Mayra Flores, exdiputada republicana por Texas, anuncia una nueva candidatura para su antiguo escaño tras la redistribución de distritos

La exrepresentante republicana de Texas Mayra Flores anunció el miércoles que se postula para representar a Texas en la Cámara de Representantes de nuevo, ahora que el estado ha aprobado su mapa de redistribución de distritos.

Flores, que se convirtió en la primera congresista de origen mexicano en la historia de Estados Unidos, representó brevemente al distrito 34 de Texas en 2022 tras ganar unas elecciones especiales ese junio. Sin embargo, perdió el mandato completo unos meses después.

El republicano dijo que el nuevo mapa de Texas hace que el 34 distrito sea una elección más fácil para el GOP. El distrito está representado actualmente por el representante demócrata Vicente González.

Los legisladores del estado de Texas aprobaron el mapa la semana pasada, pero ya se enfrenta a desafíos legales después de que la NAACP acusara a los republicanos del estado de gerrymanderismo racial.

"Gracias al fuerte liderazgo del presidente [Donald] Trump, el gobernador [Greg] Abbott y los republicanos en la Legislatura de Texas, el Distrito 34 es ahora una de las principales oportunidades de recolección del GOP en Estados Unidos", dijo Flores en un comunicado de prensa. "Hemos trabajado muy duro en los últimos 6 años para volver rojo el sur de Texas, y sé que este es el ciclo en el que todo dará sus frutos a nivel del Congreso en nuestro distrito".

Flores dijo que ya ha sido respaldada por 10 legisladores republicanos, entre ellos la presidenta del Liderazgo Republicano de la Cámara de Representantes Elise Stefanik y el exmédico de la Casa Blanca y representante del Partido Republicano de Texas Ronny Jackson, varios funcionarios de Texas y el activista republicano Scott Presler.

El anuncio se produce después de que Flores decidiera cambiar su objetivo de 2026 de desafiar al representante demócrata de Texas Henry Cuellar en el distrito 28, a González en su distrito natal después de que las encuestas internas mostraran que superaría a otros candidatos republicanos en el distrito 34. Flores anunció su candidatura para desbancar a Cuéllar en abril, según el Washington Examiner.

"Es hora de correr con resistencia, de pelear la buena batalla y de completar el trabajo que Dios ha puesto en mis manos", dijo Flores. "Doy gracias a Dios Todopoderoso por la fuerza para continuar este viaje, y estoy lista una vez más para representar tanto a Él como a la gente del sur de Texas en el Congreso".

"La carrera no ha terminado. La misión no está completa. Tengo asuntos pendientes y juntos, por la gracia de Dios, los terminaremos", concluyó.

