Trump planea restaurar el dominio manufacturero y tecnológico crítico, presentado en Arizona junto a TSCM de Taiwán

Publicado por Sharyl Attkisson / Just The News 1 de noviembre, 2025

El segundo mandato del presidente Trump llega con la promesa de llevar a Estados Unidos a recuperar su dominio en fabricación y tecnología crítica. Hay pruebas de que el resurgimiento está en marcha.

Un ejemplo de ello se está produciendo en tiempo real a las afueras de Phoenix, Arizona, donde Full Measure visitó recientemente una enorme planta que está construyendo Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, o TSMC.

TSMC afirma que está realizando una inversión de 165.000 millones de dólares, construyendo seis fábricas de chips de última generación para alimentar desde iPhones hasta IA. Es una de las mayores inversiones extranjeras directas en la historia de Estados Unidos.

Greg Jackson es un ejecutivo de TSMC.

"Creo que realmente cambia el panorama", dice a Full Measure. "Si te fijas, a lo largo de los años hemos bajado a alrededor de un 10% o menos de chips fabricados en Estados Unidos. Ahora estamos trayendo eso de vuelta a los Estados Unidos y trayéndolo de vuelta en la tecnología más avanzada a los Estados Unidos."

"¿Cómo influye esto en la idea del presidente Trump de un resurgimiento de la fabricación estadounidense?", le preguntamos.

"Este es un gran ejemplo del resurgimiento de la fabricación", responde. "Estamos trayendo una gran cantidad de puestos de trabajo y una gran cantidad de puestos de trabajo muy cualificados técnicamente. Es un buen ejemplo del regreso de la industria a Estados Unidos. No se trata sólo de crear semiconductores, sino todo el ecosistema que los rodea. Es todo lo que se relaciona con ello también".

Trump ha hecho del impulso a la fabricación un pilar de su segundo mandato, en parte para reducir la arriesgada dependencia de Estados Unidos de China y otras potencias extranjeras.

Parte de la estrategia consiste en amenazar e imponer aranceles elevados. Las medidas políticas han sido ampliamente criticadas por parte de los medios de comunicación y algunos analistas.

Pero Trump y sus aliados dicen que estas políticas están estimulando a muchas empresas a construir o expandirse en suelo estadounidense.

TSMC está entre las más grandes, pero la Casa Blanca ha contabilizado inversiones por valor de casi 9 billones de dólares en lo que va del segundo mandato de Trump, con gastos prometidos que incluyen empresas farmacéuticas, informáticas, energéticas, de inteligencia artificial y de minerales críticos.

Mark Freeman es alcalde de Mesa, donde se está construyendo otra nueva fábrica, esta de Cyclic Materials para convertir artículos reciclados en material de tierras raras. Freeman afirma que su ciudad de Arizona está perfectamente situada para un auge que impulse el empleo y otros tipos de crecimiento económico.

"Ya tenemos aquí una gran comunidad manufacturera", afirma. "El presidente sigue apoyando y trayendo de vuelta la fabricación a Estados Unidos. Sé que cuando era más joven todo se construía en Estados Unidos y [ahora] se ha ido al extranjero o a otros lugares".

También dice que el nuevo aumento es "una gran cosa para los Estados Unidos" y "le doy la bienvenida."

La expansión de STMC en Phoenix podría generar 40.000 empleos en la construcción y decenas de miles de puestos tecnológicos.

A medida que las fábricas se levantan y los trabajadores se forman, hay grandes esperanzas de que la recuperación esté echando raíces. Si la visión de Trump funciona, los resultados podrían escribir el siguiente capítulo de la historia de la industria manufacturera estadounidense.

© Just The News