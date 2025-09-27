EEUU le revoca la visa al presidente colombiano Gustavo Petro tras pedir una rebelión militar contra Trump desde Nueva York

Gustavo Petro da un discurso desde las calles de Nueva York Captura de pantalla / YouTube / Presidencia de Colombia

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 26 de septiembre, 2025

El Departamento de Estado anunció la revocación de la visa del presidente colombiano Gustavo Petro, quien, desde Nueva York, realizó un discurso incendiario en público pidiendo una rebelión militar con el presidente Donald Trump.

“Hoy temprano, el presidente colombiano @GustavoPetro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia”, anunció el Departamento de Estado. “Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”.

Earlier today, Colombian president @GustavoPetro stood on a NYC street and urged U.S. soldiers to disobey orders and incite violence.



We will revoke Petro’s visa due to his reckless and incendiary actions. — Department of State (@StateDept) September 27, 2025

A megáfono abierto, con el compositor y activista izquierdista Roger Waters a su costado, Petro se unió a una marcha pro-Palestina donde cuestionó a Israel, al primer ministro Benjamín Netanyahu y pidió al Ejército de Estados Unidos a desobedecer las órdenes del presidente Trump.

“Le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad”, dijo Petro.

La aparición repentina de Petro en una calle de Nueva York para unirse a una protesta lejos de su país causó mucha conmoción y críticas en redes sociales.

“¿@petrogustavo, como invitado de NUESTRO PAÍS, está realmente llamando a un golpe de estado contra @POTUS? ¡Ya basta! ¡Saquen a Petro y a sus matones comunistas de aquí!”, escribió el senador republicano Rick Scott.

Is @petrogustavo, as a guest of OUR COUNTRY, seriously calling for a coup against @POTUS?!



Enough is enough. Get Petro & his communist thugs the hell out. https://t.co/X3FU6pOS89 — Rick Scott (@SenRickScott) September 26, 2025

Petro, un exguerrillero devenido a político, en más de una ocasión ha criticado al presidente Trump, al Gobierno de los Estados Unidos e Israel, siendo uno de los líderes más pro-Palestina de toda la región.

De hecho, durante su discurso en Nueva York, Petro expresó su intención de proponer ante las Naciones Unidas la creación de un “Ejército de Salvación del Mundo” para, según sus palabras, liberar a Palestina.

“Esperamos que millones de hombres y mujeres de todo el planeta decidan configurar los primeros destacamentos del ‘Ejército de la Salvación’. Creemos que podemos ser millones dispuestos a luchar. Si lo empezamos de verdad, la voz de Trump y la voz de Netanyahu se silenciarán por sus propios pueblos”, afirmó Petro. “Hice la siguiente propuesta, por Asamblea General de los pueblos en Naciones Unidas, vamos a presentar una resolución que se le ordena a la ONU, la configuración de un ejército de liberación del mundo que tiene como primera tarea salvar a Palestina”.