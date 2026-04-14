Celia Cruz hace historia: la salsa entra al Salón de la Fama del Rock

Publicado por Diane Hernández 14 de abril, 2026

La noche del lunes dejó una escena cargada de simbolismo para la música global. La inolvidable Celia Cruz se convirtió en la primera cantante en español en ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll, al recibir de manera póstuma el Premio a la Influencia Temprana. No es solo un reconocimiento individual: es un gesto que amplía las fronteras históricas de una institución que, durante décadas, orbitó alrededor del canon anglosajón.

El anuncio se dio durante la transmisión de American Idol, donde también se reveló la lista de intérpretes que integrarán la clase 2026: Phil Collins, Iron Maiden, Billy Idol, Oasis, Sade, Joy Division / New Order y Wu-Tang Clan. A su lado, la actriz y rapera Queen Latifah comparte con Cruz el reconocimiento de Influencia Temprana.

Una voz que cambió el mapa cultural

A Celia Cruz se le reconoce mucho más que una carrera brillante. Su legado reside en haber llevado la cultura afrocaribeña a escenarios globales, abriendo paso a la música latina en circuitos donde antes era marginal. Su grito de '¡Azúcar!' no solo definió una identidad artística, sino que se convirtió en emblema de resistencia, migración y orgullo cultural.

Junto a ella, en esta categoría también son homenajeados nombres como Fela Kuti, MC Lyte y Gram Parsons, figuras que, desde distintos géneros, alteraron el curso de la música moderna.

Una generación diversa y transversal

La clase 2026 confirma la evolución del propio Salón. La presencia de Oasis, liderada por los hermanos Noel y Liam Gallagher, conecta con el britpop de los noventa, mientras que Iron Maiden representa la fuerza del heavy metal clásico. En paralelo, Wu-Tang Clan simboliza la revolución del rap de los años noventa.

El caso de Phil Collins es particular: ya había ingresado como miembro de Genesis, pero ahora es reconocido por su carrera solista, marcada por éxitos globales y múltiples premios Grammy.

Más allá de los intérpretes El Salón también distingue otras contribuciones clave. El legendario presentador Ed Sullivan recibirá el Premio Ahmet Ertegun, destacando su papel como plataforma para artistas en las décadas de 1950 y 1960 y su influencia en la integración racial en la televisión.

​

​En la categoría de Excelencia Musical figuran nombres como la compositora Linda Creed y el influyente productor Rick Rubin, entre otros.

Un hito para la música latina

La incorporación de Celia Cruz no es un gesto aislado. Se suma a una línea de artistas latinos que han dejado huella en la institución, como Carlos Santana, Gloria Estefan y Selena. Sin embargo, su caso tiene un peso singular: valida la salsa dentro de un espacio históricamente dominado por el rock y sus derivados.

La ceremonia de incorporación se celebrará el 14 de noviembre en Los Ángeles, con transmisión posterior en televisión. Pero más allá del evento, el verdadero impacto ya está en marcha: la historia del rock, tal como se ha contado, acaba de ensanchar sus límites para hablar también en español.