Homan se compromete a realizar deportaciones "récord" y confirma que trabaja con Stephen Miller

El zar fronterizo Tom Homan insistió el martes en que está comprometido a continuar con las deportaciones récord y que está trabajando activamente con la Casa Blanca, a pesar de los reportes de cambios de liderazgo en el ICE.

"No vamos a ser frenados por ninguna historia sobre cambios en el liderazgo. Puedo decirles que la administración Trump está dedicada a lograr una deportación récord, esa gran mayoría son extranjeros criminales", dijo en Fox News. "En cuanto a los cambios de personal, eso es competencia del secretario de Seguridad Nacional".

"Estoy en la Casa Blanca trabajando con gente como Stephen Miller, una de las personas más brillantes que he conocido, para idear políticas y planes estratégicos: cómo conseguir el éxito, cómo mantenerlo y cómo aumentar aún más las cifras!", confirmó.

Las declaraciones de Homan siguen la información de Bill Melugin, de Fox, sobre una "destitución masiva" prevista de la cúpula del ICE en medio de un desacuerdo entre las autoridades de inmigración sobre si dar prioridad a los extranjeros ilegales criminales o realizar detenciones masivas.



Ben Whedon es corresponsal político jefe de Just the News. Síguele en X.

