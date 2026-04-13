Karol G hace historia en Coachella y reivindica el orgullo hispano

Publicado por Diane Hernández 13 de abril, 2026

La estrella colombiana Karol G marcó un antes y un después en Coachella con una presentación electrizante y cargada de simbolismo, convirtiéndose en la primera artista latina en encabezar el emblemático festival que se celebra cada año en Indio, California.

"Hubo 27 años de este festival y es la primera vez que una Latina encabeza Coachella", expresó la cantante, visiblemente emocionada, al tiempo que agradeció a quienes abrieron camino antes que ella, según recogió la AFP.

Durante el show, también dedicó palabras de apoyo a la comunidad hispana en Estados Unidos: "No sientan miedo, sientan orgullo".

Despliegue escénico, fuerza y sensualidad

La artista abrió su espectáculo con una narrativa visual sobre identidad y pertenencia, antes de encender al público con "Latina Foreva", uno de los temas de su álbum Tropicoqueta. Vestida con un biquini dorado y acompañada por un amplio cuerpo de baile, ofreció un despliegue escénico que combinó fuerza, sensualidad y referencias a íconos como Shakira.

El repertorio incluyó algunos de sus mayores éxitos como "TQG", "Gatúbela", "Amargura" y "Tropicoqueta", además de colaboraciones en vivo con artistas como Becky G, Mariah Angeliq y el productor Wisin, quien llevó al público a corear clásicos del reguetón. También sorprendió con la participación de Greg González en una balada inédita.

En uno de los momentos más emotivos de la noche, Karol G, envuelta en los colores de Colombia, invitó al público a cantar "Mi Tierra" de Gloria Estefan, un himno a las raíces y a la experiencia migrante.

Más que música, un Coachella con mucho brillo

La jornada no solo estuvo marcada por la música. Más temprano, fans de la artista se congregaron en un mercado impulsado por su sello Bichota Records, enfocado en promover marcas latinas. Allí, el maquillador Duvan Foronda interactuó con seguidores aplicando looks llenos de brillo, en sintonía con la estética de la cantante.

El cierre del tercer día del festival también contó con presentaciones destacadas como las de Fatboy Slim y Iggy Pop, quien, a sus 78 años, sorprendió al público con clásicos como "Lust for Life" antes de abandonar el escenario dentro de un ataúd.