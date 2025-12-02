El gobernador de Virginia Occidental: el miembro de la Guardia Nacional herido en DC muestra signos "positivos", aunque continúa en estado grave

Escena del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington DC AFP .

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey (Partido Republicano), dijo el lunes que uno de los dos miembros de la Guardia Nacional que fue tiroteado cerca de la Casa Blanca la semana pasada está mostrando signos positivos, pero sigue en estado grave.

La soldado del Ejército estadounidense Sarah Beckstrom y el sargento de las Fuerzas Aéreas Andrew Wolfe, fueron tiroteados el pasado miércoles en Washington, D.C. Beckstrom, de 20 años, murió posteriormente a causa de sus heridas. Por su parte, Wolfe ha permanecido hospitalizado en estado crítico.

Morrisey dijo que Wolfe pudo confirmar que podía oír a una enfermera que le hablaba, y que movió los dedos de los pies cuando se lo pidieron.

"Quiero decir que no soy el médico. No voy a intentar fingir que lo soy. Lo que sí diré es que Andrew sigue en estado grave", dijo Morrisey en rueda de prensa. "Tuvimos algunas noticias positivas".

"Nos dijeron que a Andrew le preguntaron si podía oír a la enfermera, que le hizo la pregunta, que levantara los pulgares, y respondió, y nos dijeron que también movió los dedos de los pies", continuó. "Así que lo tomamos como una señal positiva".

También prometió transmitir un mensaje de la madre de Wolfe, que pedía oraciones por su hijo.

"Se trata de gente maravillosa, y la familia está atravesando una situación muy difícil en estos momentos mientras Andrew lucha por sobrevivir", añadió.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó a última hora del miércoles que el hombre sospechoso de disparar a los dos guardias nacionales de Virginia Occidental era un ciudadano afgano de 29 años llamado Rahmanullah Lakanwal, que entró en Estados Unidos en 2021.

El tiroteo ha provocado varios cambios recientes en materia de inmigración y seguridad nacional, incluida una pausa en todas las decisiones de asilo hasta que se completen todos los pasos de investigación necesarios para garantizar la seguridad de los estadounidenses.

