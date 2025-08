El autor de la carta del portátil de Hunter Biden ayudó a Clinton a vincular a Trump con Putin en 2016

Publicado por Jerry Dunleavy 5 de agosto, 2025

El exjefe de espionaje que organizó y fue coautor de la infame carta portátil de Hunter Biden de cara a las elecciones de 2020 también desempeñó un papel clave para ayudar a Hillary Clinton en 2016 a desprestigiar a Donald Trump vinculándolo con el ruso Vladímir Putin.

Mike Morell, el exdirector en funciones de la CIA, inyectó en el torrente sanguíneo político estadounidense la idea de que Trump era un "agente" de Putin y de Rusia, una cantinela que repetiría una y otra vez la campaña de Clinton.

De forma similar a reclutar a 51 exespías en 2020 para afirmar falsamente que el portátil estaba vinculado de algún modo a Rusia, Morell también lideró en 2016 una carta firmada por más de 50 exfuncionarios de seguridad nacional que insinuaban que Trump tenía nefastos vínculos con la Rusia de Putin.

La campaña de Clinton se basó en gran medida en las afirmaciones de Morell durante el verano y el otoño de 2016, y Clinton promocionó personal y repetidamente el apoyo de Morell y sus afirmaciones sobre Trump y Putin.

Un esfuerzo por distraer de su escándalo en torno al envío de correos electrónicos clasificados

Pruebas recientemente desclasificadas muestran que el FBI fue alertado de inteligencia en 2016 que indicaba que Clinton planeaba desprestigiar a Trump vinculándolo con Rusia en un esfuerzo por distraer de su escándalo en torno al envío de correos electrónicos clasificados en un servidor de correo electrónico ilícito.

Esa misma inteligencia, obtenida de Rusia, también sugirió que los líderes del FBI jugaron justo en la estrategia de la campaña al llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre falsas afirmaciones de colusión entre Trump y Rusia.

La directora de comunicaciones de la campaña de Clinton, Jennifer Palmieri, insinuó con rotundidad en un artículo publicado en 2017 en el Washington Post que la campaña de Clinton había buscado a Morell en el verano de 2016 para animarle a opinar públicamente sobre Trump y Rusia, y la propia Clinton también lo insinuó en sus memorias de la campaña de 2017, What Happened.

Morrell declaró al New York Times que decidió opinar en 2016 por su cuenta y no por consideraciones externas.

Morell, Palmieri y la Fundación Clinton no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Just the News.

Falsas afirmaciones sobre un canal secreto de comunicaciones entre Trump y Alfa Bank

Según informa Just the News, los registros públicos muestran que la propia Clinton, en coordinación con Palmieri, el asesor general de su campaña Marc Elias, el director de campaña Robby Mook, el presidente de campaña John Podesta, el asesor de política de campaña Jake Sullivan, y otros lanzaron un esfuerzo para vincular a Trump con Putin mientras se libraba la batalla de 2016 por la Casa Blanca.

La campaña de Clinton también financió a través de su bufete de abogados el ahora desacreditado dossier del exespía británico Christopher Steele y difundió las falsas afirmaciones de un canal secreto de comunicaciones entre la Organización Trump y Alfa Bank.

Las pruebas recientemente desclasificadas apodadas "Plan Clinton de inteligencia" incluían supuestas comunicaciones interceptadas de un aliado de George Soros que sugerían que la campaña de Clinton contra Trump en 2016 estaba tramando un esfuerzo para demonizar al candidato republicano conectándolo con Putin, y que la campaña de Clinton esperaba que el FBI echara más leña al fuego.

Las revelaciones desclasificadas del informe del asesor especial John Durham incluían supuestos correos electrónicos de Leonard Benardo, un alto cargo de la Open Society Foundations de George Soros, y supuestas comunicaciones de la asesora de política exterior de Clinton Julianne Smith. Benardo negó haber escrito los mensajes, mientras que Smith dijo que no recordaba haberlo hecho pero que no podía descartar haber propuesto ese plan de Clinton.

El anexo recién desclasificado del informe también muestra que Durham encontró algunas pruebas que corroboraban las interceptaciones, pero concluyó que los supuestos correos electrónicos de Benardo eran probablemente mezclas o composiciones de lo que los espías rusos probablemente habían recopilado de múltiples aliados de Clinton.

Clinton: "Me pareció desinformación rusa; son muy buenos en eso, ya sabes"

Smith fue el jefe del equipo europeo de la campaña de Clinton y trabajó como asesor de política exterior de la fallida candidatura de 2016. Smith había sido asesor adjunto de seguridad nacional del entonces vicepresidente Joe Biden durante la administración Obama.

El anexo clasificado de Durham evaluó que "es una deducción lógica [REDACTED] [Julianne] Smith estaba, como mínimo, jugando un papel en los esfuerzos de la campaña de Clinton para vincular a Trump con Rusia," y que las comunicaciones revisadas por el abogado especial "ciertamente prestan al menos cierta credibilidad de que tal plan existió."

La propia Clinton fue preguntada previamente sobre la inteligencia del Plan Clinton, y dijo al equipo de Durham en una entrevista que "me parecía desinformación rusa; son muy buenos en eso, ya sabes."

Pero las acciones de Morell -y la aceptación por parte de los Clinton de su infundada inculpación de Trump como agente ruso y títere de Putin- proporcionan pruebas de que la campaña de Clinton llevó a cabo de hecho una jugarreta política sucia.

La campaña de Clinton reclutó a Morell para el plan Trump-Rusia

El informe público 2023 de Durham reveló que "la Comunidad de Inteligencia recibió la inteligencia del Plan Clinton a finales de julio de 2016."

Palmieri escribió en su historia de 2017 en el Washington Post que "la semana después de la convención", a finales de julio de 2016, "buscamos voces creíbles de seguridad nacional para hacer sonar las alarmas" y que "me sorprendió el entusiasmo con el que algunos, como el ex director en funciones de la CIA Michael Morell, saltaron a la palestra."

