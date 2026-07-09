Publicado por Alejandro Baños 9 de julio, 2026

La Academia de Televisión dio a conocer la lista de nominados de cada una de las categorías de los Premios Emmy, que se entregarán el 14 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles (California).

La gala será presentada por la actriz Mariska Hargitay.

Estos son los nominados en las principales categorías:

Mejor serie de drama

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Your Friends & Neighbors

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo's Got Money Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow's Bay

Mejor miniserie

All her fault

The Beast in Me

Beef

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Mejor actor principal (drama)

Sterling K. Brown

Gary Oldman

Mark Ruffalo

Rufus Sewell

Noah Wyle

Mejor actriz principal (drama)

Carrie Coon

Chase Infiniti

Keri Rusell

Rhea Seehorn

Zendaya

Mejor actor principal (comedia)

Yahya Abdul-Mateen II

Steve Carrell

Matthew Rhys

Jason Segel

Martin Short

Mejor actriz principal (comedia)

Quinta Brunson

Ayo Edebiri

Elle Fanning

Lisa Kudrow

Jean Smart

Mejor actor principal (miniserie o película para televisión)

Riz Ahmed

Jason Bateman

Charlie Hunnam

Oscar Isaac

Matthew Rhys

Mejor actriz principal (miniserie o película para televisión)

Claire Danes

Sally Field

Carey Mulligan

Sarah Pidgeon

Sarah Snook

Mejor actor de reparto (drama)

Patrick Ball

Billy Crudup

Shawn Hatosy

Gerran Howell

Jack Lowden

Tom Pelphrey

Carlos-Manuel Vesga

Mejor actriz de reparto (drama)

Taylor Dearden

Fiona Dourif

Allison Janney

Katherine LaNasa

Sepideh Moafi

Julianne Nicholson

Karolina Wydra

Mejor actor de reparto (comedia)

Colman Domingo

Paul W. Downs

Harrison Ford

Nick Offerman

Stephen Root

Michael Urie

Tyler James Williams

Mejor actriz de reparto (comedia)

Dale Dickey

Hannah Einbinder

Janelle James

Kate O'Flynn

Michelle Pfeiffer

Megan Stalter

Jessica Williams

Mejor actor de reparto (miniserie o película para televisión)

Jason Bateman

Richard Gadd

David Harbour

Richard Jenkins

Charles Melton

Nick Offerman

Mejor actriz de reparto (miniserie o película para televisión)