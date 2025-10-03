El FBI tenía tres informantes que denunciaban la corrupción de Biden en Ucrania, pero no hay constancia de una investigación real

Publicado por john solomon | steven richards 3 de octubre, 2025

El FBI tenía tres fuentes confidenciales distintas que informaron de que la familia Biden estaba implicada en corrupción en Ucrania. Sin embargo, el director del FBI, Kash Patel, dice que no hay constancia de que la oficina tratara de investigar a fondo esas afirmaciones.

El presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, republicano de Iowa, y el senador Ron Johnson, republicano de Wisconsin, dieron a conocer dos nuevos informes FD-1023 del FBI, publicó dos nuevos FD-1023 del FBI -registros de informes de fuentes humanas confidenciales del FBI- que se centran en las acusaciones de corrupción de la familia Biden.

Estos registros coinciden estrechamente con un memorándum anterior que Grassley publicó en 2023 y que contenía afirmaciones similares. El senador quiere llegar al fondo de por qué el FBI aparentemente no investigó a fondo esas afirmaciones.

"Hasta la fecha, el FBI nunca ha respondido al Congreso si investigó los mensajes de texto, archivos de audio y registros financieros a los que se hace referencia en ese 1023", dijo Grassley en una audiencia con Patel en septiembre.

Más denunciantes de Biden sobre Ucrania/Biden

"Los denunciantes han proporcionado a mi oficina dos documentos 1023 adicionales del FBI. Estos documentos conmemoran declaraciones de fuentes del FBI", continuó Grassley. "Estos dos nuevos documentos 1023 son de fuentes humanas confidenciales del FBI separadas durante diferentes años".

Grassley preguntó directamente a Patel en la audiencia sobre cómo manejó el FBI estas tres denuncias relacionadas de fuentes humanas y si la oficina hizo algún esfuerzo para corroborar u obtener alguno de los registros citados por esas fuentes que pudieran servir como prueba de sus afirmaciones.

"Con respecto a esos registros, ¿hizo el FBI de Wray algún esfuerzo por determinar si existían? ¿Hizo el FBI de Wray algún esfuerzo por obtener esos registros?", preguntó Grassley.

"Que yo sepa, no, señor presidente", respondió Patel.

Ambas fuentes humanas confidenciales informaron al FBI sobre una presunta trama de corrupción en la que estaba implicada la compañía de gas ucraniana Burisma Holdings y su fundador Mykola Zlochevsky, que estaban siendo investigados por el Gobierno ucraniano, muestran los memorandos.

Denuncia: Dinero de Biden blanqueado por Birmania a través de Letonia

Dijeron al FBI que creían que Joe Biden y su hijo estaban implicados en la trama mientras Hunter Biden formaba parte del consejo de administración de Burisma, una afirmación que los republicanos de la Cámara de Representantes investigaron por separado en su investigación sobre el juicio político a Joe Biden.

"Burisma Holdings (Burisma) posee 13 empresas, que se utilizan para pagar dividendos a través de falsos contratos de consultoría. Los contratos se pagan a inversores estadounidenses y se canalizan a través de Letonia y el sector energético de Ucrania", dijo un informante al FBI, muestra un 1032 de febrero de 2019.

"Zlochesky [sic] posee entre el 30% y el 70% de todas las empresas de Burisma. JBIDEN y su hijo, HBIDEN, tienen dinero invertido en Burisma. El dinero de sus inversiones pasó a través de una empresa fantasma en Letonia", se lee en la nota.

El segundo informante confidencial dijo que Joe Biden utilizó su posición como vicepresidente para promover los intereses de su hijo y de Burisma en una reunión con el entonces presidente ucraniano Petro Poroshenko, haciéndose eco de las afirmaciones del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de que Biden estaba involucrado en un esquema de tráfico de influencias para obtener ganancias para su familia.

"La última vez que JOSEPH BIDEN visitó Ucrania, BIDEN se reunió con PETRO POROSHENKO para proteger los intereses de HUNTER BIDEN. JOSEPH BIDEN se 'ocuparía' de los asuntos de BURISMA HOLDING en todo el Mundo y POROSHENKO protegería a ZLOCHEVSKY", dijo un segundo informante, según otro anterior de junio de 2017.

Puede leer ambos memorandos publicados por Grassley a continuación.