"Cuando trabajé en la Casa Blanca de Obama, la gente en puestos de seguridad nacional se había mostrado incómoda a la hora de hacer argumentos públicos amplios, en particular sobre asuntos políticos. Esta vez no", escribió Palmieri en 2017. "Estaban tan preocupados por la situación que, para mí, el lenguaje que utilizaban para describir la amenaza que creían que suponían Rusia y Trump era chocante".

Palmieri dijo que "recuerdo que se me cayó la mandíbula cuando me senté en nuestra sede de campaña en Brooklyn y leí el artículo de opinión que Morell envió al New York Times a principios de agosto [de 2016]", mientras enlazaba al artículo de Morell.

Clinton también habló del artículo de opinión de Morell en su libro What Happened, un post-mortem que escribió sobre las elecciones de 2016.

"Tal vez la prensa no nos escucharía, pero me imaginé que escucharían a funcionarios de inteligencia respetados. El 5 de agosto, Mike Morell, ex director en funciones de la CIA, escribió un artículo de opinión muy inusual en el New York Times. A pesar de ser un profesional de carrera estrictamente apartidista, dijo que había decidido apoyarme para presidente por mi sólido historial en seguridad nacional, incluido mi papel en llevar a Osama bin Laden ante la justicia. Por el contrario, dijo que Trump "no solo no estaba cualificado para el puesto, sino que puede suponer una amenaza para nuestra seguridad nacional". Viniendo del ex espía jefe de Estados Unidos, fue una declaración chocante. Pero palideció en comparación con lo que Morell dijo a continuación".

ABC News informó a principios de agosto de 2016 de que "un flujo de prominentes republicanos en las últimas semanas anunció su apoyo a Clinton frente a Trump, entre ellos... el exdirector en funciones de la CIA Mike Morell" y que "el esfuerzo de reclutamiento ha sido encabezado por el presidente de la campaña de Clinton, John Podesta."

Morell trabajaba entonces en Beacon Global Strategies, una consultora cuyo fundador y consejero delegado era Philippe Reines, que había sido asesor de comunicación de Clinton durante su etapa como secretaria de Estado.

Morell, por su parte, declaró al New York Times a mediados de agosto de 2016 que "tomé la decisión de hablar por mi cuenta, sin pensar en nada más. Fue una decisión profundamente personal tomada de forma totalmente personal. Las únicas personas con las que hablé del artículo de opinión fueron mi familia y unos pocos amigos muy íntimos. Con nadie más".

Morell afirma que Putin "reclutó" a Trump para ser "agente" de Rusia

La afirmación de Morell de que Trump era un agente de la Rusia de Putin sería abrazada por la campaña de Clinton hasta noviembre de 2016.

Palmieri señaló en su artículo de opinión de 2017 que Morell había escrito en agosto de 2016 que "en el negocio de la inteligencia, diríamos que el señor Putin había reclutado al señor Trump como agente inconsciente de la Federación Rusa".

No había, ni hay, ninguna prueba de ello, según dos fiscales especiales que investigaron el asunto de Rusia. Pero tales afirmaciones coincidían con la inteligencia del Plan Clinton interceptada por el gobierno estadounidense.

Clinton también describió ampliamente el artículo de opinión de Morell sobre Trump y Putin en su libro, Lo que pasó.

"Tirar de la alarma de incendios en un edificio lleno de gente"

"Putin, señaló [Morell], era un oficial de inteligencia de carrera 'entrenado para identificar vulnerabilidades en un individuo y explotarlas.' Y aquí está la parte impactante: 'En el negocio de la inteligencia', dijo Morell, 'diríamos que el señor Putin había reclutado al señor Trump como un agente involuntario de la Federación Rusa.' (...) El argumento de Morell (...) era que Putin estaba manipulando a Trump para que adoptara posiciones políticas que ayudarían a Rusia y perjudicarían a Estados Unidos", dijo Clinton en su libro.

"Incluso sin una conspiración secreta, había mucho comportamiento preocupante a favor de Putin a la vista de todos", escribió Clinton. "El artículo de opinión de Morell fue el equivalente a tirar de la alarma de incendios en un edificio abarrotado. Y, sin embargo, de alguna manera, la mayoría de los medios de comunicación -y muchos votantes- siguieron ignorando el peligro que nos miraba a la cara."

Los comentarios de Morell en los que afirmaba que Trump era un agente de Putin y Rusia fueron recogidos por numerosos medios, como Político, Reuters, NBC News, Vox, CNN, The Atlantic, The Hill, The Week, Times of Israel, Washington Post, CBS News, The Verge, Jerusalem Post, Daily Kos, GQ, The Telegraph, The Times, Daily Mail, Boston Globe y muchos otros.

Trump rechazó el apoyo de Morell a Clinton en un breve tuit

"Michael Morell, el peso ligero exdirector interino de la CIA, y un hombre que ha tomado graves decisiones equivocadas, ¡es un lacayo total de Clinton!". escribió Trump a principios de agosto de 2016.

Brian Fallon, secretario de prensa de la campaña de Clinton, promocionó la cita de Morell sobre Trump como supuesto "agente" de Putin en un tuit de principios de septiembre de 2016.

Palmieri dijo a Politico a finales de septiembre de 2016 que Clinton necesitaba ganar, porque "la alternativa es realmente aterradora sobre nuestro país, pero también lo que significa si, como, alguien como Putin es capaz de, ya sabes - que, ya sabes, obviamente tiene un control sobre Trump, ya sabes, lo que eso significaría para nuestra democracia."

Cuando se le preguntó si realmente creía que Putin tendría un control sobre los asuntos internos de EE.UU. si Trump ganaba, Palmieri respondió: "Bueno, creo que lo haría - sí, creo que - este es Mike Morell, que tiene mucha más credibilidad en esto que yo ... ex director en funciones de la CIA ha dicho que se ha convertido en un voluntario o involuntario - ya sabes, se ha convertido en un recluta, básicamente, de la Federación Rusa - un agente involuntario de la Federación Rusa."

