DC demanda a la Administración Trump por el nombramiento de un comisario de policía de emergencia

Publicado por Just The News / Natalia Mittelstadt 15 de agosto, 2025

El Distrito de Columbia demandó el viernes por la mañana a la Administración Trump por el nombramiento, por parte de la fiscal general, Pam Bondi, de un comisario de emergencia para el departamento de policía de la ciudad.

La demanda parecía inevitable desde que Bondi hizo el anuncio el jueves por la tarde como parte de la iniciativa del presidente de enviar agentes federales a la capital del país para frenar la delincuencia violenta.

El fiscal general de DC, Brian Schwalb, dijo en la demanda que Donald Trump se estaba extralimitando con su autoridad, según Associated Press. Schwalb pidió al juez que afirme que el control del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) sigue bajo la autoridad del gobierno local y solicitó una orden de restricción de emergencia.

"Las acciones ilegales del Gobierno son una afrenta a la dignidad y la autonomía de los 700.000 estadounidenses que llaman su hogar a DC. Esta es la amenaza más grave a la autonomía que el distrito haya enfrentado jamás, y estamos luchando para detenerla", dijo Schwalb.

"La orden de Bondi es ilegal"

El jueves por la noche, Bondi emitió una directiva que nombró al jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, como "comisario de policía de emergencia" de DC. Cargo que otorga a Cole la misma autoridad que a la jefa de la Policía Metropolitana, Pamela Smith, que depende directamente de la alcaldesa Muriel Bowser.

Tras la directiva de Bondi, Bowser publicó en X a última hora del jueves: "Dejemos en claro lo que exige la ley durante una emergencia como la declarada por el presidente: requiere que el alcalde de Washington DC preste los servicios del Departamento de Policía Metropolitana para fines federales a petición del presidente. Hemos cumplido la ley. En referencia a la orden del fiscal general de EEUU, no hay ningún estatuto que transmita la autoridad del personal del distrito a un funcionario federal".

En su post, Bowser compartió la carta de Schwalb a Smith, que dice: "Es mi opinión que la orden de Bondi es ilegal y que, por tanto, no es obligatorio seguirla".

Schwalb añadió que la Ley de Autonomía "no autoriza al presidente, o a su delegado, a destituir o sustituir al jefe de Policía; a alterar la cadena de mando dentro del MPD; a exigirle servicios directamente a usted, al MPD o a cualquier otra persona que no sea el alcalde; a rescindir o suspender las órdenes o directivas del MPD; o a establecer las prioridades generales del MPD o determinar de otro modo la forma en que el distrito lleva a cabo la aplicación de la ley puramente local. La orden de Bondi es, por tanto, ultra vires".

Bondi también había rescindido la orden de Smith que permitía a los agentes del MPD tratar de forma limitada con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, junto con otras políticas que limitaban las indagaciones sobre la situación migratoria e impedían que los uniformados locales detuvieran a presuntos inmigrantes ilegales basándose únicamente en órdenes federales de inmigración.

La orden de Bondi también dice que el MPD debe "recibir la aprobación del comisario Cole" antes de emitir cualquier orden.

"Habiendo sido debidamente elegida por el alcalde y confirmada por el Consejo, usted es la jefa de Policía legalmente nombrada del Distrito de Columbia", escribió Schwalb a Smith. "Por lo tanto, los miembros del MPD deben continuar siguiendo sus órdenes y no las de ningún funcionario no designado por el alcalde".

El presidente Trump ordenó oficialmente el lunes el envío de agentes federales de la ley a la ciudad, diciendo que el crimen en la capital es rampante. También ha tomado el control del Departamento de Policía de Washington y ha desplegado a la Guardia Nacional.

Desarrollando...