Cameron Diaz sorprende al mundo: la actriz da la bienvenida a su tercer hijo a los 53 años

Publicado por Diane Hernández 4 de mayo, 2026

La actriz Cameron Diaz, de 53 años, ha vuelto a ser madre. La protagonista de Los Ángeles de Charlie y su esposo, el músico Benji Madden, han dado la bienvenida a su tercer hijo, un niño llamado Nautas Madden, según confirmó la pareja en un anuncio sorpresa difundido en redes sociales.

La noticia fue compartida inicialmente por Madden a través de Instagram, donde expresó la felicidad de la familia: "Cameron y yo estamos felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo!".

Un anuncio íntimo y cargado de simbolismo

El músico acompañó la publicación con ilustraciones de temática náutica, incluyendo un barco, en referencia al nombre del recién nacido. Junto a las imágenes, explicó el significado de "Nautas": "Marinero, navegante, viajero. Alguien que se embarca en un viaje y no teme a lo desconocido".

La pareja, que ha optado siempre por mantener una vida privada alejada de los focos, también es madre de dos hijos: Raddix, nacida en 2019, y Cardinal, nacido en 2024.

Una familia consolidada lejos del foco mediático

Diaz y Madden, casados desde 2015, han mantenido una política de máxima discreción respecto a su vida familiar, evitando mostrar imágenes de sus hijos o hablar públicamente de ellos en exceso.

Aun así, la actriz ha reconocido en varias entrevistas que la maternidad se ha convertido en el centro de su vida. "Me encanta ser madre. Es la mejor parte de mi vida", afirmó en declaraciones recogidas por Entertainment Tonight.

Una maternidad tardía y muy deseada

La actriz también ha hablado en los últimos años sobre su decisión de ser madre a una edad más avanzada, algo que calificó como una elección consciente y profundamente meditada.

"Cuando tienes mi edad y decides hacerlo, es una verdadera elección. Tienes que esforzarte mucho para conseguirlo", explicó en una entrevista con la BBC.

Según distintas fuentes, la pareja habría recurrido a tratamientos de fertilidad y gestación subrogada en su camino para formar familia.