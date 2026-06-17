Los Grammy premiarán la Mejor Canción hispana a partir de 2027

Publicado por Williams Perdomo 17 de junio, 2026

La Academia de la Grabación anunció este martes la creación de cinco nuevas categorías para los premios Grammy, entre ellas la de Mejor Canción Latina, que se entregará por primera vez en la edición de 2027.

La nueva categoría forma parte de una serie de cambios aprobados por la organización tras consultar a sus miembros. Además del reconocimiento a la Mejor Canción Latina, los Grammy incorporarán los premios a la Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, la Mejor Interpretación de Colaboración de R&B, la Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional y el Mejor Álbum de Música Folclórica Tradicional.

La Academia también modificó las reglas de elegibilidad para la categoría de Mejor Artista Revelación. A partir de ahora, los artistas podrán haber participado hasta en cuatro lanzamientos, en lugar de tres, antes de quedar excluidos de la consideración para ese galardón.

Según la organización, el cambio busca ampliar las oportunidades para intérpretes emergentes que anteriormente podían haber agotado el límite permitido.

En años anteriores, el premio a Mejor Artista Revelación fue ganado por cantantes como Olivia Rodrigo, Chappell Roan y Olivia Dean.

La próxima ceremonia de los premios Grammy se celebrará en febrero en Los Ángeles.