Premios Emmy: estos son los nominados de las principales categorías
Los ganadores se conocerán en una gala que se celebrará el 14 de septiembre en elPeacock Theatre de Los Ángeles.
La Academia de Televisión dio a conocer la lista de nominados de cada una de las categorías de los Premios Emmy, que se entregarán el 14 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles (California).
La gala será presentada por la actriz Mariska Hargitay.
Estos son los nominados en las principales categorías:
Mejor serie de drama
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends & Neighbors
Mejor serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo's Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow's Bay
Mejor miniserie
- All her fault
- The Beast in Me
- Beef
- DTF St. Louis
- Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette
Mejor actor principal (drama)
- Sterling K. Brown
- Gary Oldman
- Mark Ruffalo
- Rufus Sewell
- Noah Wyle
Mejor actriz principal (drama)
- Carrie Coon
- Chase Infiniti
- Keri Rusell
- Rhea Seehorn
- Zendaya
Mejor actor principal (comedia)
- Yahya Abdul-Mateen II
- Steve Carrell
- Matthew Rhys
- Jason Segel
- Martin Short
Mejor actriz principal (comedia)
- Quinta Brunson
- Ayo Edebiri
- Elle Fanning
- Lisa Kudrow
- Jean Smart
Mejor actor principal (miniserie o película para televisión)
- Riz Ahmed
- Jason Bateman
- Charlie Hunnam
- Oscar Isaac
- Matthew Rhys
Mejor actriz principal (miniserie o película para televisión)
- Claire Danes
- Sally Field
- Carey Mulligan
- Sarah Pidgeon
- Sarah Snook
Mejor actor de reparto (drama)
- Patrick Ball
- Billy Crudup
- Shawn Hatosy
- Gerran Howell
- Jack Lowden
- Tom Pelphrey
- Carlos-Manuel Vesga
Mejor actriz de reparto (drama)
- Taylor Dearden
- Fiona Dourif
- Allison Janney
- Katherine LaNasa
- Sepideh Moafi
- Julianne Nicholson
- Karolina Wydra
Mejor actor de reparto (comedia)
- Colman Domingo
- Paul W. Downs
- Harrison Ford
- Nick Offerman
- Stephen Root
- Michael Urie
- Tyler James Williams
Mejor actriz de reparto (comedia)
- Dale Dickey
- Hannah Einbinder
- Janelle James
- Kate O'Flynn
- Michelle Pfeiffer
- Megan Stalter
- Jessica Williams
Mejor actor de reparto (miniserie o película para televisión)
- Jason Bateman
- Richard Gadd
- David Harbour
- Richard Jenkins
- Charles Melton
- Nick Offerman
Mejor actriz de reparto (miniserie o película para televisión)
- Linda Cardellini
- Dakota Fanning
- Laurie Metcalf
- Joy Sunday
- Youn Yuh-jung
- Constance Zimmer