Josh Schwerin, el director de redacción de discursos de la campaña de Clinton, compartió un artículo en Twitter impulsando la cita de Morell sobre Trump siendo reclutado por Putin en un tuit de principios de octubre de 2016.

"La primera campaña en la que he tenido que enredarme con agencias de inteligencia rusas"

Podesta concedió una entrevista a mediados de octubre de 2016 a la revista Time en la que criticó a Trump por Putin y Rusia -citando directamente a Morell-.

"Esta es definitivamente la primera campaña en la que he estado involucrado en la que he tenido que enredarme con agencias de inteligencia rusas", dijo Podesta. "Que parecen estar haciendo todo lo posible en favor de nuestro oponente".

Podesta añadió que Trump "o bien ignora voluntariamente la información que le llega desde las más altas esferas de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, o bien es, como dijo el exdirector en funciones de la CIA Mike Morell, un agente involuntario de la Federación Rusa."

La campaña de Clinton también publicó un vídeo a mediados de octubre de 2016 que citaba la afirmación de Morell sobre Trump y Putin:

"Es aterrador lo mucho que se alinea la política exterior de Trump con las preferencias de Putin"

"¿Por qué Rusia y Putin tendrían interés en que Donald Trump ganara las elecciones en noviembre? Porque es aterrador lo cerca que se alinea la política exterior de Trump con las preferencias de Putin", afirmaba el vídeo.

El vídeo decía que también era "suficientemente preocupante que el ex director en funciones de la CIA dijera que Putin había reclutado" al candidato republicano como "un agente involuntario de la Federación Rusa."

La campaña de Clinton sacó otro comunicado de prensa a mediados de octubre de 2016 sobre "15 hechos que deberías saber sobre Donald Trump, WikiLeaks y Rusia." El décimo en la lista era la afirmación de Morell de que Putin había reclutado a Trump como agente ruso.

Harry Reid cita las afirmaciones de Morell sobre Trump y Putin en la carta a Comey

Las afirmaciones de Morell sobre Trump como agente de Putin y Rusia pronto serían promovidas por el demócrata más poderoso del Congreso.

El ya fallecido líder de la minoría del Senado Harry Reid, demócrata de Nevada, envió una carta a finales de agosto de 2016 a Comey que desataría una tormenta mediática y política. La segunda línea de la carta, que buscaba vincular a Trump y Putin, citaba directamente las afirmaciones de Morell.

"Recientemente me he preocupado de que la amenaza de manipulación del Gobierno ruso en nuestras elecciones presidenciales sea más amplia de lo que se conoce ampliamente y pueda incluir la intención de falsificar los resultados electorales", escribió Reid. "La evidencia de una conexión directa entre el gobierno ruso y la campaña presidencial de Donald Trump sigue aumentando y ha llevado a Michael Morell, el ex director interino de la Agencia Central de Inteligencia, a llamar a Trump un agente involuntario de Rusia y el Kremlin."

Clinton habló de esto en su libro, What Happened, escribiendo que "no fui la única que se dio cuenta" de que los medios supuestamente ignoraban las acusaciones de Trump y Rusia.

"A finales de agosto, Harry Reid, uno de los miembros de la 'banda de los ocho' del Congreso a los que se informa de los asuntos de inteligencia más delicados, escribió una carta al director del FBI, Comey, en la que citaba las afirmaciones de [Roger] Stone y pedía una investigación completa y exhaustiva", escribió Clinton. "También planteó la perspectiva de que podría haber un intento de falsificar los resultados oficiales de las elecciones. ... Al igual que el artículo de opinión de Morell, la carta de Reid fue un intento de sacudir al país de su complacencia y hacer que la prensa, la administración y todos los estadounidenses se centraran en una amenaza urgente. No funcionó".

Clinton no mencionó que la carta de Reid a Comey se basaba en gran medida en el artículo de opinión de Morell.

Morell lidera "Una llamada a la transparencia" sobre Trump y Putin

Morell lideró a mediados de septiembre de 2016 una carta abierta titulada "Una llamada a la transparencia" que buscaba vincular negativamente a Trump con Putin y Rusia. De forma similar a lo que ocurriría con la carta del portátil Hunter Biden cuatro años después, estaba firmada por unos 50 ex funcionarios de seguridad nacional.

Morell y los futuros firmantes de la carta sobre el portátil Hunter Biden, Jeremy Bash, David Buckley, Thomas Fingar, John McLaughlin y Michael Vicker; Nick Shapiro, el antiguo ayudante de John Brennan, y Julianne Smith también la firmaron.

"Rusia ofrece el ejemplo más claro de dónde los intereses comerciales del señor Trump pueden estar influyendo en sus posiciones políticas", decía la carta. Y añadía: "El señor Trump ha llenado su campaña de asesores de alto nivel con profundos vínculos con Rusia, incluido el ex presidente de campaña Paul Manafort, que dimitió en medio de una cascada de revelaciones sobre la profundidad de sus conexiones con individuos pro-Kremlin."

"En la campaña electoral, el señor Trump ha elogiado repetidamente el liderazgo autoritario de Vladimir Putin, mientras esbozaba políticas que se leen como una lista de deseos del Kremlin", sostenía la carta.

Según informó The New York Times, Morell y el ex funcionario de inteligencia de defensa Michael Vickers -también futuro firmante de la carta de Hunter Biden para el portátil- "hicieron la carta con aportaciones de" con Samantha Vinograd, ex asesora principal de Thomas Donilon, ex asesor de seguridad nacional de Obama.

Morell dijo que él y el Sr. Vickers buscaron la carta

El medio escribió que "Morell dijo que él y el señor Vickers buscaron la carta" después de un Newsweek artículo de Kurt Eichenwald titulado, "Cómo los vínculos comerciales extranjeros de la Organización Trump podrían poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos".

La campaña de Clinton citaría repetidamente la carta de septiembre de 2016 escrita por Morell y firmada por cincuenta funcionarios de seguridad nacional que atacaba a Trump y lo enmarcaba como pro-Putin.

