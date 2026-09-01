Trump insta al Congreso a crear un incentivo fiscal para salvar Hollywood y la industria del entretenimiento

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 1 de septiembre, 2026

El presidente Donald Trump le pidió el lunes al Congreso que actúe de inmediato para crear un incentivo federal a la producción de cine y televisión, sumándose así a un reclamo que crece desde hace tiempo dentro de la propia industria del entretenimiento, golpeada por la fuga constante de rodajes hacia otros países.

A través de un extenso mensaje en redes sociales, Trump pidió que republicanos y demócratas trabajen juntos en una legislación "para salvar la industria del cine, la televisión y el entretenimiento en Estados Unidos".

“El dinero invertido en incentivos fiscales se verá recompensado con creces con los ingresos que lleguen a las arcas del Tesoro. Se están organizando reuniones con los líderes de ambos partidos para lograrlo. Debería ser bipartidista, especialmente considerando la enorme cantidad de dinero que se está perdiendo en California y otros estados mayoritariamente demócratas. Sugiero que republicanos y demócratas se unan y elaboren de inmediato una legislación para salvar la industria del cine, la televisión y el entretenimiento en Estados Unidos. El Congreso debería aprobar, de inmediato, un incentivo federal a la producción para crear empleos en el sector del entretenimiento en Estados Unidos. Se puede hacer de forma rápida, precisa y eficiente y, lo que es más importante, beneficiará a todo el país. Lo que vemos en la pantalla grande debería producirse en la que alguna vez fue la capital mundial del cine. ¡Hagámoslo!”.

El mandatario, que en el pasado había evaluado la posibilidad de imponer un arancel a las películas filmadas en el extranjero, aprovechó además para elogiar al actor Jon Voight, uno de sus llamados "embajadores de Hollywood", quien lleva meses trabajando junto a un grupo de referentes de la industria en el diseño de esta iniciativa.

"Es un hombre fantástico que ama a nuestro país, y siente con fuerza lo que le pasa a la industria del cine y la televisión", escribió Trump sobre Voight. "¡Odia lo que le ha ocurrido! Se está disolviendo por completo. Se mudó a Canadá y a otros países, y ya queda muy poco trabajo en Estados Unidos. ¡Hollywood es un desastre total y completo!"

El reclamo del presidente no es nuevo. Desde hace años, países como Canadá, Australia y el Reino Unido ofrecen incentivos fiscales mucho más generosos que los que existen a nivel estatal en EEUU, lo que ha empujado a estudios y productoras a filmar cada vez más fuera del país. Varios estados intentaron responder por su cuenta —California, por ejemplo, duplicó el año pasado su programa de créditos fiscales hasta los $750 millones anuales—, pero ese esfuerzo no alcanzó para revertir una tendencia que está afectando fuertemente a la industria nacional.

El medio Politico adelantó que un grupo bipartidista de legisladores de la Cámara de Representantes podría presentar formalmente el proyecto de ley tan pronto como en septiembre. La representante demócrata Laura Friedman, cuyo distrito en Burbank concentra a varias de las principales compañías del sector, viene liderando ese esfuerzo y no ocultó su urgencia: "No hay ninguna razón por la que Canadá, el Reino Unido o Australia deban quedarse con nuestros empleos. Todavía tenemos los mejores equipos de producción del planeta. Es hora de que puedan quedarse donde pertenecen: en Estados Unidos".

El respaldo de Trump generó incluso gestos poco habituales de unidad política. El senador demócrata Adam Schiff, uno de los críticos más firmes del presidente en temas migratorios y de seguridad, escribió en redes sociales: "Estoy totalmente de acuerdo con el presidente".

La industria también celebró el anuncio. El director ejecutivo de la Motion Picture Association, Charles Rivkin, valoró el "respaldo de Trump a esta medida vital" y aseguró que la organización espera "seguir trabajando junto a la Casa Blanca y a los líderes bipartidistas del Congreso para convertir en ley un incentivo nacional significativo y efectivo". En la misma línea se pronunció Russell Hollander, director ejecutivo nacional del sindicato de directores (DGA), quien calificó al incentivo como "fundamental para garantizar que Estados Unidos siga siendo un mercado competitivo para la producción audiovisual".