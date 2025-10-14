Alec Baldwin y su hermano resultaron ilesos tras sufrir un fuerte accidente automovilístico en los Hamptons
A pesar de que Baldwin es uno de los actores más famosos de Hollywood, con una extensa carrera y nominaciones al Óscar, lo cierto es que sus últimos años han sido sumamente complicados como producto del trágico accidente ocurrido en el set de la película Rust.
El medio TMZ informó este lunes que el actor Alec Baldwin y su hermano Stephen Baldwin estuvieron involucrados en un accidente automovilístico en los Hamptons, en el sector este de Long Island. De acuerdo con lo publicado por el medio, los hermanos sufrieron el accidente luego de que chocaran su vehículo Range Rover contra un árbol.
De acuerdo con lo mostrado en varias fotografías del accidente obtenidas por TMZ, tanto Baldwin como su hermano salieron ilesos y se les puede ver conversando con funcionarios de la policía. En una de las fotografías se puede notar al actor hollywoodense visiblemente estresado mientras habla por teléfono, sin ningún tipo de daño o lesión.
Alec Baldwin and Brother Stephen in Range Rover Crash in East Hampton — No Injuries Reported— GODLINE TRENDS.COM (@godlinetrend247) October 14, 2025
The white Range Rover reportedly slammed into a tree, causing major front-end damage. It's still unclear who was behind the wheel. (Source: NY Post) pic.twitter.com/WnOIHo3pGw
El medio señaló que, si bien se sospecha que un camión de basura pudo haber jugado un rol en el accidente, el dueño de dicho vehículo aseguró que su conductor no tuvo la culpa. Sin embargo, se desconoce aún la versión de las autoridades sobre el hecho.
Asimismo, TMZ explicó que, si bien toda la parte delantera del Range Rover en el que iban los hermanos Baldwin quedó severamente maltrecha, aún no se sabe a quién pertenecía dicho vehículo ni quién estaba conduciendo cuando se produjo el accidente. El medio añadió que los representantes de los hermanos no se han manifestado aún sobre lo ocurrido.
Años difíciles para el actor
Luego de este hecho, el actor enfrentó cargos por homicidio involuntario que fueron presentados en enero de 2024 debido al uso negligente de un arma de fuego sin el debido cuidado o precaución. Sin embargo, meses más tarde, la jueza Mary Marlowe Sommer desestimó todos los cargos tras determinar que los fiscales habían ocultado pruebas clave a la defensa.