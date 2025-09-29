El organismo de control de Maine multa a ActBlue con 100.000 dólares por presentación tardía

Publicado por Chris Wade | The Center Square contributor | Just The News 29 de septiembre, 2025

La plataforma de recaudación de fondos online de los demócratas ActBlue ha sido multada con 100.000 dólares por los reguladores de financiación de campañas de Maine por incumplir un plazo para revelar sus contribuciones.

La Comisión de Maine sobre Ética Gubernamental y Prácticas Electorales aprobó la multa el miércoles después de rechazar una solicitud de ActBlue Maine para renunciar a la sanción por no haber cumplido el plazo del 15 de julio de 2025 para informar de donaciones por valor de 1,2 millones de dólares realizadas durante el trimestre de recaudación de fondos en curso. La presentación, que incluía las contribuciones a los candidatos y comités demócratas de Maine durante el segundo trimestre, se hizo con más de dos semanas de retraso, según los reguladores.

La comisión estaba considerando inicialmente una multa de hasta 683.731 dólares -que habría sido la mayor de su historia reguladora- pero finalmente la redujo, citando los esfuerzos "excesivamente cooperativos" del grupo para presentar la documentación a pesar de los errores de procesamiento y los problemas de personal.

En un informe a los comisionados, el personal de la agencia dijo que el "daño informativo" al público de la presentación tardía de ActBlue se redujo "un poco" porque algunas de las contribuciones a los candidatos y comités demócratas recibidas por el grupo de recaudación de fondos durante el segundo trimestre de 2025 también fueron reveladas por los candidatos o comités en sus propios informes financieros de campaña.

El personal de la Comisión observó que el informe trimestral de ActBlue de julio contenía una contribución de 4.150 dólares del escritor Stephen King a la candidata demócrata a gobernadora Hannah Pingree el 23 de abril para las elecciones primarias y generales del próximo año. Aunque ActBlue presentó su informe con dos semanas de retraso, el público aún podía acceder a la información sobre la contribución en el informe financiero de la campaña de Pingree, según escribió el personal de la comisión.

En agosto, ActBlue Maine escribió a los reguladores instándoles a conceder una exención de la sanción "sin precedentes" o una "reducción muy significativa" de la multa propuesta por su presentación "inadvertidamente tardía". El grupo citó los "largos retrasos en el procesamiento de datos erróneos y en la generación de informes de resultados" del sistema de presentación estatal para retrasar su presentación.

"A diferencia de los casos del registro de apelación de sanciones del MECF que muestran reducciones significativas a pesar de la falta de atención de los declarantes o el incumplimiento total de los plazos de presentación, ActBlue trabajó de buena fe antes de la fecha límite para realizar una presentación puntual. Los errores del sistema propios de los recuentos masivos de datos de este declarante agravaron el problema", escribió George Gilmer, tesorero de ActBlue Maine, en una carta dirigida a la agencia el 21 de agosto. "Tratamiento equitativo bajo la ley aplicable de Maine es todo lo que pedimos".

El informe del personal de la comisión decía que "aprecia que ActBlue necesitara presentar informes de financiación de campaña o fiscales en otras 15 jurisdicciones que pueden haber requerido la contratación de una empresa externa de cumplimiento para ayudar a su personal permanente."

"Sin embargo, instamos a la Comisión a no dar demasiada importancia a este factor", escribieron. "Las campañas de candidatos y de preguntas para la votación en Maine suelen tener poco personal. ActBlue es una gran organización sin ánimo de lucro de la que se debería esperar que obtuviera suficiente personal para hacer el trabajo a tiempo en todas las jurisdicciones."