"A pesar de su esfuerzo por ocultar sus negocios, ahora sabemos que Donald Trump se ha beneficiado de cientos de millones de dólares procedentes de intereses rusos. Estos alarmantes vínculos financieros presentan un posible motivo para sus por lo demás desconcertantes políticas pro-Putin, como su apertura a levantar las sanciones contra Rusia que actualmente inhiben las oportunidades de hacer dinero para corporaciones como la Organización Trump", dijo la campaña de Clinton en un comunicado de prensa de la subdirectora de comunicaciones Christina Reynolds a finales de septiembre.

"Esto es precisamente lo que más de cincuenta expertos en seguridad nacional advirtieron cuando instaron a Trump a revelar y desinvertir sus activos extranjeros cargados de conflictos que podrían poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos", añadió.

Christopher Steele fue la fuente de un artículo de Yahoo News de finales de septiembre de 2016 de Michael Isikoff sobre Carter Page titulado "Funcionarios de inteligencia de EE.UU. investigan los vínculos entre el asesor de Trump y el Kremlin." El artículo citaba a una "fuente de inteligencia occidental bien situada" que afirmaba que Page se reunió con el presunto socio de Putin y presidente de la compañía energética Rosneft, Igor Sechin. Page niega que esa reunión tuviera lugar y el FBI no encontró pruebas de ello. Ese artículo de Yahoo News se mencionó posteriormente en las solicitudes de la FISA contra Page.

La campaña de Clinton compartió el artículo y publicó una declaración del portavoz nacional principal de la campaña, Glen Caplin, en la que promocionaba la historia, diciendo que "es escalofriante saber que los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos están llevando a cabo una investigación sobre presuntas reuniones entre el asesor de política exterior de Trump, Carter Page, y miembros del círculo íntimo de Putin mientras estaban en Moscú."

El comunicado de prensa de la campaña de Clinton también volvió a promocionar la carta organizada por Morell y firmada por decenas de funcionarios de seguridad nacional que atacan a Trump e intentan vincularlo con Rusia.

"Justo un día después de que nos enteráramos de los cientos de millones de dólares de Trump en intereses comerciales rusos no revelados, este informe sugiere que Page se reunió con un alto funcionario ruso sancionado para discutir la posibilidad de poner fin a las sanciones de Estados Unidos contra Rusia bajo una presidencia de Trump, una acción que podría enriquecer directamente tanto a Trump como a Page mientras socava los intereses estadounidenses", sostuvo la campaña de Clinton. "Esto es precisamente lo que más de cincuenta expertos en seguridad nacional advirtieron cuando pidieron a Trump que revelara y se desprendiera de sus activos extranjeros cargados de conflictos que podrían poner en peligro nuestra seguridad nacional."

La campaña de Clinton promociona repetidamente el respaldo de Morell

Trump publicó una carta a principios de septiembre de 2016 de 88 líderes militares retirados que lo respaldaban para presidente, con el grupo diciendo que "las elecciones de 2016 ofrecen al pueblo estadounidense una oportunidad urgentemente necesaria para hacer una corrección de rumbo largamente esperada en nuestra postura y política de seguridad nacional."

Trump promocionó la carta durante la campaña electoral, informó CBS News, pero "Clinton se defendió, diciendo que Trump se ha quedado atrás a la hora de asegurarse apoyos militares clave en comparación con los anteriores candidatos republicanos, incluidos John McCain y Mitt Romney. Señaló sus apoyos del general retirado de los marines John Allen, que arremetió contra Trump en el Comité Nacional Demócrata, y del ex director adjunto de la CIA Mike Morell."

Clinton dijo a principios de septiembre que "me siento honrada de que en las últimas 24 horas, más generales y almirantes retirados hayan decidido respaldar mi campaña."

"Para centrarnos más en estos desafíos cruciales, mañana voy a convocar una reunión de líderes bipartidistas de seguridad nacional y expertos, entre los que se encuentran los ex secretarios de Seguridad Nacional, Michael Chertoffy Janet Napolitano; el general John Allen; el ex director en funciones de la CIA Michael Morell; y el ex comandante supremo aliado de la OTAN James Stavridis, entre otros", dijo Clinton.

La campaña de Clinton emitió un comunicado de prensa a mediados de octubre de 2016 en el que detallaba una convocatoria a los medios en la que "un grupo de funcionarios de Seguridad Nacional denunció hoy la acogedora relación de Donald Trump con Vladimir Putin, esbozó por qué no es apto para el cargo de Comandante en Jefe y denunció su negativa a condenar los ataques de ciberseguridad de Rusia patrocinados por el Estado".

"Trump se arrima a Putin porque éste ha jugado con él como un violín"

La campaña destacó a Morell en primer lugar y de forma destacada, citándole diciendo que "creo que la motivación de Trump aquí para hacer el juego a Putin está impulsada por una cosa segura y una cosa que me preocupa profundamente. De lo que estoy seguro es de que Trump se está arrimando a Putin porque Putin ha jugado con él como un violín. Putin se ha dado cuenta de lo que hace vibrar a Donald Trump, y está jugando con ello."

Clinton pronunció un discurso en Halloween de 2016 en la Universidad Estatal de Kent, en el estado indeciso de Ohio, y citó a Morell en su alegato final ante el pueblo estadounidense.

"Lo más sorprendente de todo esto -y yo diría que lo más importante para que los votantes lo tengan en cuenta- es la relación entre Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin... Michael Morell, que dirigió la CIA y creció a pocos kilómetros de aquí, ha dicho que Putin está manipulando a Donald", dijo Clinton. "Putin es un oficial de inteligencia entrenado de la antigua KGB. Sabe que puede usar la adulación para meterse en la cabeza de Donald, para convertir a Donald en la marioneta del Kremlin. Y parece que funciona".

Morell machaca a Trump sobre Rusia hasta noviembre

Morell pasaría los meses posteriores a su artículo de opinión del New York Times vinculando repetidamente a Trump con Putin.

