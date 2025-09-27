La Administración denuncia que una funcionaria fue "agredida físicamente" en la sede de la ONU

Publicado por Misty Severi 27 de septiembre, 2025

Un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos fue agredido físicamente el jueves en el interior de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, dijo una portavoz de la Casa Blanca a Fox News el viernes por la noche.

La funcionaria, cuyo nombre no ha sido revelado pero fue identificada como trabajadora de la rama de relaciones internacionales del HHS, habría sido seguida hasta un baño donde fue "grabada, agredida físicamente y abordada verbalmente por un izquierdista trastornado".

La vicesecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo al medio que el Servicio Secreto investigará cómo la presunta atacante fue admitida en el edificio, dada su estricta seguridad.

"Afortunadamente, la funcionaria está a salvo, y el lunático fue arrestado, pero esto es parte de un inquietante y peligroso conjunto de fallos por parte de la ONU después de su sabotaje a Donald Trump antes y durante su discurso", dijo. "La ONU debe responder por qué estos incidentes altamente preocupantes siguen ocurriendo contra el presidente y su personal".

El Departamento de Policía de Nueva York y las Naciones Unidas declinaron comentar.

La funcionaria del HHS dijo que huyó al baño e intentó esconderse en uno de los retretes, pero la mujer que la agredió trató de meterse también a empujones. Cuando pudo cerrar la puerta, la atacante invadió su intimidad colocando la cámara sobre la puerta de la cabina del baño para seguir filmando.

Según la víctima, el incidente duró unos 10 minutos. "Me pareció de naturaleza muy política", dijo.

Misty Severi es periodista de Just The News.

