Chalamet impulsa su carrera al Óscar con un brutal triunfo en los Critics Choice Awards

Publicado por Diane Hernández 5 de enero, 2026

La carrera de Timothée Chalamet rumbo a los premios Óscar recibió un fuerte impulso este domingo tras su victoria como mejor actor en los Critics Choice Awards por su interpretación en Marty Supreme, durante la primera gran gala de la temporada de premios de Hollywood.

Chalamet se impuso a Leonardo DiCaprio, protagonista del thriller político Una batalla tras otra, que aun así se consagró como la gran vencedora de la noche al obtener los premios a mejor película, mejor dirección y mejor guion adaptado para Paul Thomas Anderson.

En Marty Supreme, dirigida por Josh Safdie, el actor franco-estadounidense da vida a un ambicioso campeón de tenis de mesa de los años cincuenta, un personaje inspirado libremente en la vida de Marty Reisman. La película, apoyada por una singular campaña viral encabezada por Chalamet, se convirtió en un inesperado éxito mundial.

"Josh, hiciste una historia sobre un hombre defectuoso con un sueño con el que es fácil identificarse", afirmó Chalamet al recibir el galardón. "No sermoneaste al público sobre lo que está bien o mal, y creo que todos deberíamos contar historias así", refirió la AFP.

El actor, de 30 años, nunca ha ocultado su ambición de ganar múltiples estatuillas de la Academia y, tras este reconocimiento, emerge como favorito de cara a la ceremonia del 15 de marzo.

Carrera hacia los Óscar

Otorgados por el mayor grupo de críticos de Norteamérica, los Critics Choice Awards suelen marcar el pulso de la temporada. Este año, además, ocuparon el codiciado primer fin de semana del calendario, tradicionalmente reservado a los Globos de Oro, que se celebrarán el próximo fin de semana en Beverly Hills.

Entre los otros ganadores destacados, Jessie Buckley obtuvo el premio a mejor actriz por su papel como la esposa de William Shakespeare en el drama de época Hamnet. Jacob Elordi ganó como mejor actor de reparto por su interpretación en Frankenstein, que también se llevó tres premios técnicos, mientras que Amy Madigan fue reconocida como mejor actriz de reparto por su rol villanesco en la cinta de terror Weapons.

El musical animado de Netflix KPop Demon Hunters ganó como mejor película animada y mejor canción, mientras que Sinners, uno de los títulos más sólidos de la temporada, obtuvo múltiples premios, entre ellos mejor guion original, mejor reparto y mejor música.

En televisión, la sátira The Studio se alzó como mejor comedia y Adolescence fue premiada como mejor miniserie.