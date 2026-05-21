80 años y 360 millones de dólares: la historia de cómo Cher convirtió seis décadas de fama en un imperio

La cantante Cher llegando a la Met Gala en 2026 AFP

Publicado por Diane Hernández 21 de mayo, 2026

Hay artistas exitosos. Hay leyendas. Y luego está Cher.

La mujer que redefinió el pop una y otra vez acaba de cumplir 80 años y sigue logrando algo que pocas estrellas pueden presumir: mantenerse vigente, generar millones y seguir creando expectativa sobre su próximo movimiento.

Después de seis décadas dominando escenarios, encabezando rankings, ganando premios y reinventándose frente a generaciones enteras, la intérprete de "Believe" no solo construyó una carrera histórica; construyó un imperio valorado en aproximadamente 360 millones de dólares.

Y lo más sorprendente es que no parece tener intención de detenerse.

La artista que hizo algo que nadie más logró

Nacida como Cherilyn Sarkisian el 20 de mayo de 1946 en California, Cher rompió una barrera estadística que ningún otro artista ha conseguido superar.

Es la única intérprete en la historia en tener un sencillo número uno en Billboard y un tema dentro del Top 40 del Reino Unido durante seis décadas consecutivas.

Una hazaña que explica por qué su nombre sobrevivió a cambios de generaciones, formatos musicales y revoluciones culturales.

Mientras otros artistas dominaron una era, Cher dominó varias.

Más de 100 millones de discos vendidos... y una máquina de hacer dinero

Su carrera musical sola ya sería suficiente para convertirla en una figura histórica.

Cher ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, una cifra reservada para un grupo extremadamente reducido de artistas.

Pero el verdadero fenómeno económico ocurrió en los escenarios. Su histórica gira Living Proof: The Farewell Tour, realizada entre 2002 y 2005, recorrió el planeta con 325 presentaciones y recaudó alrededor de 250 millones de dólares. En su momento fue la gira más exitosa jamás realizada por una artista femenina.

Llevada a valores actuales, esa cifra superaría los 400 millones de dólares. Lo llamativo es que aquella gira fue presentada como una despedida. Y la despedida nunca llegó.

Las Vegas se convirtió en una mina de oro

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​Su residencia en el Colosseum del Caesars Palace entre 2008 y 2011 fue un fenómeno financiero. En su punto más alto generaba 60 millones de dólares anuales, y el total terminó rondando 180 millones.

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​Incluso antes de esa etapa, otra residencia en la ciudad ya le pagaba 300.000 dólares por semana, una cifra extraordinaria para la época. Cuando muchas estrellas llegan a Las Vegas , suele interpretarse como una etapa final de sus carreras. Con Cher ocurrió exactamente lo contrario.​Suentre 2008 y 2011 fue un fenómeno financiero. En su punto más alto generaba 60 millones de dólares anuales, y el total terminó rondando 180 millones.​Incluso antes de esa etapa, otra residencia en la ciudad ya le pagaba 300.000 dólares por semana, una cifra extraordinaria para la época.

Del pop al Oscar: cuando Hollywood dejó de verla solo como cantante

Muchos artistas intentan dar el salto al cine. Pocos logran ser tomados en serio. Cher sí.

En 1988 ganó el Premio Oscar a Mejor Actriz por Moonstruck, una producción que costó apenas 15 millones y terminó recaudando 122 millones de dólares a nivel mundial.

Años antes ya había sorprendido con su trabajo junto a Meryl Streep en Silkwood y también obtuvo reconocimiento en el Festival de Cannes por Mask.

Hollywood terminó entendiendo algo que sus fans sabían desde hacía tiempo: Cher podía hacer prácticamente cualquier cosa.

La canción que cambió el sonido del pop

En 1998 ocurrió otro momento histórico. Cher lanzó "Believe".

La canción alcanzó el número uno en 23 países y permaneció cuatro semanas liderando el Billboard Hot 100. Pero el éxito fue más allá de los números.

El tema introdujo de manera masiva el uso artístico del Auto-Tune como efecto vocal, una técnica que transformaría el sonido del pop durante las décadas siguientes.

Con 52 años además logró otra marca: se convirtió en la artista solista femenina de mayor edad en alcanzar el primer puesto del Billboard.

Décadas después, la industria todavía sigue usando la fórmula que ella ayudó a popularizar.

Casas millonarias, perfumes y hasta siete minutos pagados a precio de oro

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​Incluso una aparición breve en Mamma Mia! Here We Go Again —apenas siete minutos en pantalla— le reportó un millón de dólares.



En bienes raíces, tampoco pasó desapercibida. Su mansión en Malibú, una propiedad de estilo renacentista italiano frente al océano, salió al mercado por 85 millones de dólares. Otra residencia que compartió con Sonny Bono terminó vendiéndose por 90 millones. El dinero de Cher nunca dependió únicamente de la música. Su perfume Uninhibited generó alrededor de 15 millones de dólares en su primer año. Campañas publicitarias y productos de belleza también impulsaron ingresos multimillonarios.​Incluso una aparición breve en—apenas siete minutos en pantalla— le reportó un millón de dólares.En bienes raíces, tampoco pasó desapercibida. Su mansión en Malibú, una propiedad de estilo renacentista italiano frente al océano, salió al mercado por 85 millones de dólares. Otra residencia que compartió conterminó vendiéndose por 90 millones.

A los 80, sigue haciendo planes

Mientras muchas figuras piensan en el retiro, Cher continúa agregando proyectos a su agenda.

Tiene prevista una gira mundial con fechas en América del Norte y Europa, trabaja en una nueva línea de productos y además participa en el desarrollo de un biopic sobre su vida.

También sigue siendo noticia fuera de los escenarios. En los últimos meses trascendió que podría contraer matrimonio con Alexander Edwards, su pareja y 40 años menor que ella.

A los 80 años, Cher parece seguir la misma regla que marcó toda su carrera: hacer exactamente lo que nadie espera. Y quizás esa sea la verdadera explicación detrás de su fortuna multimillonaria.