"Míralo desde la perspectiva de Putin, cierto. Es un oficial de inteligencia entrenado, trabajó para la KGB, muy talentoso, manipuló a gente mucho más inteligente que Donald Trump. Él jugó esto perfectamente, correcto", dijo Morell a This Week de ABC un par de días después de su artículo de opinión en el Times. "Vio que Donald Trump quería que le piropearan. Le hizo un cumplido. Eso llevó a Donald Trump a halagar entonces a Vladimir Putin y a defender las acciones de Vladimir Putin en varios lugares del mundo."

Morell añadió: "Y Donald Trump ni siquiera entendió, cierto, que Putin estaba jugando con él. Así que, en la mente de Putin, no tengo ninguna duda de que Putin piensa que es un agente involuntario de la Federación Rusa, aunque Putin nunca diría eso. Desde la perspectiva del Sr. Trump, correcto, él simplemente escuchó a Putin hacerle un cumplido. Entonces respondió felicitándole. Nunca pensó que podrían estar jugando con él".

Morell habló con Charlie Rose apenas unos días después de su artículo en el Times, diciendo que "me gustaría verlo [a Trump] simplemente levantarse y denunciar a Putin."

Cuando se le preguntó por qué pensaba que Trump no había denunciado a Putin, Morell respondió: "Lo único de mi artículo de opinión que atrajo la mayor atención fue que dije que este tipo ha sido reclutado... un agente involuntario de la Federación [Rusa]. Ha sido reclutado por Putin. Por eso ha tomado las posiciones que ha tomado".

"No puedes servir de forma creíble como comandante en jefe si abrazas a Putin"

Morell y otro futuro firmante de la carta portátil Hunter Biden -Vickers- pronto escribieron una "carta abierta" a Trump publicada en el Washington Post a principios de septiembre de 2016, escribiendo: "Mr. Trump, con el debido respeto hacia usted como candidato presidencial del Partido Republicano, no puede servir de forma creíble como comandante en jefe si abraza al presidente ruso Vladimir Putin."

Morell volvió a calificar a Trump de "agente involuntario" de Putin en la CNN al día siguiente, afirmando que Putin "quiere que Donald Trump gane estas elecciones, en parte por el romance que hemos visto entre ambos."

El New York Times hizo un largo Q&A con Morell a mediados de agosto de 2016 sobre su apoyo a Clinton. El medio dijo que su artículo de opinión de la semana anterior había "iniciado una nueva conversación sobre política exterior en estas elecciones, que recibió un nuevo impulso el lunes, cuando 50 líderes republicanos de política exterior firmaron una carta condenando a Trump por motivos similares".

Morell elogió la gestión de Clinton como secretaria de Estado y restó importancia a su uso de un servidor de correo electrónico privado ilícito para enviar información clasificada durante la entrevista, al tiempo que criticó duramente a Trump.

"La retórica de Donald J. Trump socava la imagen de Estados Unidos en el extranjero, dañando nuestra influencia y nuestro liderazgo global. ... La medida en que estos compromisos sirvieron a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos dependió, más que nada, de las relaciones personales y la confianza que construí con estos individuos. Los líderes de nuestra nación consiguen cosas en el extranjero en gran medida a través de estas relaciones", dijo Morell.

"Estas relaciones son de nuestro interés y requieren una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para mantenerlas fuertes. En mi opinión, es imposible tener una relación, y mucho menos de confianza, si se dicen el tipo de cosas que el señor Trump ha dicho con frecuencia sobre nuestros aliados y socios más cercanos. Las personas en el extranjero que trabajan con nosotros -y en quienes confiamos para ayudar a mantenernos seguros- podrían no hacerlo ante una persona así", añadió.

"Nuestros líderes no siguieron lo que recomendaban"

Morell no dejó pasar oportunidades para atacar a Trump durante la campaña. A Trump le preguntaron durante un foro de la NBC a principios de septiembre de 2016 sobre lo que había aprendido de un briefing de inteligencia que le habían dado recientemente.

"Lo que sí aprendí es que nuestro liderazgo, Barack Obama, no siguió lo que nuestros expertos, y nuestros -de verdad, cuando lo llaman inteligencia, está ahí por una razón- lo que nuestros expertos dijeron que hiciéramos", dijo Trump. "Y yo estaba muy, muy sorprendido. En casi todos los casos, y me di cuenta -soy bastante bueno con el lenguaje corporal- me di cuenta de que no estaban contentos. Nuestros líderes no siguieron lo que estaban recomendando".

Morell criticó a Trump por esto, al parecer diciendo al Washington Post que los comentarios de Trump "demuestran que tiene cero comprensión de cómo funciona la inteligencia".

Morell escribió un artículo de opinión en forma de carta para el Akron Beacon Journal en el estado indeciso de Ohio a finales de octubre de 2016. El ex jefe de la CIA, que nació en el noreste de Ohio, volvía a vincular a Trump y Putin.

"Me temo que la necesidad de Trump de que le acaricien el ego facilitaría que líderes extranjeros le manipularan -como ya ha hecho el presidente ruso Putin-. Me temo que la reacción exagerada de Trump ante los desaires percibidos y su estilo de toma de decisiones de disparar desde la cadera serían peligrosos durante una crisis de política exterior", escribió Morell.

Morell habló con estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad de Chicago en vísperas de las elecciones de noviembre de 2016, donde volvió a vincular a Trump y Putin.

"Donald Trump es la persona más narcisista que he visto en mi vida"

"Los líderes mundiales tienden a ser más narcisistas que una persona normal, y Donald Trump es la persona más narcisista que he visto en mi vida", dijo Morell. "Las personas narcisistas son fáciles de manipular, y Vladimir Putin lo vio".

Morell añadió que "esta es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos acusa a otro gobierno de intentar interferir en nuestras elecciones." Dijo que "eso es enorme - ies el corazón de nuestra democracia, es el corazón de lo que somos."

La CNN informó a principios de noviembre de 2016 que Morell estaba en la probable lista de candidatos para ser el director de la CIA de Clinton. No estaba destinado a ser.

"Equivalente político del 11-S"

Tras la derrota de Clinton, Morell no tardaría en argumentar que la intromisión de Rusia en las elecciones de 2016 era el "equivalente político del 11-S", un enmarque que muchos demócratas no tardarían en abrazar.

