Kendrick Lamar, Michael B. Jordan y Teyana Taylor destacan entre los ganadores de los BET Awards 2026

Publicado por Williams Perdomo 29 de junio, 2026

Los BET Awards 2026 reunieron este domingo en el Peacock Theater de Los Ángeles a figuras de la música, el cine y la televisión en una gala que reconoció a artistas consolidados y talentos emergentes, además de rendir homenaje a referentes de la cultura afroestadounidense.

De acuerdo con Billboard, uno de los protagonistas de la noche fue Kendrick Lamar, quien obtuvo dos premios, entre ellos el de Mejor Artista Masculino de Hip-Hop por novena ocasión, ampliando su récord en esa categoría tras haber ganado cinco premios Grammy a comienzos de este año.

En las categorías de actuación, Michael B. Jordan fue reconocido como Mejor Actor tras haber obtenido el Oscar al Mejor Actor en marzo por su trabajo en Sinners. Teyana Taylor, nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto por One Battle After Another, ganó el premio a Mejor Actriz en los BET Awards.

La película Sinners también fue distinguida como Mejor Película, superando a One Battle After Another. La producción dirigida por Ryan Coogler, con un elenco mayoritariamente afroestadounidense, había recibido un récord de 16 nominaciones al Oscar, aunque perdió el premio a Mejor Película frente a One Battle After Another.

En el apartado musical, Olivia Dean fue elegida Mejor Artista Nuevo, convirtiéndose en la quinta intérprete en ganar esa categoría tanto en los Grammy como en los BET Awards, después de Alicia Keys, John Legend, Sam Smith y Chance the Rapper.

Entre las sorpresas de la ceremonia, Billboard destacó que el premio al Video del Año fue para "Folded", de Kehlani, imponiéndose a producciones como "Anxiety", de Doechii, y "Escape Room (Short Film)", de Teyana Taylor. Asimismo, "Burning Blue", de Mariah the Scientist, obtuvo el premio elegido por el público, pese a que fue la única victoria de la artista entre sus cinco nominaciones.

La publicación también señaló entre las principales decepciones de la noche a Doja Cat y Latto, quienes no obtuvieron ninguno de los cuatro premios a los que aspiraban. Cardi B, la artista con más nominaciones de la edición, perdió el premio al Álbum del Año con AM I THE DRAMA?, aunque consiguió el galardón a Mejor Artista Femenina de Hip-Hop.