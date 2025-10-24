No más ayudas para todos, Trump prioriza a las familias

Publicado por Just The News 24 de octubre, 2025

En medio del aumento de los precios de los alimentos y con el gobierno de Estados Unidos acercándose a cuatro semanas de cierre que pronto podría suspender la financiación federal para los programas de asistencia nutricional, El presidente Donald Trump está encontrando maneras de dar prioridad a las familias.

El cierre comenzó el 1 de octubre después de que los demócratas bloquearan una medida de gasto provisional liderada por los republicanos sobre las demandas para extender los subsidios de seguro de salud mejorados. Y la estrategia de los demócratas del Congreso parece ser dejar que los estadounidenses "sufran" un poco para poder ganar el enfrentamiento del cierre.

"Los cierres son terribles", declaró la representante Katherine Clark, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, recientemente a Fox News. "Y, por supuesto, habrá familias que van a sufrir. Nos tomamos esa responsabilidad muy en serio, pero es uno de los pocos momentos de palanca que tenemos."

Salvar el SNAP para quienes lo necesitan



El cierre ha puesto en el punto de mira uno de los salvavidas más vitales de la nación: el sistema de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés) que alimenta los beneficios del SNAP, o Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, para aproximadamente 42 millones de individuos. La firme postura de Trump contra lo que considera gasto superfluo está obligando al Congreso a enfrentarse a décadas de irresponsabilidad fiscal,permitiendo que el dinero de los contribuyentes se destine a los estadounidenses que lo merecen, en lugar de disparar el despilfarro burocrático.

A principios de este año, Trump firmó la ley "One Big Beautiful Bill Act of 2025", un paquete histórico que recortó en 186.000 millones de dólares el despilfarro previsto en una década mediante la introducción de requisitos laborales de sentido común para los adultos sanos.

Los críticos de la izquierda han advertido de interrupciones "catastróficas", pero la realidad muestra la resistencia de Trump. En octubre, las prestaciones del SNAP, reforzadas por un ajuste del coste de la vida que él defendió, llegaron a tiempo para todos los beneficiarios, gracias a los fondos preasignados asegurados antes de que terminara el año fiscal. Esto fue el resultado de la planificación de una administración que ha demostrado su capacidad para anticiparse a las crisis en lugar de caer en ellas.

Incluso cuando noviembre se avecina con posibles retrasos -debido al bloqueo de los demócratas en las transmisiones de archivos a los proveedores de EBT- Trump ya ha redirigido 300 millones de dólares en ingresos arancelarios para mantener a flote programas críticos de nutrición infantil como el programa Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés), que proporciona nutrición suplementaria para mujeres de bajos ingresos embarazadas, posparto y lactantes,así como para bebés y niños de hasta cinco años de edad.

Los beneficiarios sanos y salvos ya no pueden utilizar las interminables prestaciones sin contribuir a sus comunidades. Ahora deben comprometerse a trabajar al menos 20 horas semanales, con exenciones sólo en zonas de alto desempleo, por encima del 10%.

El resultado podría ser una red de seguridad más esbelta y fuerte. Las reservas de contingencia de SNAP -reforzadas bajo la disciplina fiscal de Trump- están disponibles para cubrir cualquier brecha, con hasta $ 6 mil millones disponibles para cubrir lo esencial si es necesario. Durante el primer mandato de Trump, reformas similares sacaron a millones de personas de los cupones de alimentos mediante el fomento del empleo. Ahora, en medio del cierre, la administración de Trump está acelerando estos cambios, poniendo fin a exenciones obsoletas para que los estadounidenses vuelvan a trabajar antes.

No se gravan las propinas, las horas extra ni la seguridad social



La eliminación de los impuestos sobre las propinas en la ley One Big Beautiful Bill Act ha aumentado el sueldo neto de los trabajadores del sector servicios, proporcionando un alivio financiero inmediato a millones de estadounidenses. El cambio de política también está estimulando las economías locales al fomentar un mayor gasto de los trabajadores que dependen de las propinas para sus ingresos.

La eliminación de los impuestos sobre las horas extraordinarias en el proyecto de ley ha aumentado los ingresos de los trabajadores que hacen horas extras, lo que les permite mantener más de sus ganancias. La política también está incentivando el aumento de la productividad y el apoyo al crecimiento económico al poner más ingresos disponibles en manos de los trabajadores estadounidenses.

La eliminación de los impuestos sobre las prestaciones de la Seguridad Social en el proyecto de ley ha aumentado la renta disponible de los jubilados que a menudo tienen ingresos fijos, lo que les permite mantener más de sus beneficios ganados. Este cambio político también contribuye a la estabilidad financiera de las personas mayores, permitiéndoles cubrir sus gastos de manutención, contribuir a su comunidad local, fortaleciendo a las familias.

El proyecto de ley también amplió el acceso al cuidado de niños y hace permanente el crédito fiscal por licencia familiar remunerada, ayudando a los padres a equilibrar la vida laboral y familiar.

Trump ha dejado claro que está dispuesto a mantener la línea hasta que el Congreso apruebe una medida provisional "limpia", conocida como resolución continua, que priorice la seguridad fronteriza, recorte la grasa del presupuesto y vuelva a centrarse en los trabajadores estadounidenses. Como han recalcado los comunicados oficiales del Partido Republicano, "los demócratas mantienen a Estados Unidos como rehén al exigir asistencia sanitaria para los ilegales" mientras ignoran las necesidades de los veteranos, los ancianos y las pequeñas empresas.

