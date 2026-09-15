'Widow Bay' arrasa con 14 premios Emmy y establece un nuevo récord

Publicado por Israel Duro 15 de septiembre, 2026

La peculiar serie de terror Widow's Bay arrasó en los Emmy del lunes, estableciendo un nuevo récord de mayor número de premios ganados por una comedia en un solo año, superando el registro anterior para esta categoría establecido el año pasado por la sátira hollywoodiense de Seth Rogen The Studio, también de Apple. La cruda serie hospitalaria The Pitt volvió a ganar el premio a la mejor serie dramática.

Widow's Bay de Apple TV, protagonizada por Matthew Rhys como líder de una aislada isla de Nueva Inglaterra que parece estar embrujada, se convirtió en una de las series debut más comentadas del año, y ahora cuenta con los trofeos que avalan ese revuelo. Rhys, Kate O'Flynn y Stephen Root se llevaron premios de interpretación por sus papeles en la exitosa serie.

Rhys —ganador del premio al mejor actor de drama por The Americans en 2018— consiguió su primer Emmy de comedia y también triunfó como actor principal en una miniserie por su siniestra interpretación en The Beast in Me. Se llevó el premio a la mejor serie de comedia por su papel como productor.

Smart y Janney, en el Olimpo de los Emmy

La gran noche de Widow's Bay supuso una decepción para Hacks, la ya galardonada historia de una cómica de stand-up que intenta relanzar su carrera y de la asistente millennial disfuncional que la ayuda. Su protagonista femenina Jean Smart volvió a ganar el premio a la mejor actriz de comedia —su quinto premio por la serie en otras tantas temporadas—. "¡Menudo viaje ha sido este!", dijo Smart.

Este triunfo supuso su octavo Emmy como actriz, lo que la empata con Julia Louis-Dreyfus y Cloris Leachman como las intérpretes con más premios de la historia. Minutos más tarde, Allison Janney igualó el récord con su victoria como mejor actriz de reparto en una serie dramática por The Diplomat.

Jalen Brunson y Taylor Swift: una actuación brillante en la gala

La presentadora Mariska Hargitay, protagonista de Ley y orden: Unidad de víctimas especiales, inauguró la gala con canto y baile, interpretando a todo pulmón una parodia titulada I Love TV Screens del clásico de Joan Jett I Love Rock 'n' Roll. Además, contó con la participación de sus amigos superestrellas para presentar segmentos pregrabados, entre los que se encontraban el campeón de baloncesto de los New York Knicks, Jalen Brunson, y nada menos que Taylor Swift.

El sketch grabado de la titán del pop provocó risas por sus bromas sobre los entresijos de la industria.

'The Pitt' ganó su segundo Emmy consecutivo al mejor drama

The Pitt ganó su segundo Emmy consecutivo a la mejor serie dramática. La exitosa serie sigue a los estresados trabajadores de una sala de urgencias de Pittsburgh, y cada episodio se desarrolla en tiempo real. La exitosa serie lideraba todas las nominaciones con 25 candidaturas y, al cierre de la gala, se había hecho con seis estatuillas.

La estrella Noah Wyle, que ha acumulado numerosos premios por su papel protagonista, ganó su segundo premio consecutivo a la interpretación y se llevó a casa otra estatuilla a la mejor serie en su calidad de productor. "Crecí en Los Ángeles. Soy un chico de Hollywood. Me crié rodeado de televisión, y los cines eran mi lugar de culto. Esto es lo único que siempre he querido hacer y este es el único club al que siempre he querido pertenecer. Gracias por aceptarme", dijo Wyle al público.

La protagonista de Pluribus Rhea Seehorn se alzó con la estatuilla a la mejor actriz en una serie dramática.

Apasionado discurso contra la fusión entre Paramount y Warner Bros

DTF St Louis de HBO Max —la historia de un triángulo amoroso de mediana edad que sale mal— ganó el principal premio de la noche a la mejor miniserie, con lo que eleva su total a siete.

Y Sally Field se alzó con el premio a la mejor actriz en una miniserie o telefilme, por su interpretación en Remarkably Bright Creatures. La querida intérprete pronunció un apasionado discurso en el que lanzó una crítica apenas velada a los intentos de fusión entre Paramount y Warner Bros: "Nuestra diversidad y nuestra forma única de contar historias importan. No podemos permitir que esas voces sean silenciadas, comprometidas o fusionadas", afirmó Field.

Dolly Parton, Rob Reiner, Catherine O'Hara...

La gala de la 78.ª edición de los Premios Emmy contó con un homenaje a la fallecida icono de la música country Dolly Parton, quien también fue ganadora de un Emmy. "Era auténtica y humilde, solidaria y tremendamente divertida", dijo Field, su coprotagonista en la película Steel Magnolias, quien a continuación presentó a la cantante de country Reba McEntire para que interpretara "Appalachian Memories".

Noah Kahan interpretó "Bridge Over Troubled Water" durante el segmento "In Memoriam" de la retransmisión, que incluyó un emotivo homenaje a Catherine O'Hara, con la aparición en el escenario de Macaulay Culkin, su coprotagonista en las películas "Solo en casa", y sus compañeros de reparto en "Schitt's Creek", Annie Murphy y Dan Levy.

Jamie Lee Curtis rindió un emotivo homenaje a Rob Reiner, describiendo al fallecido cineasta y actor —que ganó un Emmy póstumo por su aparición como invitado en The Bear— como "generoso y amable y divertidísimo".

La gala estuvo marcada por la nostalgia televisiva, con las estrellas de Buffy, la cazavampiros, Sarah Michelle Gellar y David Boreanaz, y las leyendas de Los ángeles de Charlie, Kate Jackson, Cheryl Ladd y Jaclyn Smith entre los presentadores.