'I Knew It, I Knew You': Taylor Swift lanza su canción para Toy Story 5

Publicado por Williams Perdomo 5 de junio, 2026

Taylor Swift presentó este viernes 'I Knew It, I Knew You', la canción original que compuso para Toy Story 5, la nueva entrega de la popular franquicia de Pixar. El tema ya está disponible en plataformas digitales y forma parte de la banda sonora de la película.

A través de una publicación en redes sociales, la artista describió el proceso creativo como una experiencia que representó "una salida musical y un regreso a casa al mismo tiempo". Swift explicó que escribir para el personaje de Jessie supuso un nuevo desafío creativo que, a la vez, le resultó natural.

La cantante también destacó el vínculo personal que mantiene con la saga desde la infancia. "Ser una niña de Toy Story desde los cinco años hasta ahora es una aventura en la que pienso seguir, hasta el infinito y más allá", escribió.

En su mensaje, Swift agradeció al director y guionista Andrew Stanton por haber pensado en ella para el proyecto desde los primeros años de desarrollo de la película. Asimismo, reconoció la labor del compositor Randy Newman, responsable de la identidad musical de la franquicia, a quien calificó como el creador del universo sonoro de Toy Story.