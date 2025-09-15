Un experto en firmas del FBI duda de que Trump firmara personalmente la carta a Epstein: "Es muy improbable"

Publicado por John Solomon 15 de septiembre, 2025

El agente retirado del FBI en el que el buró confió durante décadas para analizar firmas manuscritas en casos que van desde estafas financieras a espías rusos está arrojando serias dudas de que el presidente Donald Trump firmara a mano una carta de cumpleaños de hace dos décadas al fallecido Jeffrey Epstein, sugiriendo que la firma con el nombre de pila puede haber sido colocada artificialmente.

Wayne Barnes, ampliamente considerado como uno de los principales expertos en firmas del país, analizó la firma de Trump a petición de Just the News después de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicara una fotocopia de la carta en el libro del 50 cumpleaños de Epstein de principios de la década de 2000.

Los demócratas se abalanzaron inmediatamente sobre la revelación a pesar de que el presidente ha negado rotundamente haber escrito o firmado la carta, que tiene un mensaje sexualmente sugerente impuesto sobre un boceto del cuerpo de una mujer.

El propio papel en el que se plasmó la firma delataba al presidente.

Barnes escribió en un detallado informe de análisis para Just the News que la firma parece similar a otras en cartas que Trump firmó para amigos personales a lo largo de los años cuando usaba sólo su nombre de pila. Pero el experto dijo que notó una pista sorprendente al mirar la copia divulgada por el Congreso y otras cartas personales: la coloración del papel.

"Quienquiera que creara la página del diálogo parece haberle dedicado una buena cantidad de pensamiento, pero algo se le pasó por alto", escribió Barnes. "Con mucho, las páginas en las que el señor Trump firma sólo con su nombre de pila, son cartas salientes en las que hay cierta coloración en el papel utilizado. Es de color blanquecino o amarillo a beige, pero nunca parece ser blanco.

Eso significa que si alguien recortara un aplique de la firma de "Donald" e intentara pegarlo (con cinta adhesiva o pegamento) en un trozo de papel blanco, la diferencia de color alrededor de "Donald" resaltaría. Por lo tanto, el papel de color tuvo que ser fotocopiado en una página blanca, para que el recorte alrededor de la firma pudiera tener lugar y no se observara debido a un tono diferente del papel", escribió.

"Esto significaría que el color final del papel blanco utilizado, sobre el que colocar el aplique, también tendría que ser blanco, como es el caso de la página del diálogo en el libro de cumpleaños", añadió.

El papel de color es la norma de Trump

"Pero el estándar del Sr. Trump es el papel de color que, es muy probable que hubiera utilizado para cualquier carta saliente, sin importar el destinatario. Es lo que él hace". El creador de la página de diálogo no podría haber hecho que su creación pareciera 'real' sin que todo pareciera estar en papel blanco, lo que va en contra de la norma personal del Sr. Trump", finalizó. "Es poco probable que el culpable pensara tan fuera de lo común, pero como investigador profesional, está en mi mano considerar estas cosas".

Puedes leer el análisis completo aquí: Análisis del 50º Bk de Jeffery Epstein re DJT, WBarnes 2025-09-12.pdf

Barnes advirtió que preferiría analizar la carta original encuadernada en el libro para obtener más pistas, pero dijo que la evidencia en el ámbito público le da dudas significativas de que Trump firmó personalmente la carta de Epstein.

"No se trata de determinar con el pulgar hacia arriba o hacia abajo si la firma con el nombre de pila de Donald Trump en la única página del libro del 50 cumpleaños de Jeffery Epstein es su firma. Es mucho más complejo", escribió. "La letra parece ser del estilo de la forma en que el señor Trump escribe su nombre de pila como firma informal, y es muy probable que él escribiera esas letras".

Experto: "Es muy improbable" que sea una firma fraudulenta y no falsificada

"Pero eso no significa que firmara con su nombre la página completa del diálogo, con líneas curvas dibujadas a su alrededor. Una investigación exhaustiva indica que es altamente improbable que escribiera a bolígrafo (o con rotulador o Sharpie) o con su nombre debajo de esas líneas de diálogo y del dibujo", escribió Barnes.

En otra parte del informe, Barnes ofreció su mejor valoración de lo sucedido.

"El presente caso es una cuestión de alguien que aplica el nombre de otro a un lugar que el individuo nombrado no firmó, o no quiso firmar, por su propia voluntad", escribió. "Es decir, no se trata de una 'firma falsificada', sino de una 'firma fraudulenta'. El objetivo es analizar todo el material y hacer una determinación de lo que ocurrió, a partir de todos los hechos disponibles."

Barnes, un veterano de 29 años del FBI que dominó el análisis de firmas mientras desenmascaraba a espías soviéticos durante la Guerra Fría, trabaja actualmente como investigador privado en Florida y es llamado con frecuencia a declarar en casos judiciales.

Demostrado que el recibo de reparación del portátil de Hunter Biden era real

Just the News pidió anteriormente a Barnes que analizara la firma de un recibo asociado al infame ordenador portátil de Hunter Biden que fue entregado a un taller de reparación de Delaware.

En ese caso, Barnes concluyó que la firma "R.H. Biden" -abreviatura de Robert Hunter Biden- en el recibo emitido en la primavera de 2019 desde el taller de reparaciones de John Paul Mac Issac en Delaware coincidía con las de documentos que se sabe que han sido firmados por el hijo del presidente, como tarjetas de la Seguridad Social, permisos de conducir y otros documentos públicos.

El FBI confirmó más tarde que el recibo y el ordenador portátil eran auténticos, y no "desinformación rusa" como habían alegado algunos expertos en inteligencia y fuerzas de seguridad con animidad personal hacia Trump.

El "diálogo" no es algo que Trump hubiera escrito

En el asunto Trump-Epstein, Barnes dijo que también analizó otros factores más allá de la caligrafía, incluyendo el hecho de que Trump dice que tuvo una ruptura personal con Epstein en la década de 1990, por lo que es poco probable que enviara una carta de cumpleaños en 2003.

También señaló que en la mayoría de las cartas personales firmadas por Trump, éste escribe a mano un mensaje corto, de una o dos palabras, de felicitación o agradecimiento que es personal, un aspecto que falta en la carta de Epstein.

"Si el Sr. Trump realmente quería enviar una felicitación de cumpleaños a Epstein, habría sido un solo párrafo en una carta formal, tal vez con una palabra personal o dos escritas, y luego una firma con el nombre de pila", escribió Barnes, citando la historia de las cartas de Trump publicadas públicamente a personalidades como Hillary Clinton y el difunto presentador de televisión Larry King. "No hay absolutamente nada en su historial de correspondencia que huela a algo ni remotamente parecido a la página de diálogo.

"Esto, además de la afirmación de que él y Epstein tuvieron una ruptura en su relación en la década de 1990, por lo que no sólo una carta de felicitación, pero algo tan intrincado y consume mucho tiempo como la página de diálogo, habría estado fuera de la cuestión. No es algo que él haga", añadió.

© Just The News