Publicado por Williams Perdomo 6 de julio, 2026

El cantante de música country Nate Smith continúa avanzando en su proceso de pérdida de peso tras adelgazar más de 70 libras (más de 32 kilos), una transformación que comenzó en noviembre de 2024 después de sufrir una grave infección de las vías respiratorias superiores y replantearse sus hábitos de alimentación y consumo de alcohol.

En una entrevista exclusiva concedida a People durante el concierto Tight Ends & Friends de Sports Illustrated y Tight End University, el artista, de 40 años, explicó que su objetivo es seguir bajando de peso. "Creo que quiero bajar de las 200 libras. Pesaba alrededor de 275 libras. Pero quiero volver a bajar a unas 185 libras", afirmó.

Smith aseguró que una de sus principales motivaciones es ofrecer un mejor rendimiento sobre el escenario. "Mantener la energía en el escenario y asegurarme de hacerlo, porque creo que eso cuida a los fans", señaló.

El intérprete de 'Whiskey on You' también destacó que ahora se siente más cómodo con su ropa. "Simplemente me siento mejor. Es agradable poder usar ropa que me gusta", dijo. Además, comentó que había usado talla doble XL durante los últimos cinco o seis años y que ahora "se siente realmente bien".

El cantante también habló de los cambios físicos que ha experimentado desde que comenzó su proceso de pérdida de peso. "Ya no sudo, lo cual es increíble", aseguró. También recordó una de las dificultades que enfrentaba antes: "Antes me quedaba totalmente sin aliento al atarme los cordones. Ahora puedo saltar mucho más".

Smith ya había explicado a People en 2025 que decidió cambiar su estilo de vida tras reconocer el impacto que su peso tenía en su salud. "Sabía que me estaba haciendo daño, pero no podía parar", recordó. "Era como mirar una montaña y preguntarme: '¿Cómo puedo llegar hasta allí?'. Ni siquiera sabía por dónde empezar".

Como parte de ese proceso, redujo su consumo de alcohol, aumentó la ingesta de proteínas y disminuyó su consumo diario de calorías. En cuatro meses pasó de 280 a 225 libras.