Trump revela los planes para edificar una gran entrada a DC inspirada en el Arco del Triunfo

Publicado por Just The News 16 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump desveló el jueves los planes para un gran arco cerca del Monumento a Lincoln para marcar la entrada a Washington, D.C.

El arco proyectado discurriría a lo largo del puente Arlington Memorial, entre el monumento a Lincoln y el emblemático cementerio de Virginia, The Hill informó.

"Va a ser realmente hermoso. Creo que va a ser fantástico. Hay un render de cómo será. Tiene tres tamaños", dijo Trump. "Cualquiera quedará bien. A mí me parece que el grande".

Los arcos de triunfo decorativos han sido un elemento fijo de la arquitectura clásica y de las capitales nacionales desde el Imperio Romano. Entre los más notables está el Arco de Tito en Roma, que conmemora el triunfo de ese emperador sobre los rebeldes de Judea.

El arco inspiró directamente el Arco del Triunfo, en París, que honra a los caídos de las guerras revolucionarias y napoleónicas francesas.

Los planes para un arco se producen mientras el propio Trump planea la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca y ha organizado innumerables esfuerzos para embellecer la ciudad.