El Washington Post informó a principios de diciembre de 2016 de que "la CIA ha concluido en una evaluación secreta que Rusia intervino en las elecciones de 2016 para ayudar a Donald Trump a ganar la presidencia, en lugar de sólo para socavar la confianza en el sistema electoral estadounidense."

La ahora directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard publicó un informe en julio de 2025 criticando las filtraciones al Washington Post en diciembre de 2016.

"Funcionarios del Estado Profundo en el IC comienzan a filtrar inteligencia descaradamente falsa al Washington Post, como lo prueban la inédita PDB y productos anteriores del IC, afirmando que Rusia utilizó 'medios cibernéticos' para influir 'en el resultado de las elecciones.' ... Más tarde, esa misma noche, otra filtración al Washington Post alega falsamente que la CIA concluyó en una evaluación secreta que Rusia intervino en las elecciones para ayudar al presidente Trump", decía el informe de la ODNI del mes pasado. "En este momento, no hay ninguna evaluación oficial del CI que contenga esa conclusión".

Ya a finales de 2016, Morell saltó sobre las filtraciones acerca de que la CIA supuestamente ya había concluido para entonces que Rusia había tratado de ayudar a Trump a derrotar a Clinton, calificando la intromisión rusa como "el equivalente político del 11-S" durante una entrevista con Cipher Brief.

"Es un ataque a nuestra propia democracia. Es un ataque a lo que somos como pueblo"

"Lo que era nuevo en la historia de The Washington Post, si es correcta - aún no sabemos si es correcta ... pero que la CIA cree que la intención de la intromisión era ayudar al señor Trump y perjudicar las posibilidades de la señora Clinton. Esa intromisión fue mucho más allá de robar la información del DNC y [Podesta] y dársela a WikiLeaks, eso es lo nuevo", dijo Morell. "Pero lo que es importante para mí es quees menos importante que hayan elegido al ganador y al perdedor, lo que pensé todo el tiempo que habían hecho. Lo más importante es que efectivamente se entrometieron".

Morell continuó: "[N]ecesitamos ver esto por lo que es. Es un ataque a nuestra democracia. Es un ataque a lo que somos como pueblo. Un gobierno extranjero metiéndose en nuestras elecciones es, creo, una amenaza existencial a nuestra forma de vida".

La comparación de Morell de la intromisión rusa en las elecciones con el 11-S fue rápidamente citada por numerosos medios de comunicación, como Politico, Huffington Post, Business Insider, Forbes, USA Today, The Independent, NPR, NBC News y Forbes, entre otros.

Podesta también promocionó los comentarios de Morell sobre el 11-S en un artículo de opinión publicado a mediados de diciembre de 2016 en el Washington Post en el que trataba de culpar de la derrota de Clinton al FBI y a Rusia.

"El complot ruso para sabotear la campaña de Hillary Clinton"

"Cuanto más aprendemos sobre el plot ruso para sabotear la campaña de Hillary Clinton y elegir a Donald Trump, y el fracaso del FBI para responder adecuadamente, más chocante resulta", escribió Podesta. "El ex director en funciones de la CIA ha calificado el ciberataque ruso como el equivalente político del 11-S. Al igual que después del verdadero 11-S, necesitamos una investigación robusta e independiente sobre lo que salió mal dentro del Gobierno y cómo proteger mejor a nuestro país en el futuro."

La propia Clinton citó a Morell en su libro, What Happened, al argumentar que había perdido por culpa de Comey y Rusia.

"El segundo gran factor que hizo que se tocara fondo al final de la carrera fue el complot ruso para sabotear mi campaña y ayudar a elegir a Trump", escribió Clinton. "Michael Morell, ex director en funciones de la CIA, lo ha descrito como el equivalente político del 11-S. ... Debido a que todavía no han surgido pruebas de manipulación directa de votos, algunos críticos insisten en que la interferencia rusa no tuvo ningún impacto en el resultado. Esto es absurdo. La guerra informativa del Kremlin fue más o menos equivalente a un super PAC hostil desatando una gran campaña publicitaria, si no peor. Por supuesto que tuvo un impacto".

Morell y otros futuros firmantes de la carta del portátil Hunter Biden, como el exdirector de la CIA Leon Panetta y el exfuncionario de inteligencia Michael Vickers, firmaron a principios de enero de 2017 una carta pidiendo una investigación sobre la intromisión rusa en las elecciones.

"Para comprender plena y públicamente lo que ocurrió, cómo fuimos tan vulnerables y qué podemos hacer para proteger nuestra democracia en futuras elecciones, los abajo firmantes animamos firmemente al Congreso a crear una comisión independiente y bipartidista para investigar los esfuerzos de la Federación Rusa para influir o interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016", decía la carta. "Esta investigación debe ocurrir de inmediato. Cualquier cosa que no sea una investigación rápida nos dejará vulnerables a otro ataque y, posiblemente peor, permitirá y normalizará futuras interferencias."

Morell declararía en marzo de 2017 que "sobre la cuestión de la campaña de Trump conspirando con los rusos aquí, hay humo, pero no hay fuego, en absoluto", según NBC News. Morell añadió: "No hay una pequeña fogata, no hay una pequeña vela, no hay chispa. Y hay mucha gente buscándola".

Morell se pasa el primer mandato de Trump atacándole por la intromisión rusa

A pesar de derribar las afirmaciones de colusión Trump-Rusia, que claramente había alentado durante meses, Morell luego pasaría los siguientes cuatro años martillando a Trump sobre Rusia.

Morell y otros weighed in in a lawsuit which alleged that the Trump campaign engaged in a conspiracy with Russian agents and WikiLeaks to publish hacked Democratic emails. La demanda fue finalmente desestimada en 2018, a pesar de que Morell firmó un escrito de amigo del tribunal el año anterior.

