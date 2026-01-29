El DOJ se une a la demanda que alega que la escuela de medicina de UCLA discriminó a los solicitantes blancos y asiático-americanos

La Administración Trump está tratando de unirse a una demanda presentada en un tribunal federal alegando que la Escuela de Medicina David Geffen de UCLA considera ilegalmente la raza en su proceso de admisión.

La Administración presentó los documentos relacionados el miércoles en el Distrito Central de California, según The Los Angeles Times.

La presentación fue hecha por el Departamento de Justicia de Trump y alega que la escuela utiliza un "enfoque sistemáticamente racista" para las admisiones que privilegia a los solicitantes negros y latinos sobre los que son blancos y asiático-americanos.

Los abogados de la agencia también alegan que la escuela participa en el "equilibrio racial", un intento de crear un cuerpo estudiantil que refleje racialmente a California. Además, argumentaron que tal esfuerzo viola la Cláusula de Igual Protección de la Constitución de EE.UU. y una decisión del Tribunal Supremo de 2023 que prohibió las políticas de acción afirmativa basadas en la raza en las admisiones universitarias.

La presentación intenta unirse a la inicial presentada en mayo de 2025 por Do No Harm, un grupo opuesto a las "desastrosas consecuencias de la política de identidad" en medicina, y Students for Fair Admissions, la organización que presentó una demanda que condujo a la sentencia del Tribunal Supremo.

La demandante es Kelly Mahoney, una mujer blanca que dijo haber sido rechazada por la facultad de Medicina debido a su raza,también según The Los Angeles Times.