El anterior informante se declaró culpable de mentir sobre Bidens

El presidente Grassley ya había hecho público un tercer FD-1023 hace dos años que contenía afirmaciones similares sobre el trabajo de Hunter Biden para el Burisma de Zlochevsky. Esa fuente, Alexander Smirnov, dijo al FBI que el primer hijo fue contratado por Zlochevsky para proporcionar protección política a Burisma mientras estaba siendo investigada por corrupción por las autoridades ucranianas. También afirmó que Zlochevsky pagó a Joe y Hunter Biden un total de 10 millones de dólares por el acuerdo.

Aunque la Oficina de Campo del FBI en Pittsburgh habría corroborado algunos de los detalles del informe, en última instancia el Departamento de Justicia determinó que el Smirnov inventó la mayoría de las afirmaciones del documento, Just the News informó anteriormente. Smirnov se declaró culpable de un cargo de delito grave en relación con la historia falsa, junto con un cargo de evasión fiscal derivado de una acusación separada que lo acusaba de ocultar millones de dólares de ingresos, informó Associated Press.

Sólo unos meses antes, el director del FBI Christopher Wray se había negado a revelar la identidad de Smirnov porque era una fuente fiable y creíble. Por su parte, Joe Biden negó sistemáticamente cualquier interacción con los socios de su hijo en Birmania. "Es un montón de mentiras", dijo Biden a The New York Post.

No está claro hasta dónde llegó la investigación del FBI sobre las afirmaciones de Smirnov antes de que Grassley hiciera público el memorando FD-1023.

Sin verificar, pero sin constancia de haber sido examinados nunca

Según el FBI, los documentos 1023 contienen información en bruto, no verificada, procedente de fuentes humanas y, por tanto, no representan necesariamente hechos. Grassley dijo que el Senado no está afirmando que la información contenida en los documentos sea cierta, sino que quiere saber si la información fue investigada a fondo y qué determinó el FBI sobre las afirmaciones.

"No estamos diciendo que las acusaciones sean ciertas. Queremos saber qué hizo el FBI para investigar a fondo su veracidad o falta de ella, y qué concluyó", dijo Grassley. "Pongamos fin a este asunto, de una forma u otra".

El aparente fracaso del FBI a la hora de investigar suficientemente las afirmaciones de informantes confidenciales sobre las acusaciones de corrupción que implican al ex vicepresidente Biden se produce después de denuncias de informantes que, a diferencia de la de Smirnov, han resistido el escrutinio legal.

Los investigadores del IRS Gary Shapley y Joseph Ziegler afirmaron que el Departamento de Justicia y el FBI estimaron las diversas investigaciones sobre los presuntos delitos fiscales y de otro tipo de Hunter Biden.

De hecho, incluso antes de que los denunciantes iniciaran su investigación, las agencias federales ya en 2015 fueron alertadas de actividades sospechosas y posibles actividades delictivas de Hunter Biden.

La primera advertencia provino de dos denunciantes de Morgan Stanley, que señalaron transacciones sospechosas en las que estaba implicado el socio comercial de Hunter Biden Devon Archer y la empresa Rosemont Seneca, que acarrearon consecuencias para Archer, pero no para Biden.

Los denunciantes del IRS dijeron que el Departamento de Justicia repetidamente obstaculizó su investigación por motivos políticos, incluyendo el aplastamiento de órdenes de registro y la retención de información clave, como el Smirnov FD-1023 que Grassley publicó anteriormente.

Los fiscales del Departamento de Justicia también impidieron que Shapely y Ziegler hicieran preguntas sobre las aparentes referencias a Joe Biden como "el grandullón" en correos electrónicos que habían obtenido del portátil del primer hijo. Ese portátil fue falsamente descartado como probable "desinformación rusa" por 51 oficiales de inteligencia a instancias de Antony Blinken, asesor de política exterior de la candidatura presidencial de Joe Biden en 2020 y posteriormente secretario de Estado.

En octubre de 2023, el senador Grassley reveló en una carta al entonces fiscal general Merrick Garland, el FBI recibió información sobre posibles actividades delictivas relacionadas con la familia Biden de más de 40 informantes durante un largo período de tiempo, pero la mayoría de las vías de investigación se frustraron, según su investigación de años que produjo registros e información de varios denunciantes del departamento.

