Ohio puede ser el próximo en la batalla por la redistribución de distritos del Congreso

El río Ohio más allá del centro de la ciudad de Cincinnati, Ohio AFP

Publicado por J.D. Davidson | The Center Square | Just The News 15 de septiembre, 2025

(La Plaza del Centro) - Un día después de que los legisladores demócratas de Ohio ofrecieran el primer plan para los nuevos distritos del Congreso requeridos constitucionalmente, la Asamblea General de mayoría republicana dijo el miércoles que está creando un Comité Conjunto sobre la Redistribución de Distritos del Congreso.

El anuncio vino del presidente del Senado Rob McColley, R-Napoleón, y el presidente de la Cámara Matt Huffman, R-Lima.

Huffman y McColley cada uno nombró a cuatro republicanos y dos demócratas a la comisión, dándole una mayoría republicana de 8-4. La primera reunión está prevista para el 22 de septiembre.

Líder de la Minoría del Senado Nickie Antonio, D-Lakewood, dio la bienvenida a la comisión.

"Me anima ver a la mayoría tomar medidas para cumplir con la obligación constitucional de Ohio para aprobar un mapa del Congreso bipartidista antes del 30 de septiembre", dijo Antonio en un comunicado.

Los demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado presentaron un nuevo mapa del Congreso el martes, que dicen que cumple con los requisitos constitucionales de la redistribución de distritos a mediados de la década y mantiene intactos 74 de los 88 condados del estado.

"Estamos introduciendo un mapa justo y constitucional porque tiene consecuencias en el mundo real para la gente de este estado", dijo el líder de la minoría de la Cámara Dani Isaacohn, D-Cincinnati. "El principio es muy sencillo. Los votantes deben elegir a sus cargos electos, no al revés. Lo que hemos propuesto sigue la ley y da a los votantes la voz que merecen en su representación en el Congreso."

Antonio e Isaacohn son miembros del comité, junto con los republicanos Reps. Adam Bird, Nick Santucci, Brian Stewart y D.J. Swearingen. Los miembros republicanos del Senado incluyen Sens. Jane Timken, Theresa Gavarone, Steve Huffman y Bill Reineke.

Los miembros demócratas son la representante Desiree Tims y el senador Willis E. Blackshear.

A diferencia de otros estados donde la política está impulsando un impulso casi sin precedentes para la redistribución de distritos, Ohio está obligado a redibujar las líneas después de que los mapas republicanos aprobados en 2020 no recibieron ningún apoyo de los demócratas.

En 2018, los votantes de Ohio aprobaron una enmienda constitucional que exigía que los distritos del Congreso trazados sin el apoyo bipartidista de la Comisión de Redistribución de Distritos de Ohio debían volver a trazarse cada cuatro años.

En 2020, la comisión aprobó los mapas que favorecen a 10 escaños republicanos y cinco demócratas. Según Antonio, los mapas para las elecciones de mitad de período deberían hacer la división 8-7 a favor del GOP.

La Asamblea General puede aprobar nuevos mapas antes del 30 de septiembre, con un voto de dos tercios en cada cámara, que incluye la mitad de los demócratas. Si eso no funciona, la comisión debe adoptar un plan antes del 31 de octubre que cuente con el apoyo de los dos demócratas en la comisión.

Si la comisión fracasa, la Asamblea General puede volver a intentarlo y debe aprobar nuevos mapas antes del 30 de noviembre. Estos mapas pueden aprobarse por mayoría simple, pero deben cumplir las disposiciones constitucionales contra la manipulación.

Esas reglas incluyen que ningún plan puede favorecer o desfavorecer a un partido político y los distritos deben parecerse a los porcentajes de votación de los últimos 10 años en las elecciones estatales y federales.

© Just The News