipo de cuatro personas que se cree que llevó a cabo el robo.

Se han presentado cargos preliminares contra tres hombres y una mujer detenidos en octubre.

