¿Más fraude? Senador estatal dice que Arizona da $ 6 mil millones anuales en pagos indebidos de Medicaid

Publicado por Zachery Schmidt | The Center Square contributor - Just The News 30 de enero, 2026

Arizona se enfrenta a 6.000 millones de dólares en pagos estatales indebidos de Medicaid anualmente, según la senadora estatal Janae Shamp.

Shamp, R-Surprise, dio una presentación ante el Comité de Salud y Servicios Humanos del Senado de Arizona, el jueves sobre lo que ella llamó fraude.

"No podemos poner nuestras cabezas en la arena y actuar como si no hubiera fraude, especialmente cuando tenemos gente pasando hambre en el estado. Es inaceptable", dijo a los legisladores.

De estos pagos indebidos, el 63,4% proviene del gobierno federal, y el 36,6% proviene del fondo general de Arizona, explicó.

Esto significa que 2.200 millones de dólares del dinero de los contribuyentes de Arizona se destinan a pagos indebidos de Medicaid, según Shamp.

Durante la audiencia, Shamp señaló que sólo el 23% de los pacientes del estado inscritos en Medicaid para ancianos, ciegos o discapacitados se sometieron a algún tipo de verificación.

Dijo que cuando a estos inscritos se les verificó su elegibilidad, el 34% falló, pero no fueron retirados del programa.

"Si utilizamos los números y los extrapolamos a través de las transacciones que fueron analizadas, estamos viendo a más de 130,000 inscritos no elegibles que podrían estar recibiendo beneficios en el estado de Arizona", explicó Shamp.

El senador dijo que estas personas están "robando al sistema que se supone debe proveer recursos para los vulnerables."

Shamp dijo que su investigación sobre el programa Medicaid ABD de Arizona también mostró que miles de inscritos tienen "activos líquidos sustanciales."

La elegibilidad federal para ABD Medicaid limita los activos líquidos a no más de 2.000 dólares, dijo.

Arizona tenía más de 5.000 personas con activos líquidos superiores a 50.000 dólares, señaló la senadora.

Además, la presentación de Shamp mostró que el programa Medicaid ABD de Arizona tenía 18 millonarios inscritos.

Arizona es uno de los dos estados en los EEUU que no tienen un límite de activos para su programa de Medicaid ABD porque el estado ha solicitado una exención de ese requisito, señaló.

Shamp calificó la exención del límite de activos como una "enorme laguna política" en Arizona, y dijo que este año se está trabajando en un proyecto de ley para eliminar la exención.

Actualmente, Arizona está en un "riesgo de cumplimiento federal", dijo, y agregó que la administración Trump ha congelado ciertos fondos estatales para otros estados.

La administración Trump detuvo fondos federales específicos a principios de enero para California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York debido a preocupaciones de fraude en programas administrados por el estado.

Además de todo esto, Shamp dijo que Arizona tiene cerca de 50.000 residentes que reciben ayuda estatal mientras están inscritos en otro programa de asistencia estatal. Esta información procede del Sistema de Información de Informes de Asistencia Pública del gobierno federal.

El inicio de la "inadecuada prevención del fraude" comenzó en 2023 cuando la gobernadora Katie Hobbs nombró a Carmen Heredia como directora del Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona, dijo Shamp.

En abril de 2025, Heredia "renunció abruptamente" sin tener que responder preguntas de los legisladores, dijo Shamp.

Un mes después de la renuncia de Heredia, dijo Shamp, envió esta información a la oficina de Hobbs y a la administración Trump, pero dijo que sus respuestas fueron "menos que ideales."

Shamp dijo que estos hallazgos deberían ser remitidos a la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, y a la fiscal general Pam Bondi para su enjuiciamiento.

"Esto es fraude. Esto es criminal", explicó.

© Just The News