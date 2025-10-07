El equipo de Joe Biden impidió que la CIA distribuyera un informe sobre los negocios de su hijo Hunter en Ucrania

Publicado por John Solomon / Steven Richards 7 de octubre, 2025

Memorandos recientemente desclasificados demuestran que en febrero de 2016 el equipo de Joe Biden, entonces vicepresidente, intervino para impedir que la CIA difundiera entre los funcionarios pertinentes un informe sobre la opinión que altos cargos ucranianos tenían sobre los negocios de Hunter Biden.

La petición del asesor de seguridad de Biden a la comunidad de inteligencia de que ocultara el reporte a otros miembros del Gobierno fue "extremadamente rara e inusual", según un funcionario de la agencia de espionaje.

"Acabo de hablar con VP/NSA y él preferiría firmemente que el informe no/no se difundiera", dijo a la CIA el encargado del informe diario del vicepresidente. "Gracias por su comprensión".

El informe, revisado por Just the News, recopila las reacciones de altos cargos del Gobierno ucraniano a la visita del vicepresidente Biden a Kiev en diciembre de 2015.

Tras la revolución del Euromaidán y la toma rusa de Crimea, Biden había sido nombrado por el presidente Barack Obama responsable de la política estadounidense hacia el incipiente Gobierno prooccidental.

El documento muestra que funcionarios del entonces presidente ucraniano Petro Poroshenko estaban decepcionados con la visita del vicepresidente a su país por la falta de discusiones sustantivas con su líder. Esos mismos altos cargos "reflexionaron en privado" sobre el escrutinio que los medios de comunicación estadounidenses hacían sobre los negocios de Hunter Biden en Ucrania, muestra el informe.

"Estos funcionarios consideraron los supuestos vínculos de la familia del vicepresidente de Estados Unidos con la corrupción en Ucrania como evidencia de un doble rasero dentro del Gobierno de Estados Unidos hacia asuntos de corrupción y poder político", relata la CIA.

El informe de inteligencia también muestra que los funcionarios ucranianos "expresaron desconcierto y decepción" por la visita del vicepresidente, porque no entabló, con Poroshenko u otros altos funcionarios, ninguna de las conversaciones esperadas sobre asuntos de fondo.

Puede leer el documento desclasificado a continuación:

Burisma, los Biden y una intervención 'insólita'

La visita del vicepresidente a Kiev en diciembre de 2015 ha sido objeto de gran escrutinio en torno a los negocios de su hijo con la empresa energética ucraniana Burisma. Fue en ese viaje cuando el demócrata decidió alterar la política estadounidense al pedir a Poroshenko que destituyera a su fiscal jefe, Viktor Shokin. El vicepresidente amenazó con retener una importante garantía de préstamos estadounidenses en caso contrario.

En aquel momento, Shokin estaba investigando a Burisma y a su propietario, Mykola Zlochevsky, por corrupción. Su hijo, Hunter, acababa de incorporarse oficialmente al consejo de administración de la empresa en mayo de 2014. Poco antes del viaje del vicepresidente, el entonces embajador en Ucrania Geoffrey Pyatt advirtió a los principales asesores de Biden de que el Gobierno estadounidense consideraba corrupta a Burisma.

Pyatt dijo más tarde a su sucesora, Marie Yovanovitch, que creía que la presencia de Hunter Biden en la junta de Burisma "socavaba el mensaje anticorrupción que el vicepresidente y nosotros estábamos avanzando en Ucrania", haciéndose eco de lo que pensaban los funcionarios ucranianos, según la CIA.

Las exigencias de Biden socavaron las evaluaciones previas del Departamento de Estado y la Unión Europea de que las reformas anticorrupción de Shokin eran suficientes como para justificar nuevas garantías en apoyo de una Ucrania en apuros, como Just the News informó previamente en 2023.

Después de ese informe, los verificadores de hechos revisaron su narrativa y confirmaron que el patriarca de los Biden cambió de plan a bordo del Air Force Two en su camino a Ucrania, rompiendo con esas evaluaciones oficiales y decidiendo pedir la destitución de Shokin.

Los memorandos se pusieron en conocimiento de los actuales dirigentes de la CIA tras una revisión de las bases de datos de la agencia comenzada a finales de 2024, bajo la Administración anterior.

Un alto funcionario de la CIA dijo a Just the News que, en el momento en que fue redactado y antes de que interviniera la oficina del vicepresidente, el informe cumplía con los requisitos para ser difundido a funcionarios estadounidenses.

La misma fuente dijo que esa información habría sido útil para los funcionarios estadounidenses que se ocupan de la relación entre Estados Unidos y Ucrania, ya que incluía el parecer de varias figuras ucranianas de alto rango.

También dijo que es "extremadamente raro e inusual" que un funcionario ajeno a la Comunidad de Inteligencia opinara sobre si el informe debía difundirse. Y añadió que típicamente se toma una determinación desde dentro de la comunidad, sin aportes de otros funcionarios.

Además, el documento no proporciona ninguna indicación sobre cómo la oficina de Biden tuvo conocimiento del informe de inteligencia antes de intervenir.

Eliminar la politización de la CIA

El director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe, que fue confirmado por el Senado en enero, ha vuelto parte de su misión erradicar lo que la Administración Trump describe como un uso político de la agencia.

"Señor presidente, la CIA está siendo reestructurada bajo su dirección para centrarnos en nuestra misión principal y eliminar la politización -la bien documentada politización que ha tenido lugar en la comunidad de inteligencia por parte de malos actores en el pasado-, y para hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro", dijo Ratcliffe en una reunión del Gabinete en abril.

El alto funcionario de la agencia citado previamente también dijo a Just the News que Ratcliffe considera la intervención de Biden como parte de esta politización y decidió hacer público el documento como parte de su compromiso con la transparencia.

John Solomon es el director de Just the News.



Steven Richards trabaja como reportero de investigación en Just the News.

