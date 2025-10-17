Bolton se declara inocente de los 18 cargos de la acusación del gran jurado

Publicado por Just The News / Joseph Weber 17 de octubre, 2025

John Bolton, exconsejero de seguridad nacional, se declaró no culpable de los 18 cargos de una gran acusación presentada un día antes.

Bolton declaró el viernes ante un juez de Maryland en un procedimiento de unos 20 minutos.

El asesor de seguridad nacional de Donald Trump durante su primer mandato, que más tarde se convirtió en su crítico, fue acusado de almacenar informes secretos en su casa y de compartir con sus familiares notas sobre su tiempo en la Administración que contenían información clasificada.

La acusación también sugiere que la información clasificada fue expuesta cuando agentes que se cree que están vinculados al régimen iraní hackearon la cuenta de correo electrónico de Bolton, según Associated Press.

El abogado del exasesor, Abbe Lowell, asegura que su cliente no compartió ni almacenó ilegalmente ninguna información.