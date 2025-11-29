El DHS pondrá fin al Estatus de Protección Temporal para Haití en febrero

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem Manuel Balce Ceneta / POOL / AFP

Publicado por Misty Severi 29 de noviembre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional anunció esta semana que pondrá fin a su designación de Estatus de Protección Temporal para miles de migrantes de Haití en febrero.

El programa TPS permite a ciertos migrantes permanecer legalmente en Estados Unidos si no pueden regresar a su país debido a desastres naturales, conflictos armados u otros acontecimientos extraordinarios.

El Secretario de Seguridad Nacional decide 60 días antes de que expire una designación si renueva las protecciones o les pone fin. Si los países siguen cumpliendo ciertos criterios, las protecciones pueden prorrogarse a intervalos de seis, 12 o 18 meses.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reconoció que la situación en Haití, asolado por la violencia de las bandas, sigue siendo preocupante, pero dijo que Estados Unidos debe priorizar primero su propia seguridad.

"Permitir que los nacionales haitianos permanezcan temporalmente en Estados Unidos es contrario al interés nacional de Estados Unidos", decía el aviso oficial de rescisión del DHS, publicado el miércoles.

El aviso de rescisión animaba a los inmigrantes haitianos a abandonar el país voluntariamente antes del 3 de febrero, ya que recibirían un billete de avión de cortesía, la posibilidad de regresar a Estados Unidos legalmente y una bonificación de salida de 1.000 dólares.

