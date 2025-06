El grupo de activistas en el centro de las protestas contra el ICE en Los Ángeles lleva mucho tiempo recaudando fondos a través de ActBlue

Publicado por Just The News 9 de junio, 2025

Un grupo de defensa en el centro de los esfuerzos organizativos de las protestas contra el ICE en Los Ángeles lleva tiempo recaudando dinero a través de ActBlue, la controvertida entidad sin ánimo de lucro vinculda al Partido Demócrata que está bajo investigación por el Departamento de Justicia y el Congreso de Estados Unidos.

Según las páginas de redes sociales de la Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles (CHIRLA), el grupo se formó en 1986 para "promover los derechos humanos y civiles de inmigrantes y refugiados". Su misión es "educar, organizar y defender". La página de inicio del sitio web de CHIRLA solicita donaciones a través de otra entidad, llamada Funraise.

No obstante, CHIRLA aparece en el directorio oficial de ActBlue, y ActBlue facilita las donaciones a CHIRLA. La última ficha 990 del IRS para 2023 muestra que CHIRLA tuvo unos ingresos cercanos a los 45 millones de dólares y unos gastos de poco más de 20 millones. Su declaración de impuestos no revela los nombres de los donantes, ni ninguna cantidad específica que ActBlue canalizó a CHIRLA.

Tres días de protestas

Los archivos de IRS de la organización benéfica autodescriben su misión como "promover relaciones humanas multiétnicas armoniosas". Decenas de personas han sido detenidas tras violentos enfrentamientos con agentes del ICE que intentaban localizar a inmigrantes ilegales. L.A.ist, una revista local, publicó una fotonoticia de Associated Press con un hombre enmascarado usando una bandera mexicana para agredir a agentes de policía.

"Si ves a ICE en LA, no te quedes callado. Repórtalo a la Red de Respuesta Rápida de Los Ángeles", decía un post de CHIRLA el domingo.

Durante los tres días de manifestaciones, más de 6.000 personas tomaron las calles del centro de Los Ángeles, y el domingo, la KNBC, propiedad de la NBC, informó de que al menos 2.000 personas tomaron la autopista 101 en dirección norte, cerrándola y obligando a paralizar el tráfico.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt dijo que "turbas violentas han atacado a oficiales del ICE y agentes de la ley federal que realizaban operaciones básicas de deportación en Los Ángeles, California."

El fiscal federal Bill Essayli publicó el sábado en X que los agentes federales "arrestaron hoy a más de una docena de agitadores que impidieron a los agentes llevar a cabo operaciones de aplicación de la ley. Continuaremos arrestando a cualquiera que interfiera con la aplicación de la ley federal."

Trump firmó el sábado un memorando presidencial que desplegó a unos 2.000 miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles para gestionar las protestas y vigilar los edificios federales. Se espera que los guardias permanezcan en la zona hasta 60 días.

El año 1965 fue la última vez que se activó la Guardia Nacional sin permiso del gobernador. Según el Centro Brennan para la Justicia, el Presidente Lyndon B. Johnson ordenó el envío de tropas a Alabama para proteger una marcha por los derechos civiles.

ActBlue bajo la lupa

El presidente Trump ha ordenado al Departamento de Justicia que investigue ActBlue. El memorando firmado ordena a la fiscal general Pam Bondi "investigar y tomar las medidas apropiadas en relación con las acusaciones sobre el uso de plataformas de recaudación de fondos en línea para hacer contribuciones 'de paja' o 'ficticias' y para hacer contribuciones extranjeras a candidatos y comités políticos estadounidenses, todo lo cual infringe la ley", según un comunicado de prensa de la Casa Blanca.

Según InfluenceWatch.com, divisiones de ActBlue han facilitado donaciones al Center for American Progress Action Fund, The Democratic Socialists of America y MoveOn.org, además de operar como plataforma de recaudación de fondos para el senador Bernie Sanders, I-Vt, y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York.

El Comité Judicial de la Cámara, el Comité de Administración de la Cámara y el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara están actualmente investigando ActBlue. Los legisladores publicaron en abril un informe provisional titulado "Fraude en ActBlue: cómo la principal plataforma de recaudación de fondos de los demócratas abre la puerta a contribuciones electorales ilegales".

El informe provisional calificaba los resultados preliminares de "preocupantes" y señalaba que "los documentos internos presentados a los Comités por ActBlue y su contratista de prevención del fraude, Sift, demuestran una falta de compromiso para detener el fraude y pintan un cuadro de complacencia en el equipo de prevención del fraude de ActBlue. En pocas palabras, los documentos reflejan un enfoque fundamentalmente poco serio de la prevención del fraude en ActBlue, que ha dejado la puerta abierta a campañas de fraude a gran escala en la principal plataforma de recaudación de fondos de los demócratas".

"La confusión interna de ActBlue, la falta de un equipo jurídico que funcione, las posibles represalias y el hecho de no tomarse en serio el fraude plantean nuevas dudas sobre la capacidad de la plataforma para impedir el fraude y cumplir con la ley electoral federal", rezaba un comunicado de prensa conjunto de los comités.

ActBlue no respondió a una solicitud de comentarios de Just the News.

© Just The News