El escrito amicus fue presentado ante el tribunal en diciembre de 2017 y estaba firmado por Morell, así como por otros futuros firmantes de la carta para el portátil Hunter Biden, como John Brennan, James Clapper, el exdirector de la NSA Michael Hayden y el exoficial de la CIA John Sipher. Julianne Smith también firmó el escrito amicus, al igual que el futuro asesor de seguridad nacional Kamala Harris, Phil Gordon, y la futura directora de inteligencia nacional de Biden, Avril Haines.

"Rusia llevó a cabo operaciones de ciberespionaje contra objetivos asociados a las elecciones presidenciales de 2016 comenzando durante las primarias republicanas, y distribuyó información obtenida a través de esas operaciones -así como una amplia gama de propaganda y desinformación- para socavar la fe en el proceso democrático estadounidense y, en las elecciones generales, influir en los resultados contra la secretaria Hillary Clinton", decía el escrito firmado por Morell y los demás.

Morell también escribió un artículo de opinión en diciembre de 2017 para el Washington Post con el ex presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes Mike Rogers, republicano de Michigan, en el que el dúo lamentaba los supuestos esfuerzos de influencia rusa en curso.

"Uso de las redes sociales como plataforma para difundir propaganda diseñada para debilitar a nuestra nación"

"Estados Unidos ha fracasado en establecer la disuasión tras la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016", decía el artículo del que Morell es coautor. "Sabemos que fallamos porque Rusia continúa empleando agresivamente el aspecto más significativo de su kit de herramientas de 2016: el uso de los medios sociales como plataforma para difundir propaganda diseñada para debilitar a nuestra nación."

El dúo escribió: "Las tácticas de operaciones de información de Rusia desde las elecciones son más numerosas de lo que se puede enumerar aquí. Pero para hacerse una idea de la amplitud de la actividad rusa, considérese la mensajería difundida por cuentas orientadas al Kremlin en Twitter, que cexpertos en ciberseguridad y desinformación han rastreado como parte de la Alianza para Asegurar la Democracia del German Marshall Fund".

Un ejemplo citado por los hombres fue que "Moscú utilizó estas cuentas para desacreditar al FBI después de que se revelara que un agente había sido degradado por enviar textos anti-Donald Trump." Morell y su coautor habían enlazado a una historia sobre el caído en desgracia FBI agente especial Peter Strzok mostrando un sesgo anti-Trump cuando trabajaba en la investigación de los correos electrónicos de Clinton y la investigación del huracán Crossfire.

Morell parece sentar las bases de la carta sobre el portátil de Hunter Biden

Marc Polymeropoulos, ex oficial de operaciones de la CIA y futuro coautor de la carta del portátil de Hunter Biden, apareció en el podcast Intelligence Matters de Morell en octubre de 2019. Morell dijo durante la aparición en el podcast que "la gente necesita saber que tú y yo somos amigos y nuestras familias son amigas."

Morell preguntó a Polymeropoulos si había visto pruebas de la"narrativa" de que la CIA "quiere influir en la política aquí"en Estados Unidos. Polymeropoulos calificó la idea de "acusación totalmente absurda" y dijo que la "narrativa es profundamente insultante."

Morell y Polymeropoulos escribieron un artículo de opinión para el Washington Post en agosto de 2020 titulado: "Los rusos se infiltraron en la campaña de Trump de 2016. Puede que nunca sepamos exactamente qué pasó".

"Cuando los oficiales de inteligencia rusos consiguen bgrandes victorias contra Estados Unidos, suelen ser recompensados con medallas. Estamos seguros de que se repartieron muchas medallas en Moscú después de la campaña presidencial estadounidense de 2016", escribieron Morell y Polymeropoulos. "Aunque nunca sabremos hasta qué punto Rusia realmente inclinó los votos a favor de Trump, podemos dejar para siempre que la motivación de Putin era hacer precisamente eso".

Polymeropoulos admitió más tarde, a finales de 2020, que él y Morell ayudaron a reunir la carta de los portátiles.

"Al menos 17 de los 51 firmantes de la carta del portátil aparecieron en el podcast de Morell"

Una revisión del Washington Examiner encontró que al menos 17 de los 51 firmantes de la carta del portátil aparecieron en el podcast de Morell a lo largo de los años, con seis de ellos uniéndose al podcast en 2020, incluyendo dos en los días previos a la carta. Las apariciones en el podcast ponen de relieve la estrecha relación entre Morell, Brennan y muchos de los firmantes del portátil y arrojan luz sobre cómo los 51 ex funcionarios llegaron a firmar la carta justo antes de las elecciones de 2020.

Brennan apareció en el podcast Intelligence Matters de Morell una semana antes de que el New York Post publicara historias sobre los turbios negocios del hijo de Joe Biden en China y Ucrania. Esto fue también menos de dos semanas antes de que docenas de ex funcionarios de inteligencia, encabezados por Morell y organizados en parte por el antiguo ayudante de Brennan Nick Shapiro, firmaran una carta haciendo afirmaciones sin pruebas de la implicación rusa en la saga del portátil de Hunter Biden.

Brennan se unió al podcast de CBS News a principios de octubre de 2020, donde Morell comenzó señalando que "usted y yo somos amigos" y lo llamó "una de las personas más éticas que conozco." Brennan estaba en el programa para promocionar su libro, Undaunted, que era muy crítico con Trump. Morell le dijo a todo el mundo que lo leyera.

El exdirector de la CIA de Obama se mostró especialmente molesto en el programa porque Ratcliffe había desclasificado días antes documentos de la investigación sobre Rusia, incluidas notas manuscritas de Brennan que mostraban que informó a Obama en el verano de 2016 sobre el informe de inteligencia ruso que afirmaba que Clinton planeaba vincular al entonces candidato Trump con el hackeo ruso del DNC para distraer de su uso de un servidor privado de correo electrónico.

"Creo que fue un acto escandaloso, atroz y flagrante de politización", dijo Brennan, argumentando que Ratcliffe y el ex DNI Richard Grenell "han abusado de su autoridad en el cargo de director de inteligencia nacional para promover los objetivos muy personales y partidistas y cobardes de Donald Trump."

