La Casa Blanca desmiente la existencia de la presunta carta de Trump en el libro de Epstein: "Son noticias falsas"

Publicado por Sabrina Martin 8 de septiembre, 2025

La Casa Blanca salió al frente este lunes para negar con firmeza un artículo del Wall Street Journal que asegura que el Congreso recibió un “libro de cumpleaños” de Jeffrey Epstein con una carta supuestamente firmada por Donald Trump.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt calificó la publicación como una “prueba” de que toda la noticia alrededor del libro de cumpleaños es “falsa”. Además, aseguró que el equipo legal de Trump continuará avanzando con acciones judiciales contra el periódico y los periodistas involucrados.

“Como he dicho desde el principio, está muy claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen ni la firmó. (…) ¡Estas son NOTICIAS FALSAS para perpetuar el engaño demócrata de Epstein!”. Afirmó.

El artículo sobre la “tarjeta de cumpleaños”

El Wall Street Journal publicó un artículo sobre la presunta revelación de la carta de cumpleaños de Epstein firmada por Trump, en el que informó que los abogados del patrimonio de Jeffrey Epstein entregaron al Congreso una copia del libro elaborado para el 50° cumpleaños del financista en 2003.

Ese libro, según el medio, incluye una página atribuida a Trump con un mensaje mecanografiado enmarcado por el dibujo de una silueta femenina y una firma que imita su nombre.

Trump ha rechazado de manera categórica esa supuesta revelación y sostiene que nunca escribió ni firmó tal carta. En respuesta, presentó una demanda contra el diario, su editorial y sus ejecutivos por difamación, mientras Dow Jones, empresa matriz del periódico, defendió la precisión de su cobertura.