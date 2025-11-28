Publicado por Just The News 28 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump dijo a las tropas militares estadounidenses el Día de Acción de Gracias que pronto autorizará el uso de la fuerza para detener el narcotráfico venezolano por tierra, jactándose de que los recientes ataques aéreos han frenado el tráfico de drogas por mar.

"En las últimas semanas, ustedes han estado trabajando para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, que son muchos", dijo Trump el jueves. "Por supuesto, ya no hay demasiados que entren por mar. Se habrán dado cuenta de eso".

El Departamento de Guerra ha lanzado casi dos docenas de ataques aéreos en el Caribe, destruyendo barcos narcotraficantes venezolanos que transportan drogas hacia Estados Unidos.

Trump dijo a las tropas que el narcotráfico fue "detenido en un 85% por mar".

"Probablemente hayan notado que ahora la gente no quiere ser entregada por mar, y comenzaremos a detenerlos también por tierra. La tierra es más fácil, pero eso va a empezar muy pronto", dijo.

El presidente lleva semanas diciendo que no descartaría el uso de tropas terrestres para frenar el narcotráfico venezolano.

© Just The News