Trump "desprecia la inteligencia y denigra" a la comunidad de inteligencia

Morell afirmó que "gracias a la retórica y a las acciones del presidente Trump y de quienes le permiten es que un porcentaje significativo de estadounidenses ven ahora a la comunidad de inteligencia, para incluir a la CIA, como el Estado profundo. Y eso no va a desaparecer simplemente con la elección de un presidente Biden. ... Así que, ¿cómo aconsejaría a la dirección del CI de cara al futuro?".

Brennan respondió diciendo que Trump es "despectivo con la inteligencia y denigra" a la comunidad de inteligencia y dijo: "Corresponde a los futuros líderes de la comunidad de inteligencia hablar claro." Si ganara Joe Biden, habría "mucho mayor respeto" por la comunidad de inteligencia.

David Priess, antiguo oficial de la CIA y encargado diario de los informes de inteligencia, se había unido a Morell en el programa días antes que Brennan, a finales de septiembre de 2020.

Priess advirtió sobre la posible "politización" de las sesiones informativas de inteligencia a Joe Biden en vísperas de las elecciones de 2020. El ex informador de la CIA también lamentó queTrump estuviera "reprendiendo públicamente a sus propias agencias de inteligencia o socavando públicamente las conclusiones a las que han llegado." Priess dijo estar "muy preocupado" por una reelección de Trump, afirmando que la comunidad de inteligencia estadounidense estaba "bajo amenaza debido a esta presidencia tan diferente."

Priess también afirmó que "la mayoría de las señales son positivas de que Joe Biden entiende el papel de la inteligencia en una sociedad democrática."

John McLaughlin, exdirector en funciones de la CIA bajo la presidencia de George W. Bush, apareció en el podcast de Morell en abril de 2020, sosteniendo que "no quiero ponerme demasiado político" antes de criticar la política exterior de la administración Trump. McLaughlin también había aparecido en el podcast en mayo de 2018.

Morell escribe la carta portátil de Hunter Biden para darle a Biden un "tema de conversación" contra Trump

La carta sobre el portátil de octubre de 2020 contribuyó a la narrativa infundada de que las historias sobre el portátil de Hunter Biden no eran más que un producto de la desinformación rusa - una narrativa felizmente aprovechada por la campaña 2020 de Joe Biden y difundida por algunos de los firmantes de la carta sobre el portátil.

Morell dijo que el futuro secretario de Estado Antony Blinken le "incitó" a elaborarla. Morell tuvo a Blinken en su podcast en enero de 2019 y septiembre de 2020.

Morell dijo a los investigadores de la Cámara de Representantes que antes de su llamada telefónica de mediados de octubre de 2020 con Blinken, no tenía intención de escribir la carta sobre el portátil de Hunter Biden, y testificó "sí" y "absolutamente" cuando se le preguntó si la llamada con Blinken, que entonces era uno de los principales asesores de la campaña de Joe Biden para 2020, fue lo que"desencadenó esa intención en ti".

Morell dijo que era su "suposición" que Blinken le llamó para hablar del portátil Hunter Biden porque el futuro secretario de Estado quería que "saliera" en público que "los rusos estaban de alguna manera involucrados" en la saga.

Los republicanos en el Congreso dijeron que Morell recibió una llamada del entonces presidente de la campaña de Biden, Steve Ricchetti, después del debate presidencial de finales de octubre de 2020 para darle las gracias por "sacar la declaración."

La llamada telefónica a Morell había procedido de Jeremy Bash, otro firmante de la carta de Hunter Biden para el portátil, que luego puso a Ricchetti al teléfono.

Morell dijo que una de las razones por las que elaboró la carta fue para ayudar a Joe Biden ya que"quería que ganara las elecciones" contra Trump.

"La historia de Hunter Biden es desinformación rusa, dicen decenas de exfuncionarios de inteligencia"

El correo electrónico de reclutamiento que Morell había enviado a los posibles firmantes lo dejaba claro: "Marc y yo redactamos el adjunto porque creíamos que los rusos estaban involucrados de alguna manera en el asunto del correo electrónico de Hunter Biden y porque creemos que Trump atacará a Biden sobre el tema en el debate de esta semana, y queremos darle al vicepresidente, VP, un tema de conversación para usar en respuesta."

Joe Biden dijo durante el debate de octubre de 2020 con Trump: "Hay 50 antiguos miembros de la inteligencia nacional que han dicho que de lo que me acusa es de un plan ruso. Ellos han dicho que esto es, tiene todos los - cuatro, cinco ex jefes de la CIA. Ambas partes dicen que lo que está diciendo es un montón de basura."

Se refería a un reportaje de Politico sobre la carta en un artículo titulado "La historia de Hunter Biden es desinformación rusa, dicen docenas de ex funcionarios de inteligencia."

Biden acabó ganando la carrera unas semanas después. La CNN informó a finales de noviembre de 2020 de que Morell estaba siendo considerado para ser la elección de Biden como director de la CIA, pero que hubo rechazo por parte de algunos demócratas del Senado. Al final no fue elegido.

Morell pierde su autorización de seguridad

Trump firmó una orden ejecutiva el día de la toma de posesión de este año ordenando la revocación de las autorizaciones de seguridadde cualquiera que firmara la carta del portátil de Hunter Biden -incluido Morell-.

"En las últimas semanas de la campaña presidencial de 2020, al menos 51 exfuncionarios de inteligencia se coordinaron con la campaña de Biden para emitir una carta desacreditando la información de que el hijo del presidente Joseph R. Biden había abandonado su portátil en un negocio de reparación de ordenadores", decía la directiva de Trump. "Los firmantes de la carta sugirieron falsamente que la noticia era parte de una campaña de desinformación rusa... Los firmantes utilizaron deliberadamente como arma la seriedad de la Comunidad de Inteligencia para manipular el proceso político y socavar nuestras instituciones democráticas."

La orden ejecutiva que menciona a Morell no hace mención al papel del ex funcionario de la CIA en las elecciones de 2016 -aunque es probable que reciba más atención ahora a la luz de la desclasificada inteligencia del Plan Clinton.

© Solo Las Noticias